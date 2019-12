Markus Summerer hat im Sommer 2019 Mountains als Galerie für internationale zeitgenössische Kunst gegründet. Unter dem Namen Kunsthalleperleberg kuratierte er in den vergangenen Jahren mehrere Ausstellungen, u. a. „Lies About“ im Mai 2019 in der Gussglashalle Berlin, einem Ausstellungsraum in Kreuzberg. Zuletzt war Summerer Direktor bei einer Berliner Galerie. Neben und nach seinem Studium der Kunstwissenschaft und Neueren deutschen Literatur arbeitete er lange Jahre bei „Texte zur Kunst“, zuerst als Redaktionsassistent in Köln und später in Berlin als Registrar für das Editionsprogramm.

Momentan ist in seiner Galerie Mountains eine Einzelausstellung von Yana Tsegay zu sehen.