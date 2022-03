Atomkraftwerke in der Ukraine : Gefahren lange nicht gebannt

Überarbeitete Mitarbeiter, brennende Wälder, mögliche Stromausfälle: Die Lage rund um die AKW Saporischschja und Tschernobyl bleibt bedrohlich.

BERLIN taz | Erneut brennen Wälder in der verstrahlten Zone um Tschernobyl. 8,1 Quadratkilometer Wald, so berichtet die staatliche ukrainische Atomkontrollbehörde, sind mit Stand vom 18. März von diesen Bränden betroffen.

Das Atomkraftwerk Tschernobyl und die 30-Kilometer-Schutzzone wird derzeit von russischen Truppen kontrolliert. Nach Angaben des in Kiew ansässigen Europäischen Tschernobyl Instituts nutzten die russischen Streitkräfte das Territorium des Unglücksreaktors bereits seit fast einem Monat für militärische Zwecke, wissend, dass die ukrainischen Streitkräfte nicht auf Tschernobyl schießen werden. Gleichzeitig, so das Institut, würden die russischen Truppen regelmäßig die verstrahlten Wälder von Tschernobyl beschießen, um Waldbrände zu entfachen.

Die aktuellen Waldbrände seien allerdings in ihrer Intensität weitaus geringer als die Waldbrände von 2020, so Valeri Korschunow vom Institut. Auch die ukrainische staatliche atomare Aufsichtsbehörde ist zwar besorgt über die durch Beschuss angefachten Waldbrände, bestätigt aber auch, dass die durch diese Waldbrände leicht angestiegene Radioaktivität um das 30-Fache unter der bei den Waldbränden in April 2020 gemessenen angestiegenen Radioaktivität liege.

Gegenüber der Nachrichtenagentur Ukrinform erklärte der ukrainische Umweltminister Roman Strilez, derzeit lägen ihm keine erhöhten Radioaktivitätsmesswerte aus Tschernobyl vor. Gleichzeitig musste er jedoch auch einräumen, dass die Ukraine durch die Besetzung des Atomkraftwerks Tschernobyl durch russische Truppen den Zugang zum nuklearen Überwachungssystem von Tschernobyl verloren habe, man nun nur noch von einer Messstation Daten erhalte.

600 Stunden durchgearbeitet

Am Wochenende konnte endlich die Hälfte des Betriebspersonals des AKW Tschernobyl ausgetauscht werden. Fast 600 Stunden hintereinander hatten die Mit­ar­bei­te­r:in­nen des Kraftwerks in Tschernobyl ihren Dienst geleistet, war ihnen von den russischen Truppen das Verlassen des Geländes verboten worden. Doch die meisten Mitarbeiter des AKW Tschernobyl leben in dem Städtchen Slawutitsch. Und dort gibt es derzeit keinen Strom, kein Wasser und keine geöffneten Lebensmittelgeschäfte. Weiter undurchsichtig ist auch die Lage im größten AKW Europas, im AKW Saporischschja, das ebenso wie Tschernobyl von russischen Truppen besetzt ist.

Derzeit arbeiteten die beiden in Betrieb befindlichen Blöcke des AKW Saporischschja mit zwei Dritteln ihrer maximalen Kapazität von jeweils rund 1.000 Megawatt, nachdem in der vergangenen Woche zwei Stromleitungen repariert worden waren, berichtet die Internationale Atomenergiebehörde IAEO unter Berufung auf die ukrainische Aufsichtsbehörde. Auch die Sicherheitssysteme des Kraftwerks, so die IAEO, seien voll intakt.

Etwas weniger optimistisch klingen hingegen die Aussagen eines Mitarbeiters des AKW Saporoschschja, der, ohne seinen Namen zu nennen, in einem Interview mit der oppositionellen belarussischen Plattform Euroradio.fm seine Sicht der Situation schildert. Im Atomkraftwerk Saporischschja könnte es aufgrund von Stromausfällen zu einer nuklearen Katastrophe kommen, fürchtet er. Jederzeit könne es passieren, dass das Kraftwerk keinen Strom mehr bekomme, und das sei eine ernsthafte Gefahr. Damit der Reaktor in einem sicheren Zustand ist, muss er ständig gekühlt werden, ob er nun in Betrieb ist oder nicht. Also muss man Wasser zur Kühlung pumpen. Dafür braucht man Strom. Wenn man den nicht hat, wird es große Probleme geben. Da helfe es auch nicht, so dieser Mitarbeiter, dass sowohl Reaktor als auch am Reaktor angesiedelte Atommülllager bisher unbeschadet die Kämpfe überlebt hätten.

Ein weiteres Problem, so dieser Mitarbeiter, seien instabile Internetverbindungen und der Umstand, dass sich die Internationale Atomenergiebehörde IAEO aus dieser Problematik weitgehend zurückgezogen habe. Dort heiße es nur immer wieder, man inspiziere alle ukrainischen AKWs.