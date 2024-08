CSD in Leipzig : Blamierte Neonazis

Sie wollten den CSD stören und kamen nicht mal aus dem Hauptbahnhof raus. Gut so. Es braucht antifaschistischen Gegenwind für freies queeres Leben.

In Leipzig haben Neonazis versucht, den Christopher Street Day (CSD) zu stören – und sind gescheitert. Ihrem Kundgebungsaufruf folgten nicht – wie angemeldet – 1.000, sondern nur etwa 400 Rechtsextreme, und die kamen noch nicht mal aus dem Hauptbahnhof raus. Statt gegen den lebensfrohen, queeren Protest zu hetzen, warteten sie teilweise bis zum Abend darauf, dass die Polizei ihre Identität feststellte.

Dieses Fiasko für die Neonazis zeigt: Damit zum Beispiel queere Menschen frei von Bedrohungen und Gewalt leben können, braucht es ordentlichen antifaschistischen Gegenwind. Schön, dass er die Rechten in Leipzig umgeblasen hat. Schade, dass das in Bautzen und anderen kleinen Städten so nicht funktioniert.

Klar, nicht der antifaschistische Gegenprotest hat die Gitter aufgebaut, die Identitäten der Neonazis einzeln geprüft und sie wieder zurück in die Züge gesetzt. Das war die Polizei. Doch eine Woche zuvor brüllten eben in Bautzen vermutlich dieselben Neonazis dieselben Neonazi-Parolen. Trotzdem durften sie demonstrieren. In Leipzig provozierte offenbar erst der ankündigte Antifa-Protest, dass die Polizei gegen die menschenfeindliche Kundgebung vorging. Das Resultat: 80 Ordnungswidrigkeiten und 40 Straftaten. In Bautzen stellte die Polizei nicht halb so viele fest, obwohl dort fast doppelt so viele Rechtsextreme marschierten.

Durchs Verbieten oder Ignorieren gehen die Neonazis nicht weg. Im Gegenteil, in Sachsen haben sie starken Zuwachs. Auch das war in Leipzig zu sehen. Unter den 400 festgesetzten Neonazis waren 160 Jugendliche und vier Kinder. Wenn die gemeinsam „Ganz Deutschland hasst den CSD“ brüllen, erzeugt das Gefühl, in der Mehrheit zu sein. Das stimmt zwar nicht, aber es mobilisiert. Steht ihnen aber ein großer antifaschistischer Protest gegenüber, bröckelt das Narrativ.

Jede neonazistische Versammlung ist eine zu viel. Der Neonazi-Protest in Leipzig für die Organisatoren blamabel. Trotzdem geht es jetzt um sie statt um den fröhlichen CSD in Leipzig, seine rund 20.000 Teil­neh­me­r:in­nen und deren politische Forderungen.