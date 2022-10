Antisemitismus auf der Documenta 15 : Sie wusste, was kommt

Die Bundesbeauftragte für Kultur, Claudia Roth, und ihr Stab wussten vorab von der Gefahr von Antisemitismus bei der Documenta 15. Das zeigen E-Mails.

Befürchtungen, die documenta 15 könnte antisemitischen Kunstwerken eine Bühne bieten, gab es bereits vor dem Start der Kasseler Kunstausstellung im Juni. Als dann erste antisemitische Darstellungen entdeckt wurden, gab Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) die Verantwortung ab. Sie habe „darauf gedrängt, Vorwürfe ernst zu nehmen, aber vor allem der Aufsichtsratsvorsitzende hat das als Einmischung empfunden“.

Dass Roth und ihr Team sich der auf sie zukommenden Kritik durchaus bewusst waren, zeigt eine Mail von Roths Amtsleiter Andreas Görgen aus dem Januar, die die Welt jüngst veröffentlichte. Außer an Roth war sie an Hessens Kulturministerin Angela Dorn, Kassels OB Christian Geselle und die Leiterin der Kulturstiftung des Bundes, Hortensia Völckers, adressiert sowie an die damalige documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann.

Der mediale Druck auf die documenta sei sehr groß, heißt es darin. „So weit als immer möglich sollten wir vermeiden, dass Regeln des politischen Diskurses die grundgesetzlich geschützte Freiheit der Kunst und der Wissenschaft beschränken.“ Das sei besonders wichtig, „in einem Land, das sich wie kein anderes an der Freiheit der Kunst vergangen hat“.

Eindruck von Zensur?

Um zu vermeiden, „dass der Eindruck von Zensur der künstlerischen Leitung entstünde“, schlägt er vor, einen beratenden Beirat zu berufen. Der ist allerdings nie zustande gekommen. Ein wissenschaftlicher Beirat wurde erst benannt, als mehrere antisemitische Darstellungen in Kassel gezeigt worden sind.

Richtig ernst genommen wurde freilich auch dieser Beirat nicht: Als die Wis­sen­schaft­le­r forderten, antisemitische Filme des Kollektivs „Subversive Film“ nicht mehr unkommentiert zu zeigen, verweigerte dies das Kuratorenkollektiv ruangrupa und warf den Ex­per­t:in­nen Rassismus vor.