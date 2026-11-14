W as wären wir ohne unsere „ausländischen Freunde“? Sie helfen uns schließlich aus der Bredouille. Irgendwie haben wir ja gelernt, dass wir die Verantwortung übernehmen müssen für die Verbrechen, die Deutschland verübt hat, Stichwort „Endlösung“. Irgendwie fühlen wir uns auch verantwortlich für das Schicksal der Palästinenser. Denn es scheint uns, als seien die Palästinenser – „im Endeffekt“, wie wir gern sagen – die Opfer unserer Opfer, weswegen wir uns da irgendwie zu verhalten müssen.

Tilo Jung weiß, dass in Gaza ein Genozid stattfindet, unter anderem, weil „die Mehrheit der Genozidforscher“ und eine UN-Kommission das festgestellt haben. Dass die „Mehrheit der Genozidforscher“ sich auf die Abstimmung eines Verbands bezieht, in der jede und jeder Mitglied werden kann, dass nur 28 Prozent der etwa 500 Mitglieder daran teilnahmen und dass sich in der Mitgliederliste das Fakeprofil einer Person namens Adolf Hitler befand, sagt Jung nicht. Er weist auch nicht darauf hin, dass UN-Kommissionen und UN-Sonderberichterstatter sich beim Thema Israel einen schlechten Ruf erarbeitet haben, weil die Methodik ihrer Berichte regelmäßig heftige Kritik auf sich zieht. Wir befinden uns in Deutschland, und eine ungelöste ethisch-politische Frage erfüllt uns mit Schrecken.

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Dieser Schrecken steht Claudia Roth ins Gesicht geschrieben, als sie Jung in dessen Podcast gegenübersitzt und dieser streng mit ihr spricht. „Manche gute Freunde von mir, ausländische Freunde, sagen, wann befreist du dich endlich von dieser Schuld der Geschichte? Oder wann gehst du anders damit um?“, berichtet Roth. Dass sie ihren „ausländischen Freunden“ beschieden hätte, diesen rechtsradikalen Schuldkult-Quatsch doch einfach mal zu lassen, ist nicht überliefert.

Die küchenpsychologische These der „ausländischen Freunde“, die immer herangezogen wird, wenn es darum geht, sich zu erklären, dass die Solidarität mit dem jüdischen Staat ein Ende haben muss, geht so: Die Deutschen haben wegen der Juden Schuldgefühle. Deswegen können sie den grundsätzlich verbrecherischen Charakter des Zionismus nicht erkennen. Man muss ihnen also helfen, sich von der Schuld zu befreien, damit sie zu normalen Subjekten werden können. Ob Claudia Roth sich das wünscht, wissen wir nicht. Gelernt haben wir aber, dass die Mächtige ohnmächtig war. Der „unfassbare Druck“ des Zentralrats der Juden in Deutschland war zu stark.