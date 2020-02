Cafe Südblock, Kotti & Co. und Aquarium

Keimzelle droht Ausverkauf

Am Kottbusser Tor sollen drei Häuser mit Geschichte verkauft werden. Betroffen sind 120 Sozialwohnungen und wichtige Institutionen der Mietenbewegung.

BERLIN taz | Die Keimzelle der Berliner Mietenbewegung soll offenbar verkauft werden: So sollen die Gebäude Admiralsstraße 1 und 2 sowie die Skalitzer Straße 6 in einem Bieterverfahren veräußert werden, wie der Mieter-Zusammenschluss Kotti & Co. in einer ausführlichen Mitteilung vom Mittwochabend schreibt. Neben 120 Sozialwohnungen wurde dort von Bewohner:innen der Verein Kotti & Co. gegründet, der sich seit 2012 in einem selbst gezimmerten Protesthaus vor den Gebäuden trifft. Ebenso wären von einem Verkauf das Café Südblock und der oft von sozialen und linken Initiativen genutzte Veranstaltungs- und Begegnungsort Aquarium betroffen – alles direkt am Kotti gelegen und damit im Herzen von Kreuzberg.

In einem Bieterverfahren, das einer Auktion ähnelt, versuchen Eigentümer meist, einen möglichst hohen Preis für zu verkaufende Immobilien zu erzielen. Entsprechend besorgt sind Mieter:innen, dass ein potentieller Käufer auf eine hohe Rendite schielen wird. Durch Zufall und mit „großer Bestürzung“ habe man von dem Bieterverfahren gehört.

Für um 14 Uhr am Donnerstag haben Mieter:innen sowie Kotti & Co. deshalb Protest angekündigt. Sie treffen sich vor dem Protesthaus Gecekondu, um dann mit der U-Bahn zu ihren Eigentümer:innen zu fahren.

Hausbesitzer ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz am Kurfürstendamm 199 namens „Admiralstraße 1-6 Grundstücks-GmbH. & Co. Hausbau KG.“ Die Firma reagierte bislang weder telefonisch noch schriftlich auf taz-Anfrage. Eine eigene Email-Adresse hat sie nicht, wird aber verwaltet von der Valea Vermögensverwaltung, deren Website sich seit 2017 im Aufbau befindet.

Maserati-Harry und ein Ex-Bausenator der CDU

Laut der Mitteilung von Kotti & Co. handelt es sich um einen privaten Fonds von 150 privaten Anleger:innen. Das Neue Deutschland berichtet zudem, das dort durchaus illustre Persönlichkeiten aus Berliner Politik und Gesellschaft vertreten sind: Neben dem wegen Steuerhinterziehung verurteilten und geschassten Chef der Treberhilfe Berlin, Harald Ehlert, besser bekannt als Maserati-Harry, ist wohl auch der ehemalige CDU-Bausenator Klaus Franke darunter, der wegen Korruption gehen musste.

Karolina Sanders, Kotti & Co „Die Stimmung ist kämpferisch“

Die Mieter:innen fordern nun in 150 Briefen an alle Mitglieder der GmbH, dass diese die Häuser an das Land übergeben sollen. Sie wünschen sich einen „sozialverträglichen Verkaufspreis“ und eine „Arbeitsplatzgarantie für die derzeitigen Hauswarte“. Tatsächlich soll die Degewo bereits ein Angebot für die Häuser abgegeben haben, wie ein Mieter berichtete, das habe die Gesellschaft allerdings offenbar abgelehnt. Die Degewo wollte auf taz-Anfrage keine Stellung nehmen.

„Die Stimmung ist kämpferisch“, sagt Karolina Sanders (Name geändert) von Kotti & Co., die selbst Mieterin in einem der Häuser ist. „Viele sind empört und haben große Sorgen. Aber es gibt auch eine große Entschlossenheit, die Häuser zu verteidigen.“ Laut Mitteilung befürchten die Mieter:innen unter einem neuen Besitzer auch eine Verschlechterung des Zustands des Hauses, in dem ohnehin schon zu wenig in Instandhaltung investiert worden sein soll.

Kämpferisch klingt die herausgegebene Pressemitteilung allerdings: „Allen möglichen profitorientierten Käufern sagen wir hiermit klar und deutlich: wir werden um unsere Häuser kämpfen – wer hier kauft, kauft Ärger!“ Die Vermieter:innen hätten ohnehin bereits versucht, möglichst viel Rendite aus den mit staatlichen geförderten Wohnraum zu ziehen, schreibt Kotti & Co.: Auf diese Weise diene Eigentum nicht der Allgemeinheit, sondern müsse enteignet werden: Beim „spekulativen Verkauf von Sozialwohnungen ist die Enteignung angemessen“.

Die Häuser liegen in einem Milieuschutzgebiet, so dass der Bezirk kommunales Vorkaufsrecht vornehmen könnte, wenn beim Verkauf alles mit rechten Dingen zugeht. Aber ob dieses auch tatsächlich zum Einsatz kommt, hängt auch immer davon ab, wie teuer eine Übernahme ist. Eine taz-Anfrage im Bezirk dazu läuft.

Bei einer etwaigen Übernahme durch eine landeseigenen Wohnungsgesellschaft erhofft sich der Verein auch die Unterstützung vom Senat. Berlins rot-rot-grüne Landesregierung hat 2016 versprochen, sich für die Erhaltung von sozialen Wohnraum einzusetzen. Auch mit Blick auf den Koalitionsvertrag fordert Kotti & Co. dieses Versprechen nun ein.

Das direkt daneben gelegen Neue Kreuzberger Zentrum (NKZ) wurde 2017 nach viel hin und her von der Gewobag gekauft. Auch damals haben Eigentümer laut Kotti & Co. zunächst versucht, ein Bieterverfahren zu eröffnen. Wohl um den Preis in die Höhe zu treiben.