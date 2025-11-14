Busunfall in Stockholm: Mehrere Tote und Verletzte
Im Zentrum von Stockholm sind mehrere Menschen bei einem Unfall getötet und verletzt worden. Der Fahrer eines Busses prallte in eine Haltestelle.
dpa/taz | Bei einem schweren Unfall gegen 15 Uhr im Zentrum von Stockholm sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Wie die Polizei der schwedischen Hauptstadt mitteilte, wurden mehrere Menschen auf einer viel befahrenen Straße in der Nähe einer Universität im Norden der Stadt im Stadtteil Östermalm von einem Bus erfasst. Sie sprach davon, dass es Verletzte und Tote gebe. Nähere Angaben dazu wollte sie zunächst nicht machen.
Eine Pressesprecherin der Region Stockholm sprach um 16 Uhr von mindestens fünf Verletzten, wie die schwedische Tageszeitung Dagens Nyheter berichtete. Die Ursache des Unfalls ist bisher nicht bekannt.
Medienberichten zufolge war ein nicht im Dienst befindlicher Doppeldeckerbus am Nachmittag in eine Bushaltestelle gekracht. Aufnahmen des Rundfunksenders SVT zeigten zahlreiche Rettungs-, Feuerwehr- und Streifenwagen vor Ort. Der Einsatz soll um 17 Uhr beendet wurden sein, die Spurensicherung ist noch vor Ort.
Der Unglücksort liegt in der Nähe der U-Bahnstation Tekniska Högskolan, in deren Nähe sich unter anderem die Königlich-Technische Hochschule KTH befindet. Der Busfahrer sei festgenommen worden, berichteten unter anderem SVT und die Zeitung „Expressen“.
