afp | Einer Umfrage zufolge ist der Aufwand bei Bewerbungen für viele Arbeitssuchende trotz Künstlicher Intelligenz (KI) derzeit deutlich höher als zuvor. „Passende Stellen sind schwerer zu finden, Auswahlverfahren werden aufwändiger und Rückmeldungen bleiben häufig aus“, erklärte das Jobportal Indeed am Montag in Berufung auf eine Umfrage unter 1000 Jobsuchenden. 41,7 Prozent der Befragten gaben an, dass der Aufwand eines einzelnen Bewerbungsprozesses im Vergleich zu früher gestiegen sei.

Als Hauptgrund für Mehrwand nennen die Befragten zu 48,7 Prozent „fehlende Rückmeldungen und das notwendige Nachfassen“, wie Indeed weiter mitteilte. Aber auch die schwierigere Suche nach passenden Stellen (45,8 Prozent) und die gestiegene Zahl notwendiger Bewerbungen, um überhaupt Einladungen zu erhalten (42,9 Prozent) sorgten für mehr Arbeit im Bewerbungsprozess.

Unter den jüngeren Menschen, der sogenannten Gen Z, sehen den Angaben nach sogar 49 Prozent Mehraufwand bei Bewerbungen. Der Generation Z werden in der Regel die Geburtsjahrgänge 1995 bis 2010 zugeordnet, teilweise auch etwas später. In dieser Altersklasse nennen 52 Prozent fehlende Rückmeldungen und 51 Prozent die gestiegene Zahl an Bewerbungen als Gründe für den Mehraufwand.

KI nutzen der Umfrage zufolge inzwischen 78,9 Prozent der gesamten Befragten für ihre Bewerbungen, am häufigsten für Anschreiben oder Lebensläufe. Mit 28,9 Prozent passt fast ein Viertel mit KI dieselben Unterlagen schnell an verschiedene Stellen an, bei der Gen Z machen dies 35 Prozent.

Serienbewerber am wenigsten erfolgreich

Das kommt aber offenbar nicht gut an, diese Serienbewerber berichteten am seltensten von Erfolg, wie Indeed erklärte. Von den Befragten, die KI für Serienbewerbungen einsetzen, wurden 41,9 Prozent zu einem Gespräch eingeladen. Unter denen, die KI gezielt für einzelne Bewerbungen oder zur Vorbereitung nutzten, waren es 47 Prozent. Hingegen bekamen 54 Prozent derjenigen ohne KI-Nutzung eine Einladung zum Bewerbungsgespräch.

Die Marktforschungsfirma Appinio befragte den Angaben zufolge im Auftrag von Indeed insgesamt 1000 Menschen im Alter von 16 bis 65 Jahren in Deutschland, die sich in den vergangenen 24 Monaten auf einen Job beworben haben. Die Befragungen fanden vom 24. bis 30. September statt.