Carl Friedrich von Siemens Stiftung : Alte braune Zöpfe

Ex-Geschäftsführer Marcel Lepper wollte die Geschichte der Carl Friedrich von Siemens Stiftung aufarbeiten. Die war lange verzahnt mit der Neuen Rechten.

Der Aufruhr an der vornehmen Adresse im Münchner Schloss Nymphenburg ist seit einiger Zeit groß. Dort, am südlichen Schlossrondell, wo die renommierte Carl Friedrich von Siemens Stiftung residiert, ereignete sich Anfang des Jahres ein Eklat, dessen kulturpolitische Dimension jetzt Gestalt annimmt. Die Stiftung, die sich der Förderung der Wissenschaft verschrieben hat, warf – wie im Februar bekannt wurde – ihren seit kaum einem Jahr beschäftigten neuen Geschäftsführer, den Literaturwissenschaftler Marcel Lepper, raus.

Lepper hatte sich mit Forschungsprojekten an renommierten Einrichtungen verdient gemacht. Der Germanist und erfahrene Transformationsmanager mit Schwerpunkt auf Archivarbeit wirkte unter anderem bei der Klassik Stiftung Weimar und am Literaturarchiv Marbach. Gemeinsam mit Lepper flog auch dessen junges Team raus.

Die Stiftung begründete die Personalie mit einem angeblichen Fehlverhalten Leppers bei der Personalführung. Marcel Lepper dagegen gab gegenüber Medien an, er sei grund- und fristlos entlassen worden, ließ rechtliche Schritte gegen seine Kündigung einleiten und bekam vorm Arbeitsgericht recht. Im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs stellte sich vergangene Woche heraus, dass seine Kündigung als gegenstandslos zu betrachten ist.

Lepper darf sich damit arbeitsrechtlich als rehabilitiert betrachten. Die Stiftung muss eine erhebliche sechsstellige Summe an ihn zahlen. So berichtet es Marcel Lepper, der in der vergangenen Woche gegenüber dem Deutschlandfunk und dem Bayerischen Rundfunk seine Sicht der Ereignisse darstellte. Brisant: Lepper wollte die Geschichte der Stiftung aufarbeiten, doch offenbar ließ man ihn nicht. Zentrales Objekt seines Unterfangens sollte das Stiftungsarchiv sein. Schenkt man seinen Aussagen Glauben, so gab es gegen das Aufarbeitungsprojekt internen Widerstand.

Vordenker der Neuen Rechten

Die rechte Vergangenheit der Carl Friedrich von Siemens Stiftung ist nicht nur in München ein relativ offenes Geheimnis. Leppers langjähriger Vorvorgänger auf der Geschäftsführerposition war Armin Mohler, Vordenker und Netzwerker der Neuen Rechten. Sein Amt bei der Stiftung trat der rechtsextreme Publizist 1964 an. Ein Netzwerk unter Beteiligung ehemaliger NS-Eliten hatte Mohler auf die Spur gesetzt. Der Waffen-SS-Freiwillige und ehemalige Privatsekretär Ernst Jüngers hatte nach dem Krieg unter anderem ein Handbuch zur „konservativen Revolution“ verfasst.

Bis heute gilt Mohler als entscheidende Integrationsfigur der Neuen Rechten in der angehenden Bonner Republik. Er wollte eine Bewegung rechts der CDU/CSU – antidemokratisch, antiliberal und – in vermeintlicher Abgrenzung zu dumpfen rechten Schlägern – rechtsintellektuell. Eine Steilvorlage zur Gründung der Partei Die Republikaner.

Auch das Vortragsprogramm der Stiftung prägte Mohler einschlägig, verschaffte Beiträgen zum „Ernstfall“ und zur „deutschen Neurose“ eine exklusive Öffentlichkeit. Wellen schlug 1980 der vor der Stiftung gehaltene Vortrag „Zwischen Geschichtslegende und Revisionismus“ des Historikers Ernst Nolte, der Ausgangspunkt des Historikerstreits werden sollte und den die FAZ gekürzt abdruckte. Nolte vertrat darin die These, dass Hitler und der Nationalsozialismus lediglich eine Reaktion auf die Bedrohung durch die Russische Revolution gewesen seien.

Der Geschichtswissenschaftler legte später nach und stellte die Einzigartigkeit des Holocaust infrage, sprach angesichts der Judenvernichtung von einer „asiatischen“ Tat, bei der sich die Nationalsozialisten von Stalins Gulag-System inspirieren ließen. Noltes Vortragsaussagen riefen unter anderem den Widerspruch von Intellektuellen wie Jürgen Habermas hervor, der später selbst an der Siemens-Stiftung referieren sollte.

Gegenprogramm zum progressiven Gesellschaftsprojekt

Der Streit ist Stimmungsbild einer Zeit, in der Konservativen die Post-68er-Republik und deren angebliche linke Hegemonie ein Dorn im Auge waren. Ihr Gegenprogramm zum progressiven Gesellschaftsprojekt war relativierend, revisionistisch und apologetisch der NS-Vergangenheit gegenüber.

Mit dem Nachfolger Mohlers, dem Philosophen Heinrich Meier, der 1985 die Geschäftsführung übernahm, öffnete sich die Stiftung und die politische Arbeit trat in den Hintergrund. Vortragende wie Giorgio Agamben, Daniel Dennett, Hans-Ulrich Gumbrecht und Karl Schlögel prägten das Programm. Doch auch Meiers Vergangenheit wirft Fragen auf. In frühen publizistischen Beiträgen bekennt sich der spätere Rousseau-Forscher offensiv zur politischen Rechten.

Der heute an der University of Chicago Lehrende trat als Autor in der gemeinsam von Mohler und Caspar von Schrenck-Notzing herausgegeben rechtskonservativen Zeitschrift Criticón in Erscheinung. In seiner eigenen antiegalitären und von Elitedenken geprägten Lehre vertritt Meier die Vorstellung einer natürlichen Ungleichheit der Menschen.

Was nun die feine Adresse in Nymphenburg betrifft, – das zeigt der Fall Lepper exemplarisch – herrscht dringender Aufklärungsbedarf. Mit ihrem geschätzten Stiftungsvermögen von 600 Millionen Euro spielt die Carl Friedrich von Siemens Stiftung in der Topliga vergleichbarer Einrichtungen mit, auch wenn es etwa mit der Robert-Bosch-Stiftung und ihrem Vermögen von 5 Milliarden Euro weit größere Player gibt.

Keine Reaktion vonseiten der Stiftung

Die Wissenschafts- und Kulturlandschaft ist auf die Arbeit privater Stiftungen angewiesen. Von den Stiftungsgeldern profitieren wissenschaftliche Einrichtungen wie Bibliotheken, aber auch Forschende direkt. Mit der Bedeutung der Stiftungsarbeit geht eine gesellschaftliche Verantwortung einher.

Verhalten hat sich die Stiftung zu den Vorwürfen Leppers und der öffentlichen Kritik, seitdem das Vergleichsurteil bekannt wurde, nicht. Wie es mit Leppers Mitarbeiterstab weitergeht, ist derzeit nicht bekannt. Die Stiftungsleitung hat interimsmäßig die kaufmännische Leiterin der Stiftung, Carola Schütt, inne.

Die Rufe nach Transparenz, die im Fall der Carl Friedrich von Siemens Stiftung zuletzt in Form eines offenen Briefs, unterzeichnet von 40 Wissenschaftlern, laut wurden, sind daher nur allzu verständlich. Angesichts der von Marcel Lepper angestoßenen Debatte stellt sich nichts weniger als die Frage, wie die Stiftung in Zukunft glaubwürdig Wissenschaftsförderung betreiben will.