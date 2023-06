Athletin Agnes Wessalowski : Die Kunst der Verwandlung

Agnes Wessalowski tritt bei den Special Olympics in drei Disziplinen an. In Hamburg kennt man sie auch als Schauspielerin am Theater Klabauter.

HAMBURG taz | Agnes Wessalowski ist ein Multitalent. In Hamburg ist sie vor allem als Schauspielerin am Theater Klabauter bekannt. Weltweit kennt man sie eher als Athletin. Wobei gar nicht so leicht zu sagen ist, in welcher Disziplin: In der Leichtathletik geht sie im Sprint, im Staffellauf und im Weitsprung an den Start. Aber sie hat auch schon Wettkämpfe in Sportarten wie Schwimmen oder Schneeschuhlaufen bestritten.

Wessalowski gehört zu den rund 7.000 Athletinnen und Athleten, die an den diesjährigen Special Olympics World Games in Berlin teilnehmen. In den vergangenen Jahren hat sie bereits an zahlreichen nationalen und internationalen Wettkämpfen im Rahmen der Special Olympics teilgenommen und dabei große Erfolge erzielt. So sicherte sie sich zum Beispiel die Goldmedaille im 100-Meter-Lauf bei den nationalen Spielen im vergangenen Jahr. Nun hat sie ihr Augenmerk auf die Weltspiele gerichtet und strebt danach, auch dort die Spitze des Siegerpodests zu erklimmen.

Zur Welt gekommen ist Agnes im Jahre 1981. Sie lebt in einer Wohngruppe im Hamburger Stadtteil Bergedorf. Dort befindet sich auch der Sportplatz des SV Nettelnburg/Allermöhe, wo sie regelmäßig mit der Integrationssportgruppe trainiert. Ihr Trainer Björn von Borstel, der an der Organisation der Special Olympics beteiligt ist, unterstützt sie auf ihrem Weg zum Erfolg.

Gemeinsam mit 13 anderen Ath­le­t*in­nen aus Hamburg sowie über 400 aus ganz Deutschland nimmt Agnes an den Special Olympics World Games teil – dem größten Sportereignis weltweit für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung. Mit ihren 42 Jahren ist Agnes mittlerweile ein bekanntes Gesicht im Team von Special Olympics Deutschland und genießt Anerkennung nicht nur im Sport.

North Carolina, Pyeongchang, Los Angeles, Abu Dhabi

Neben ihrer Leidenschaft für den Sport ist Agnes Wessalowski seit einem Vierteljahrhundert Schauspielerin am Theater Klabauter in Hamburg. Vor gut zwei Wochen stand sie noch für das Stück „Ombra“ auf der Bühne, das von geheimen Geschichten innerer Schatten erzählt.

Wessalowski beherrscht die Kunst der Verwandlung, sie kann leidenschaftlich tragische Figuren spielen und mit Leichtigkeit komödiantische Charaktere. Ihr größtes Vorbild ist auch gar kei­n:e er­folg­rei­che:r Sportler:in, sondern der US-amerikanische Schauspieler Scott Caan aus der Fernsehkrimiserie „Hawaii Five O“. Seine Darstellungskraft hat Wessalowski inspiriert.

Durch ihre sportlichen Leistungen ist sie in der Welt weit herumgekommen. 1999 nahm sie an ihrem ersten internationalen Special Olympics Event teil – als Schwimmerin in North Carolina. 2013 wagte sie sich auf das Eis zum Schneeschuhlaufen in Pyeongchang. Und sowohl bei den Spielen 2015 in Los Angeles als auch vor vier Jahren in Abu Dhabi zeigte sie bereits ihr Können in der Leichtathletik. Von diesen Reisen kehrte sie mit einer Vielzahl an Medaillen zurück.

In diesem Jahr wird Agnes Wessalowski als Mitglied des Teams Special Olympics Deutschland in den Disziplinen Sprint, Staffel und Weitsprung an den Start gehen.