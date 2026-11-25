„Och nö“, mault ein Ehepaar laut, als ihnen ein Bundeswehrsoldat erklärt, dass es etwas länger dauert. Genervt lassen sie sich zurück in die Campingstühle plumpsen, bis ihre Taschen durchsucht werden. Wenige Meter dahinter schleift eine junge Frau in zerrissenen Jeans und pinkem bauchfreien Rüschentop ihr Köfferchen durch den Sand, als sie schließlich an der Reihe ist.

Die Szenen sind täuschend echt. 52 zivile deutsche Rollenspieler machen für eine Woche Soldaten der Bundeswehr bei einer großen Evakuierungsübung in Senegal das Leben schwer. Sie spielen maulende Deutsche, die aus ihrem schiefgegangenen Urlaub nach Hause wollen, Verletzte und Querulanten. „Schneller Adler“ heißt die Übung, bei der alle Szenarien einer militärischen Evakuierung durchgespielt werden, damit im Ernstfall alles reibungslos klappt.

Gemeinsam mit den senegalesischen Streitkräften proben rund 1.000 deutsche Soldaten rund eine Woche lang an fünf Standorten im Land, wie Menschen aus einer fiktiven Krisensituation in Sicherheit gebracht werden können. Dazu gehören Fallschirmabsprünge, Hubschraubereinsätze und amphibische Operationen ebenso wie das, was am Boden auf die Soldaten wartet: Checkpoints, Passkontrollen, Durchsuchungen und die Koordination größerer Menschenmengen. Denn eine Evakuierung endet nicht unbedingt mit dem Verlassen des Krisengebiets, erklärt ein Major: „Meist werden die Menschen zunächst in ein sicheres Gastland gebracht, wo sie medizinisch versorgt und registriert werden können.“

Auch das wird geprobt. Dafür hat die Bundeswehr rund 40 Tonnen Material nach Senegal gebracht und ein mobiles Feldkrankenhaus aus Zelten errichtet, inklusive Röntgengerät, OP-Raum und Labor, in dem sich beispielsweise Malaria diagnostizieren lässt. „Die Übung ist eine Gelegenheit, um zu testen, welches Material wir brauchen, ob die Stromversorgung für unsere medizinischen Geräte geeignet ist oder ob wir mit Generatoren arbeiten sollten“, erklärt der Kompaniechef.

Echtes Vorbild: Sudan

Der letzte echte Einsatz dieser Art war im April 2023, als die Bundeswehr 780 Menschen aus Sudan evakuierte, wo gerade Krieg ausgebrochen und die Hauptstadt Khartum schwer umkämpft war. Rund 1.000 Soldaten hatten damals die Evakuierung sichergestellt, mit Zwischenstopp in Jordanien. Die Übung in Senegal findet ohne konkreten Krisenanlass statt. Doch das Szenario wird so real wie möglich durchgespielt, um mögliche Lücken und Schwachstellen zu erkennen.

Damit Evakuierungsflüge überhaupt starten können, braucht es neben einsatzbereiten Soldaten und Flugzeugen die Zustimmung des sicheren Gastlandes. Militärische Kooperationen wie die mit Senegal schaffen dafür die Voraussetzungen und die nötigen Kontakte. Im Ernstfall kann das entscheidend sein: Wenn Menschen aus einem Krisengebiet ausgeflogen werden müssen, braucht es nicht nur einen sicheren Ort, an dem sie ankommen können, sondern auch ein Land, das seine Türen dafür öffnet und dessen Infrastruktur im Idealfall schon bekannt ist.

Die deutsche militärische Zusammenarbeit mit Senegal geht über die klassische Evakuierungsübung hinaus. In einem zweiten Teil steht Ausbildung im Mittelpunkt. Dabei lernen deutsche Soldaten von ihren senegalesischen Kameraden, wie sich Einsätze unter den besonderen klimatischen und geografischen Bedingungen Westafrikas führen lassen – etwa im schwierigen Gelände der Mangrovenwälder. Umgekehrt üben beide Streitkräfte gemeinsam, wie Evakuierte registriert, versorgt und weitertransportiert werden.

Die zivilen Darsteller machen es den Soldaten dabei nicht immer leicht. An einem Übungsort wird ein Checkpoint simuliert, denn wenn die Lage unübersichtlich ist, die Zeit drängt und die Menschen verunsichert sind, muss Ruhe bewahrt und zugleich dafür gesorgt werden, dass niemand zurückbleibt. Mal fehlt in der Übung ein Dokument, mal wird lautstark protestiert. Was in Senegal noch ein inszeniertes Durcheinander ist, könnte im Ernstfall zur entscheidenden Bewährungsprobe werden.