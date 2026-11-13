rtr | Die Bundesregierung ‌will sich Medienberichten ‌zufolge aus geostrategischen Gründen an der Atomfirma Urenco beteiligen. Wie die Welt und die Süddeutsche Zeitung am Freitag berichteten, will sich der Bund mit einem Drittel an dem Brennelementehersteller beteiligen. Bislang halten Großbritannien und die Niederlande je ein Drittel der Anteile. Ein weiteres Drittel gehört gemeinsam den Energiekonzernen Eon und RWE. Der Bund ‌und die Konzerne lehnten eine Stellungnahme ab.

Die Aktien von Eon zogen am Freitag an und waren mit einem Plus von 1,5 Prozent einer der größten Gewinner im Deutschen Aktien-Index DAX. RWE-Papiere legten 0,3 Prozent zu. Dass die beiden Konzerne über einen Ausstieg bei Urenco nachdenken, war bekannt. RWE hat mehrfach erklärt, an einer Veräußerung seiner Minderheitsbeteiligung interessiert zu sein. Eon-Chef Leonhard Birnbaum hatte betont, der Konzern könne nur mit Zustimmung der Bundesregierung über einen ‌Verkauf nachdenken.

Im Zuge der Beratungen zum Haushalt 2027 war ein neuer Posten bekannt geworden: „Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb und Halten von Beteiligungen an ⁠Unternehmen im Bereich der Energiewirtschaft: 4 Milliarden Euro“, hatte es in der Vorlage geheißen. Worum es sich dabei handelt, wollte der Bund nicht sagen.

Die Welt berichtete unter Berufung Insider, dass ‌die Energieversorger ihre ‌Beteiligung aus zwei Gründen abgeben wollten. Zum einen ⁠habe die Beteiligung an einem Brennelementehersteller nach dem deutschen Atomausstieg für die Konzerne keinen strategischen Wert mehr. Zudem sei ‌die bislang auf zivile Kernenergie ausgerichtete ‌Urenco auf Bitten vor allem Großbritanniens immer stärker auch im militärischen Nuklearbereich aktiv.