„Ich bin in der Wohnungslosenhilfe bei einem freien Träger in Berlin tätig und arbeite mit erwachsenen Menschen, die zum Beispiel aufgrund von Mietschulden von Wohnungslosigkeit bedroht sind.

Die Menschen wenden sich an uns, wir stellen dann einen Antrag beim Sozialamt für persönliche Hilfe. Ich kümmere mich vordergründig darum, die Wohnungslosigkeit zu verhindern, aber oft sind es noch viele andere Problematiken, die diese Menschen begleiten: gesundheitliche Probleme, Suchterkrankungen, Arbeitslosigkeit, Verschuldung, fehlende Schulabschlüsse. Manchmal sind es auch persönliche Schicksalsschläge, in die die Menschen geraten und aus denen man es nicht schafft, alleine herauszukommen. Die Probleme versuchen wir gemeinsam mit den Klienten zu lösen.

Wenn zum Beispiel zwei Mieten nicht gezahlt sind, ist der Vermieter berechtigt, fristlos zu kündigen. Wenn das geschieht, guckt man eben, ob Einkommen vorhanden ist, damit man mit dem Vermieter verhandeln kann. Das ist der erste Schritt, so kann man oft einer Klage entkommen. Wenn Einkommen vorhanden ist, kann man sich häufig mit einem Vermieter auf eine Ratenzahlung einigen, um die Mietschulden abzutragen. Doch in der Regel haben die Menschen nicht genug Einkommen. Dann kann man eine Mietschuldenübernahme, in Form eines zinslosen Darlehens, beim Jobcenter beantragen.

Serie „Wert der Arbeit“ Schon Karl Marx wusste: Ohne Arbeit ist der Kapitalismus nix. Wenig überraschend also, dass in Zeiten multipler Krisen der Appell „mehr zu arbeiten“, wieder allgegenwärtig ist. Ob „hart arbeitende Mitte“, gutverdienende „Leistungsträger“ oder „systemrelevante“ Niedriglöhner – als mustergültiges Mitglied der Gesellschaft gilt, wer möglichst viel arbeitet. Doch für wen arbeiten wir, und wofür? Was ist eine (anerkennenswerte) Leistung, wer oder wo ist die Mitte? Was ist Arbeit, was ihr Wert? Warum tut jemand, was er/sie tut – und was gibt’s als Gegenwert? Eine Serie der taz Berlin über und mit Ber­li­ne­r*in­nen aus allen Ecken der Stadt. Alle Teile der Serie sind online hier abrufbar.

Ich unterstütze unsere Klienten in allen Bereichen. Anträge stellen, Begleitung zu Ämtern, Telefonate und E-Mail-Kontakt mit Vermietern, Unterlagen zusammensammeln und so weiter. In der Regel lässt sich Wohnungslosigkeit, wenn sich ein Klient rechtzeitig an uns wendet, verhindern. Es gibt immer noch das Klischee, dass mein Beruf nur aus Kaffee trinken und quatschen besteht. Aber es ist ein sehr anspruchsvoller und herausfordernder Beruf.

Mangelnde gesellschaftliche Anerkennung

In erster Linie ist Arbeit für die meisten Menschen, denke ich, eine Notwendigkeit, um den Lebensunterhalt zu bestreiten und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Das ist auch bei mir so. Ich arbeite nur wochentags und bin in Teilzeit beschäftigt. Nach über 20 Jahren Berufserfahrung bin ich in der höchsten Erfahrungsstufe der Gehaltstabelle, das sind dann brutto rund 60.000 Euro im Jahr.

Ich mache meine Arbeit sehr gerne und finde sie sehr sinnvoll. Es gibt halt einfach Menschen, die Unterstützung brauche, weil sie sich in schwierigen Lebenslagen befinden. Wir sind dabei auch sehr erfolgreich und haben eine gute Quote, die Wohnungen zu erhalten.

Über die Jahre habe ich gemerkt, dass es einem nicht leichter gemacht wird. Wenn gespart werden muss, ist es im sozialen Bereich. Wenn zum Beispiel die Regelungen für das Bürgergeld verschärft werden, dann merken wir das auch in unserer Arbeit. Auch dass kein Geld bei den Bezirken mehr da ist, merken wir.

Als ich anfing, wurden die persönlichen Hilfen ohne Probleme für ein Jahr bewilligt. Da hatte man mehr Zeit, sich um die Klienten zu kümmern. Nun sind es fast immer nur noch sechs Monate, manchmal nur noch drei Monate. Das bedeutet einen enormen bürokratischen Aufwand, da man bei weiterem Hilfebedarf jedes Mal Anträge auf eine Verlängerung stellen muss. Das ist Zeit, die ich lieber für meine Klienten investieren würde.

 Ich mache meine Arbeit sehr gerne und finde sie sehr sinnvoll

Einsparungen beim Sozialstaat sind für mich ein Zeichen mangelnder gesellschaftlicher Anerkennung. Damit ist in erster Linie gar nicht die Bezahlung gemeint, sondern eher die personelle Ausstattung. Die Herausforderungen, die da auf uns zukommen, lassen sich in vielen Bereichen oft gar nicht bewältigen, weil oft die Kapazitäten fehlen. Man hat auch oft mit öffentlichen Stellen zu tun, die selbst nicht gut ausgestattet sind. In einigen Bezirksämtern dauert es sechs Monate, bis ein Wohnberechtigungsschein bewilligt wird. Das ist viel zu lange. Da müsste viel mehr investiert und unterstützt werden.“