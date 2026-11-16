Berliner Festival „No Limits“Den Horizont erweitern

Bei No Limits, dem Festival der Disability & Performing Arts, lernt man immer was dazu. Zum Beispiel, wie mit Vibrationen, übertragen von Vibrationsgürteln, den Körpern vermittelt wird, was die Hörenden als Musik wahrnehmen. Oder den Fachbegriff „visual vernacular“, der eine bildhafte Mischung aus Gebärden, Pantomime und Tanz bezeichnet. Mit großer Anmut nutzte Chisato Minamimura, eine taube britisch-japanische Performerin, diese Bewegungssprache, um in ihrem Solo „Mark of a woman“ einer Spur von Frauen in der Geschichte der Tätowierung zu folgen.

Minamimura erzählte von indigenen Frauen auf Borneo, die mit Tattoos die Verbindung zur spirituellen Welt markierten; sie begleitete Schiffe der Kolonialmächte über das Meer, die tätowierte Menschen entdeckten und in Europa zur Schau stellten. Sie machte uns mit Maud Wagner bekannt, einer Zirkusartistin, die als erste weibliche Tätowiererin der USA gilt, und mit dem Körper einer Frau, die an Brustkrebs erkrankt war und sich nach der Entfernung der Brüste mit Tattoos eine neue Schönheit ihres Körpers erschuf. Das alles waren Geschichten der Haut als Instrument der Kommunikation, als unterschätztes Sinnesorgan, die Minamimura von Filmeinblendungen und Animationen unterstützt, tanzend erzählte.

Viel lernen konnte man über die Barrieren, die Dating-Apps für behinderte Menschen bedeuten können. Aus Zypern kamen die Performerinnen Nayia T. Karacosta und roz, die im kleinen Theater Ballhaus Ost mit „Bodies we fall for“ auftraten. Roz tritt im Rollstuhl auf und begibt sich mit ihrer Partnerin in immer neue Gesprächssituationen, in denen es um Begehren, lesbische Liebe, Dating-Apps und die verletzenden Zurückweisungen geht, die Behinderte dort oft erfahren. Die Produktion, low budget, war auf einfachste Mittel angewiesen, kämpfte etwas mit der Technik und den deutschen Übertiteln, die längst nicht alles übersetzen konnten.

Das Festival No Limits, verschiedene Spielorte Berlin, bis 21. November

Möglichst viele Zugänge

Dies ist die zwölfte Ausgabe des Festivals No Limits, das noch bis 21. November in verschiedenen Theatern in Berlin läuft. Übersetzung spielt dabei vielfach eine Rolle, nicht nur aus den Sprachen der internationalen Produktionen, sondern auch in Audiodiscription für die Sehbehinderten, in Gebärdensprache für die Tauben. Markierungssysteme auf den Fußböden, Early Boarding für Behinderte: Es gilt, möglichst viele Zugänge zu öffnen.

Das Besondere dieser Festivalausgabe war, dass erstmals disabled leadership im Konzept verankert war, sowohl beim vierköpfigen Kuratorenteam, als auch bei den Au­to­r:in­nen und Regisseur:innen. Das schlug sich in den ersten Tagen des Festival auch deutlich in eingeladenen Stücken nieder, die nah am Leben ihrer Prot­ago­nis­t:in­nen angelegt waren.

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Das Théâtre National Wallonie-Bruxelles setzt sich für Inklusion ein. Von dort kam das Stück „Justices“, das der Regisseur Clement Papachristou zusammen mit Edouardo della Faille und Guillaume Paps entwickelt hat, die beide vom Down-Syndrom betroffen sind. „Justice“ ist ein Stationendrama, angelehnt an die neun Kreise der Hölle in Dantes „Göttlicher Komödie“, die hier übersetzt werden in neun herausfordernde Situationen, die Vincent, ein Maler mit Down-Syndrom auf dem Weg in ein selbstständiges Leben bewältigen muss.

Eine eigene Wohnung finden, sich verlieben, heiraten, ein Kind bekommen, davon wird in satirisch überspitzten Szenen erzählt. Nicht alles ist zu bewältigen, Vincent muss tricksen. Die Parabel endet mit einem Plädoyer, Vincent aus dem Raum des beschützten Lebens, in dem ihm viele Entscheidungen abgenommen werden, in die Selbstständigkeit zu entlassen, auch auf das Risiko des Scheiterns hin.

Überleben unter widrigen Bedingungen

Das HAU-Theater in Berlin ist langjähriger Partner des No Limits Festival. „Justices“ wurde dort ebenso gezeigt wie das packende Eröffungstück „EXXY“ von Dan Daw Creative Projects (aus UK/Australien). Die Weite und Menschenleere des Outbacks in Australien, abgebildet in Filmbildern langer Autofahrten, bildet den Hintergrund von Dan Daws autobiografischer Erzählung. Hier wächst der Salzbusch, der in seinem Überleben unter widrigen Bedingungen und in der unterirdischen Verbindung der Wurzeln für Dan und seine behinderten Freunde zum Modell ihrer Gemeinschaft wird.

Es geht um die Sehnsucht, einfach sein zu können, ohne sich erklären zu müssen. Es geht um Verschwisterung gegenüber einer Welt, in der sie immer wieder Ablehnung und Zurückweisung erfahren. Es geht um ihre Freude an Bewegung und Verausgabung, die sie trotz ihrer körperlichen Einschränkungen ausleben bis zur Erschöpfung. Es geht um die Scham und die Taktiken, Behinderung zu verstecken wie zum Beispiel in den vielfachen Varianten, das Wort „Sportverletzung“ auszusprechen. Die vier Performenden exponieren sich mit ihren Schwächen und Verletzungen, bis es schmerzt. Nicht zuletzt vermaß „EXXY“ den gefühlten Abstand der Prot­ago­nis­t:in­nen zu denen, die sich sicher in ihrer Existenz fühlen können.