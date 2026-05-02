Browserspiel „When Taken“Durch Raum und Zeit

Ein Schwarz-Weiß-Foto, auf Film aufgenommen. Das deutsche Wort „Reisebüro“ an einem Hochhausgebäude, ein weiträumiger, betonierter Platz, also vermutlich Großstadt. Eine Frau mit 70er-Stufen und ein Kind mit Topfschnitt.

Können Sie erraten, an welchem Ort der Kameraauslöser gedrückt wurde, um dieses Bild aufzunehmen? Und in welchem Jahr? Macht es Ihnen vielleicht sogar Spaß, darüber nachzudenken? Im Browserspiel „When Taken“ muss man genau solche Aufgaben lösen.

Das Spiel funktioniert so: In fünf Runden werden den Spieler*innen fünf verschiedene Bilder präsentiert. Ziel ist es, in jeder Runde anhand von Informationen auf dem Foto, die man sich zusammensuchen muss, einen möglichst präzisen Tipp abzugeben, wo auf der Welt dieses Bild aufgenommen wurde und in welchem Jahr.

Eine kleine mentale Reise

Dabei können die Sprache der Schriftzüge an Häusern helfen, die Kleidungsstücke, die Menschen tragen, oder die Qualität des Fotos. Auch Pflanzen und Bäume können helfen, wenn sie verraten, in welches Klima die Landschaft passen könnte. Manchmal, und das ist sehr hilfreich, sind Flaggen zu sehen. Auch Subtileres kann helfen bei der Zeitbestimmung, etwa ob und wenn ja welche Handymodelle zu sehen sind. Je näher der abgegebene Tipp ist, desto mehr Punkte gibt es.

Diese Möglichkeit, kleine Wissensfetzen – sei es Geschichte, Geografie, Politik oder Sprachen –, die im Kopf herumfliegen, mit dem Bauchgefühl zu einem schlüssigen Ganzen zusammenzufügen und so ein visuelles Rätsel zu lösen, das hat etwas sehr Befriedigendes.

„When Taken“ jeden Tag neue Bilder whentaken.com

Und es entschleunigt zwischen den vielen Hunderten Bildern, die einem in den sonstigen Timelines entgegenspringen. Sich für ein paar Minuten nur auf einen einzigen winzigen Ausschnitt der Welt zu konzentrieren, sich dabei sicher zu sein, dass es sich nicht um KI handelt, mental eine kleine Reise anzutreten, das ist fast schon therapeutisch.

Nun die Auflösung: Das Bild hier wurde im Jahr 1970 am Alexanderplatz in Berlin aufgenommen. Lagen Sie richtig?