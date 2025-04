Ausstellung „Den Vogel zeigen“Im Nest des Raben

Berlin taz | Wie rechts waren die Proteste der Landwirte in den vergangenen Jahren? Wieso begegnen uns in Berlin immer häufiger Füchse? Wie ist die Wasserqualität in der Stadt? Das sind nur einige der Fragen, die in der Ausstellung mit dem launigen Titel „Den Vogel zeigen“ im Museum Pankow beantwortet werden.

Der Name der Ausstellung bezieht sich auf Der Rabe Ralf, die einzige Berliner Umweltzeitung, deren Geschichte dort dokumentiert wird. Sie ist neben dem Telegraph auch eine der letzten Publikationen der DDR-Oppositionsbewegung. Gegründet wurde der Rabe im Februar 1990 von der Grünen Liga, die sich als „Netzwerk ökologischer Bewegungen“ verstand.

Ein wichtiges Ziel war die Dokumentation von Umweltproblemen in der DDR, über die im autoritären SED-Staat nicht offiziell berichtet werden konnte. „Der Rabe Ralf hat Ökologie von Anfang an sehr weit gefasst und auch über soziale und ökonomische Fragen und über die Zusammenhänge zwischen diesen Sphären geschrieben“, sagt Redaktionsmitglied Matthias Bauer über die Themen, die in der Zeitung seit nunmehr 35 Jahren behandelt werden. Davon können sich die Aus­stel­lungs­be­su­che­r*in­nen selbst ein Bild machen: Auf einem Gestell sind fast sämtliche Ausgaben zu finden.

Heute erscheint der Rabe alle zwei Monate mit 10.000 gedruckten Exemplaren und liegt als Umsonst-Zeitung an vielen Orten in Berlin aus. Die Vielfalt der Themen, die diskutiert werden, wird in der Exposition auf einem halben Dutzend Tafeln dokumentiert. Die Texte sind durch Bilder und Karikaturen aufgelockert.

Kampf ums Überleben

So erfahren die Be­su­che­r*in­nen etwa über das ökologische Engagement von Gustav Landauer. Der der Anarchist, der 1919 von rechten Freikorps in München ermordet wurde, hat sich in seinen Schriften schon vor mehr als 120 Jahren Gedanken über Ökologie und das Überleben der Menschheit gemacht.

Dem zuständigen Redakteur Johann Thun wurde bei der Ausstellungseröffnung gemeinsam mit Matthias Bauer ein goldener Rabe als Auszeichnung verliehen. Schließlich würde es ohne ihre ehrenamtliche Arbeit den Raben wohl nicht mehr geben.

Auf einer anderen Tafel wird über die heute weitgehend vergessenen Berliner Umweltzeitungen der vergangenen 30 Jahre informiert. Wer weiß noch, dass es mehrere Jahre eine Zeitung mit dem Namen Berliner Luft gegeben hat? Auch das Überleben des Raben als Printzeitung ist angesichts zunehmender Digitalisierung gefährdet. Doch die Reaktionen auf einen Solidaritätsaufruf Ende 2023 haben der kleinen Redaktion Zuversicht gegeben: Neben neuen Abos konnten auch Spenden gesammelt werden.

Auch die Ausstellung könnte die Unterstützung für die Zeitung erhöhen. Wird doch deutlich, was fehlen würde, sollte es den Raben nicht mehr geben. Wo sonst wird über Pflanzen- und Kräuterspaziergänge ebenso informiert wie über rechte Einwirkungsversuche in die Umweltbewegung und linke und anarchistische Konzepte von Ökologie?