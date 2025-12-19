Alle dachten, dass sich auch „die Renate“ bald auf den Friedhof der gestorbenen Clubs legen wird. Denn im August 2024 teilte der Friedrichshainer Club mit, sein Mietvertrag laufe Ende 2025 aus. Nun aber haben die BetreiberInnen auf Instagram bekannt gegeben, dass sie den Vertrag verlängern konnten.

Die bevorstehende Silvester-Party sollte eigentlich die letzte in der Renate sein und war zum Adieu-Sagen gedacht. Mit einem Mal geht sie jetzt in eine ganz andere Richtung. Zwar wird es nach wie vor die letzte Party vor einer Pause sein – danach aber soll langfristig weitergetanzt werden können.

Laut dem Instagram-Beitrag weiß der Club erst seit dem 16. Dezember davon, dass der Mietvertrag doch verlängert werden konnte. Diese Nachricht sei „unerwartet“ gekommen. Deshalb, heißt es weiter, müsse die Renate nach der Neujahrsfeier trotzdem vorerst geschlossen werden: für eine Phase der Neuorientierung, in der die nächsten Schritte gut geplant werden sollen.

Für Emiko Geijic, Pressseprecherin der Club Commission, sind das sehr gute Nachrichten: „Im Zuge dessen, dass andere große Standorte geschlossen haben, wie das Schwuz oder das Watergate, freuen wir uns total, dass es für die Renate eine Einigung gibt“, sagte sie zur taz. „Die Renate ist ein super wichtiger Standort“, so Geijic. „In Friedrichshain-Kreuzberg sind extrem viele Clubs verdrängt worden, wie in der Revaler Straße oder der Rummelsburger Bucht. Um so wichtiger ist es, dass die Renate bleiben kann.“

„Nicht ausreichend abgestimmt“

Auf ihrer Internetseite räumt die Renate ein, dass die Verkündung der Schließung „nicht ausreichend intern abgestimmt war. Sie war inhaltlich zugespitzt, ließ wichtige Gesprächsdynamiken aus und wurde aus einer emotional sehr aufgeladenen Situation heraus getroffen.“ Der Eigentümer sei namentlich genannt und mit undifferenzierten Zuschreibungen versehen worden, für die sich der Club nun entschuldige.

Weiter schreibt die Renate auf ihrer Website: „In den Monaten nach der Veröffentlichung kam es zu einem lösungsorientierten Dialog mit dem Eigentümer.“ Dabei hätten Missverständnisse ausgeräumt und die Verlängerung des Mietvertrags erreicht werden können. In diesem Rahmen sei zudem eine neue Betreibergesellschaft gegründet worden, so der Club.