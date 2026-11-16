Sozialarbeiter wollen in Hamburg schon lange das Projekt „Housing First“ für Straßenkinder installieren. Denn auch Jugendliche sind von Obdachlosigkeit betroffen. Doch die Verwirklichung zieht sich hin. Jetzt hat die zuständige Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung nach zwei Jahren Gesprächen entschieden, den Auftrag erstmal öffentlich auszuschreiben. Wenn es gut läuft, passiert das noch in diesem Jahr.

Die Idee, auch in Hamburg „Housing First“ für Jugendliche anzubieten, kam schon 2018 bei einer Fachtagung über Heimerziehung an der Uni auf. Dort hatte Sozialarbeiter Peter Heemann von der „Werkstatt Solidarität“ aus Essen anschaulich berichtet, wie die Ruhrpottstadt die Obdachlosigkeit von Jugendlichen verhindert. „Wir stellen die Jugendhilfe auf den Kopf“, sagte er. Häufig flögen junge Menschen aus den Heimen, weil sie sich nicht an Regeln halten. Das Essener Projekt stellt den Minderjährigen bedingungslos eine eigene Wohnung, deren Mietvertrag sie übernehmen dürfen, wenn sie 18 Jahre alt werden.

Gut sei das, was da in Essen gemacht wird, sagte Josie vom Momoe, einem Projekt von Straßenkindern. So etwas müsste es in Hamburg auch geben. Und der Sozialbehördensprecher Marcel Schweitzer sagte damals zur taz, man sei „zuversichtlich“ eine Lösung zu finden. Das war vor acht Jahren.

Jugendliche fallen aus dem Hilfesystem

Beharrlich verfolgt hat die Idee Ronald Prieß, ehemaliger Jugendreferent der Linken, der 2015 auf der 2. Bundeskonferenz der Straßenkinder zu einem ihrer Botschafter ernannt wurde. Er schrieb mit vier Jugendhilfeträgern im Juni 2024 ein Konzept, um in Hamburg Housing First für junge Menschen auf die Beine zu stellen. Unterzeichnet ist es vom Trägerverbund Housing First Jugend, zu dem die Träger Basis & Woge, Gangway, Auf Kurs und SME gehören.

Jugendliche fielen aus dem Hilfesystem, weil die Wohngruppen der Jugendhilfe mit acht bis zehn Plätzen sehr groß seien, heißt es in dem 21-seitigen Eckpunktepapier. So eine erzwungene Gruppenmitgliedschaft überfordere viele Jugendliche. Sie seien häufig nicht in der Lage, die Gruppenprozesse zu bewältigen und liefen weg, auch aufgrund von Reglementierungen.

Der Bedarf wird in dem Konzept auf rund 200 Plätze geschätzt, das ist eine ähnliche Größenordnung wie in Essen – abgeleitet aus der Anzahl junger Menschen, die jedes Jahr bei Hilfsangeboten wie Kids am Hauptbahnhof oder Sidewalx anklopfen. Da die Wohnungsnot in Hamburg größer ist, sollte die Stadt mit der Wohnungswirtschaft über einen Wohnungspool verhandeln, so der Vorschlag. Beginnen sollte Hamburg mit einem Pilotprojekt von 20 Wohnungen, für eine Altersgruppe von 14 bis 18 Jahren. „Sehr gern unterstützen wir die Behörde bei der weiteren Ausarbeitung, Planung und Umsetzung“, endete das Papier.

 Es gibt keinen Dissens in der Sache. Null Lars Schulhoff, Vertreter der Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung

Seit September 2024 gab es Gespräche mit Dirk Bange, dem Leiter des Amtes für Familie, das zur Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung gehört. Bange signalisierte im Februar 2025 bei einer Fachtagung, man könne das Housing-First-Projekt innerhalb eines Jahres auf die Beine stellen. Im Juni 2026 berichtete das Hamburger Abendblatt, das Projekt solle laut Behörde noch 2026 starten. Als Ronald Prieß das Modell Ende Oktober bei einer Podiumsdiskussion vorstellte, sagte Behördenvertreter Lars Schulhoff: „Es gibt keinen Dissens in der Sache. Null.“

Doch warum dauert es dann so lange? Für Jugendhilfe in Hamburg zuständig ist seit 2025 die Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung. Die taz fragte dort nach, ob es Bedenken gebe? Die Behörde „unterstützt diesen Ansatz“, antwortet Sprecherin Monia Wachsen. Geplant sei ein Housing-First-Projekt, das sich an Essen orientiere. Bei der Umsetzung gelte es, den Jugendschutz sicherzustellen und Wohnraum zu finden. Die Behörde spreche darüber bereits mit der Wohnungswirtschaft und der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Saga.

Verlässliche Zahlen darüber, wie groß der Bedarf ist, gebe es nicht, so Wachsen. Auf Basis einer Studie des Deutschen Jugendinstituts nimmt die Behörde an, dass in Hamburg 150 bis 170 Minderjährige wohnungslos sind, wobei in der Studie auch sogenannte Sofa-Hopper und Jungen und Mädchen, die in Wohnunterkünften leben, erfasst seien, so die Sprecherin. Unabhängig davon sei „jeder obdachlose Minderjährige einer zu viel“, so Wachsen.

Projekt verzögert sich weiter

Jetzt verzögert sich der Start des Projekts weiter, weil die Behörde zunächst ein Interessenbekundungsverfahren, also eine öffentliche Ausschreibung, durchführt. Das soll „nach Möglichkeit noch in 2026 starten“, schreibt Monia Wachsen. Das Angebot richte sich an obdachlose und davon bedrohte Jugendliche von „etwa 16 bis unter 18 Jahren“. Die Zahl der Plätze richte sich nach den Ergebnissen der Ausschreibung und den verfügbaren Wohnungen. Beginnen wolle man mit mindestens fünf Plätzen. Sollte das Projekt erfolgreich sein, sei stufenweise ein weiterer Aufwuchs geplant.

In trockenen Tüchern ist das Projekt damit noch immer nicht. Dem Trägerverbund Housing First Jugend, der sich jetzt auch auf die öffentliche Ausschreibung bewerben muss, sind fünf Plätze zu wenig. Das geht aus einer Stellungnahme hervor, die dieser bereits im letzten November verfasste, als die Zahl auf den Tisch gekommen war.

Ein solches „Minimalangebot“ werde dem Bedarf dieser vulnerablen Zielgruppe nicht gerecht. Denn das Konzept sieht für die Jugendlichen rund um die Uhr Unterstützung durch Sozialarbeiter vor. Nötig, um stabile Strukturen aufzubauen, seien mindestens 20 Plätze. Nun kommt es darauf an, ob die Träger ein Angebot bekommen, dass das Projekt auch wirtschaftlich realisierbar ist.