Berliner Stimmen aus der Quarantäne (4): DJs im leeren Raum

Tobi Kirsch, 44 Jahre, ist mit seiner Firma Passionate PR selbständiger Musikpromoter und freier Journalist. Seit 2005 lebt der gebürtige Hamburger in Berlin (hier rechts im Bild, mit Ubbo Gronewold). 2019 hat er für das Label Agogo die Compilation „Two Tribes – An Intercontinental Journey In Rhythm“ zusammengestellt.