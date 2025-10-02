Berühmte Primatenforscherin: Jane Goodall stirbt mit 91 Jahren
Die Britin Jane Goodall hat in der Wildnis Tansanias frei lebende Schimpansen beobachtet und damit die Verhaltensforschung revolutioniert.
Im Gombe-Stream-Nationalpark im Westen Tansanias nahe der Grenze zu Burundi hatte die 26 Jahre junge Jane Goodall 1960 im Auftrag des britischen Paläoanthropologen Louis Leaky mit der Beobachtung frei lebender Schimpansen begonnen – ohne Biologiestudium. Sie hatte den renommierten Wissenschaftler als Direktor des Kenya National Museums kennengelernt, wo die Absolventin einer höheren Handelsschule drei Jahre zuvor als Sekretärin angestellt worden war.
Ihre erste frustrierte Studiennotiz von der Beobachtung eines Affen: „Er lief davon, als wir auf gleicher Höhe mit ihm waren, und wir sahen ihn nicht wieder.“ Aber schon bald wirbelte Goodall die akademische Verhaltensforschung durcheinander. Sie beobachtete die Schimpansen offen, versteckte sich nicht vor ihnen, und nahm Kontakt mit ihnen auf. „Teilnehmende Beobachtung“ hieß ihre Methode. Und sie gab „ihren“ Affen Namen. Das war damals unerhört, zumal bei angelsächsischen Forschern, die ihre Beobachtungsobjekte um der Objektivität willen nummerierten.
Bahnbrechende Beobachtungen
„David Greybeard“, ein betagter Schimpansenmann, legte die Scheu ab und gab ein Signal des Vertrauens. Ihm verdankte die Forscherin drei bahnbrechende Beobachtungen: Schimpansen sind keine Vegetarier, sondern essen Fleisch; sie benutzen Werkzeuge, indem sie mit Pflanzenstängeln in Termitenhügeln stochern; sie stellen Werkzeuge her, indem sie die Blätter von den Stängeln streifen. Bis dahin hatte allein der Mensch als Werkzeugmacher gegolten.
„Jetzt müssen wir entweder das Werkzeug umdefinieren oder den Menschen“, erklärte Leaky. Allerdings beobachtete Goodall 1974 auch, dass Schimpansen noch etwas mit Menschen gemeinsam haben: Kannibalismus und Aggressionen bis hin zum Ausrottungskrieg gegenüber Nachbarpopulationen. Das dämpfte ihre Liebe zu „Fifi“, „Floh“, „Gremlin“ und Co.
Bevor sie 1971 ihre frühen Forschungen unter dem Titel „In the Shadow of Man“ („Wilde Schimpansen“) publizierte, hatte sie geheiratet, war Mutter eines Sohnes geworden und ohne Hochschulreife und mit Ausnahmegenehmigung an der University of Cambridge ihren Doktor der Ethologie (Verhaltensforschung) gemacht. Ihr niederländischer Ehemann Hugo von Lawick drehte den Film „Miss Goodall and the Wild Chimpanzees“.
Eigene Forschungsstation
Nach der Scheidung von Lawick und der Heirat mit dem Direktor der tansanischen Nationalparks, Derek Bryceson, konnte sie ihr Beobachtungsgebiet Gombe sichern und eine Forschungsstation aufbauen. „Ihre“ Schimpansen kämpften mit diversen Epidemien, etwa Polio und Atemwegserkrankungen, an denen auch „David Greybeard“ starb. Schlimmer noch wütete das SI-Virus („Schimpansen-Aids“) unter der vergleichsweise kleinen Population.
Nach dem Tod ihres Mannes 1980 wurde Goodall mehr und mehr zur hauptberuflichen Naturschützerin, seit 2002 war sie auch als UN-Friedensbotschafterin unterwegs. Schon 1977 hatte sie das Naturschutzinstitut „Jane Goodall Institute for Wildlife Research, Education and Conservation“ gegründet.
In ihrem Buch „Ein Herz für Schimpansen“ plädierte sie für einen besseren, einen ethischeren Umgang mit den Tieren. Mit Ihrem Great Ape Project setzte sie sich für Rechte der Menschenaffen ein. 2008 forderte sie einen Nobelpreis für alternative Methoden zu Tierversuchen, später auch die Abschaffung der Käfighaltung bei Nutztieren in der EU.
Bis zu ihrem Tod war Jane Goodall unterwegs, um weltweit für Tierschutz einzutreten. Ihr ständiger Begleiter; ein Plüschaffe namens „Mr. H.“
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert