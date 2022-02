Bund-Länder-Gipfel : Die Lockerungen kommen

Schrittweise sollen die Einschränkungen gegen die Verbreitung von Corona zurückgenommen werden. Was mit der Maskenpflicht geschieht, ist unklar.

BERLIN taz | Bundeskanzler Olaf Scholz und die Mi­nis­ter­prä­si­den­t*in­nen der Länder haben sich am Mittwoch auf eine stufenweise Lockerung der Infektionsschutzmaßnahmen in den kommenden Wochen geeinigt. Vorbehaltlich sinkender Coronazahlen sollen die Länder die aktuellen Beschränkungen Medienberichten zufolge in drei Wellen zurückfahren.

Im ersten Schritt entfällt die Obergrenze für Teil­neh­me­r*in­nen privater Treffen – es sei denn, es nehmen ungeimpfte Personen teil. In dem Fall dürfen sich Angehörige eines Haushalts weiterhin nur mit maximal zwei weiteren Personen treffen. Im zweiten Schritt könnten ab dem 4. März die Regeln für Restaurants und Hotels gelockert werden. Dort soll wieder die 3G-Regel gelten, ungeimpfte Personen dürften dann mit tagesaktuellem Test wieder die Gastronomie nutzen. In Diskotheken und Clubs wären sie allerdings weiter außen vor. Gleiches würde für Großveranstaltungen gelten, wobei die Publikumsobergrenzen auf bis zu 25.000 Menschen im Freien steigt.

Im dritten Schritt sollen ab dem 20. März schließlich alle „tief­greifenderen Schutzmaßnahmen“ entfallen, darunter die aktuell geltende Homeoffice-Pflicht. Der Hintergrund des Termins: Am 19. März läuft die Frist ab, bis zu der das Infektionsschutzgesetz den Ländern eine Vielzahl von Maßnahmen erlaubt. Der Bundestag wird die Frist nicht generell verlängern, unter anderem, weil die FDP tiefgreifende Grundrechtseingriffe nicht mehr länger mittragen möchte. Um den Ländern zumindest niedrigschwellige Maßnahmen wie die Maskenpflicht in bestimmten Bereichen weiter zu gestatten, braucht es aber ebenfalls einen neuen Bundestagsbeschluss. Gespräche über die genaue Ausgestaltung dauern noch an.

Die Öffnungsvorhaben stehen weitestgehend im Einklang mit den jüngsten Empfehlungen des Ex­per­t*in­nen­rats der Bundesregierung. In einer Stellungnahme vom Montag war das Gremium zu dem Schluss gekommen, dass „trotz einiger Unsicherheiten“ unter bestimmten Rahmenbedingungen „eine besonnene Rücknahme einzelner Infektionsschutzmaßnahmen in den kommenden Wochen möglich“ sei. So solle die Bevölkerung weiterhin zu einem „umsichtigen und eigenverantwortlichen Handeln“ aufgefordert werden.

In anderen europäischen Staaten wird auch gelockert

Zudem sollten die Maßnahmen erst zurückgefahren werden, „wenn ein stabiler Abfall der Hospitalisierung und Intensivneuaufnahmen und -belegung zu verzeichnen ist“. Durch zu frühes Öffnen könne die Krankheitslast wieder ansteigen.

Der Sieben-Tage-Mittelwert der registrieren Neuinfektionen war am Mittwoch zum sechsten Mal in Folge gefallen auf nun 182.662 – ein noch immer hohes Niveau, allerdings um 4,2 Prozent weniger als noch vor einer Woche. Die Zahl der Infizierten in Krankenhäusern und speziell in Intensivstationen ist stabil.

Europaweit lockern angesichts sinkender Infektionszahlen immer mehr Länder ihre Beschränkungen. Österreich hebt seine Maßnahmen ab dem 5. März weitgehend auf, wie die Regierung am Mittwoch mitteilte. Dann können Menschen wieder ohne Impf- oder Testnachweis Hotels und Gaststätten besuchen. Auch die nächtliche Sperrstunde wird aufgehoben.

In Frankreich können seit Mittwoch Diskotheken wieder öffnen, Konzertveranstalter dürfen Stehplätze anbieten. In den Niederlanden dürfen ab Freitag Nachtclubs und Bars wieder bis 1 Uhr nachts geöffnet haben. Auch die Schweiz hebt ihre Beschränkungen großteils auf. Zuvor hatten Dänemark und Norwegen die meisten Maßnahmen abgeschafft. (mit afp)