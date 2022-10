Berliner Verkehrspolitik : Friedrichstraße frei für Autos

Das Verwaltungsgericht erklärt die Sperrung der Friedrichstraße für ungültig. Die freie Fahrt für Autos könnte aber begrenzt sein.

BERLIN taz | Vorerst ist erst mal Schluss mit Flanieren oder Radfahren ungestört vom Autoverkehr: Binnen 14 Tagen sollen wieder Autos durch den bisher gesperrten Abschnitt der Friedrichstraße im Bezirk Mitte fahren. Radstreifen, Sitzgelegenheiten und gläserne Schaukästen sollen bis dahin verschwunden sein. Das hat das Verwaltungsgericht entschieden und am Dienstag verkündet. Das Gericht erkannte die Begründung des Senats für die derzeitige Sperrung nicht an und gab damit der Klage einer Geschäftsinhaberin an der Friedrichstraße recht.

Eine spätere, langfristige Umgestaltung zur Fußgängerzone betrifft der Eilentscheid aus Sicht von Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) nicht. „Das Verfahren zur endgültigen Umwandlung und die Einrichtung der Fahrradstraße in der Charlottenstraße laufen unabhängig von der heutigen Gerichtsentscheidung weiter“, hieß es von der Grünen-Politikerin. Das steht im Einklang mit dem Titel der Pressemitteilung, die das Gericht am Morgen zu seinem Urteil verschickte: „Vorerst freie Fahrt in der Friedrichstraße“. Ob es zu einem Berufungsverfahren am Oberverwaltungsgericht kommt, ließ die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz am Dienstag offen.

Die Sperrung der Straße hatte im Spätsommer 2020 nach viel Vorlauf als sogenannter Verkehrsversuch begonnen. Die Entscheidung, den knapp einen halben Kilometer langen Abschnitt zwischen Leipziger Straße und Französischer Straße Fußgängern und Radfahrern vorzubehalten, sollte die Straße beleben – Händler zeigten sich aber schon damals skeptisch.

Die im Dezember 2021 ins Amt gekommene neue grüne Verkehrssenatorin Bettina Jarasch stoppte im Frühjahr das Projekt ihrer Vorgängerin Regine Günther: Zu groß war die Rückmeldung, dass der Radverkehr auf zwei Spuren in der Mitte der Straße einer echten „Flaniermeile“ im Weg steht. Dort ist das Tempo zwar auf 20 km/h beschränkt – viele Radler sind aber schneller unterwegs.

Der Radstreifen sollte sowieso weg

Jaraschs neuer Ansatz: Die Sperrung beibehalten, aber den Fahrradstreifen in der Mitte beenden und Radler durch benachbarte Straßen führen. Für das Ziel „Fußgängerzone“ läuft noch ein Antrag der Jarasch-Verwaltung beim Bezirksamt Mitte, der die Einstufung der Friedrichstraße als öffentliche Autostraße beenden soll. Kommt der durch, fiele die Grundlage für die jetzt entschiedene Klage weg – die bezieht sich nämlich auf die Straßenverkehrsordnung. Dort gebe es „keine Rechtsgrundlage, um den Fahrzeugverkehr allein wegen verkehrsordnungspolitischer Konzeptionen“ zu verbannen, argumentieren die Richter.

Mit anderen Worten: Eine politisch gewollte Verkehrswende zugunsten von Rad- und Fußverkehr reicht nicht, um die Autos auszusperren. Wann das Bezirksamt Mitte das Prüfverfahren für eine Fußgängerzone beenden wird, ist noch nicht klar. Allerdings gibt es auch schon Widerstand gegen eine damit verbundene geplante Nutzung der parallelen Charlottenstraße als Fahrradstraße

Auch wenn der Eilentscheid also keinen dauerhaften Freifahrtschein für Autos bedeuten könnte, kommt es einer Vorlage für die politische Opposition im Abgeordnetenhaus gleich. „Diese Klatsche für den rot-grün-roten Senat war absehbar“, war von CDU-Partei- und Fraktionschef Kai Wegner zu hören. Die Geschäftsleute in der Friedrichstraße und den Nebenstraßen hätten deutliche Einbußen hinnehmen müssen – „die Straße verkam zur Rennstrecke für Fahrradfahrer.“

Grundsätzlich wurde FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja: „Auf einen Senat, der immer und immer wieder wissentlich Recht bricht, kann man sich nicht verlassen.“ In der rot-grün-roten Koalition habe Ideologie dazu geführt, „dass einem offensichtliche Rechtsvorschriften und die Anliegen der Menschen egal sind.“ Ähnlich hörte sich das bei der AfD-Fraktion an: „Wieder einmal muss sich Rot-Grün-Rot vor Gericht bescheinigen lassen, dass seine ideologisch getriebene Politik nicht mit den Gesetzen vereinbar ist“, sagte deren Vorsitzende Kristin Brinker.

„Aufenthaltsqualität kommt unter die Räder“

Zu den Enttäuschten gehört auch der Fuss e.V., der Lobbyverband der Fußgänger. Der hatte sich zwar selbst dem Radverkehr in der Straße gegenüber skeptisch geäußert und stellte auch am Dienstag fest, die Friedrichstraße sei „zuletzt alles andere als perfekt“ gewesen. „Aber es gab doch zarte Pflänzchen von Urbanität und Aufenthaltsqualität, die jetzt erstmal unter die Räder kommen“, twitterte der Fußgängerverein.

Auch bei den Verkehrswende-Lobbyisten von Changing Cities war die erste Reaktion am Dienstag eine entsetzte: „Es ist furchtbar, dass immer erst Menschen zu Schaden kommen müssen, bevor eine verkehrliche Umgestaltung von Straßen möglich ist“, sagte Sprecherin Ragnhild Sorensen der taz.

Sorensen spielte damit auf die Auslegung des Paragrafen 45 in der Straßenverkehrsordnung an, auf den sich auch das Gericht beruft und der sinngemäß besagt: Wenn keine akute Gefahrenlage erkennbar ist, darf der motorisierte Verkehr nicht so einfach eingeschränkt werden. Nun müsse man aber in die Zukunft schauen: „Bisher war das Prinzip des shared space in der Friedrichstraße nicht gut kommuniziert. Das kann sich jetzt mit einem neuen Fußgängerkonzept ändern.“ Klar sei: „Die Lösung kann ja nicht sein, einfach die Autos wieder zurückzuholen.“

Auch Fuss-e.V.-Sprecher Roland Stimpel betonte gegenüber der taz: „Das ist jetzt eine zweite Chance für die Friedrichstraße.“ Statt schnurgerader, breiter „Radschnellwege“ müsse der Radverkehr „so geführt werden, dass auch Fußgänger tatsächlich flanieren können“. Und an die Adresse des Einzelhandels in der Friedrichstraße: „Ich hoffe, sie überlegen sich ihrerseits, wie sie Kunden zurückgewinnen wollen, die sie jetzt durch die Autos und die schlechtere Luftqualität vor ihren Geschäften vergraulen werden.“