Das berühmte Trompetensignal „Hejnal“ vom Turm der Marienkirche in Krakau ist wieder zu hören. Die Tradition reicht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Das Signal bricht bis heute mitten in der Melodie ab und erinnert so zu jeder vollen Stunde an den Turmbläser im Mittelalter, der von einem Tatarenpfeil tödlich getroffen wurde und die Melodie nicht zu Ende spielen konnte.

Am Samstagnachmittag nach der Terrorattacke mit 6 Todesopfern und 15 Verletzten auf dem berühmten Krakauer Hauptmarkt, verstummte das Hejnal. Das hatte es seit Kriegsbeginn am 1. September 1939 nicht mehr gegeben. Seit Sonntagmorgen um 9 Uhr zeigt sich der Turmbläser wieder in jedem der vier Fenster und bläst das Hejnal. Doch es klingt anders als bisher: nicht trotzig-fröhlich, sondern wie ein Klagelied um die Toten.

Am Montag, dem zweiten Staatstrauertag, wirkt der Krakauer Hauptmarkt weniger belebt als sonst. Viele Passanten legen Blumen an Stellen ab, wo am Samstag Menschen tödlich getroffen wurden. Auch neben dem Eingang der mächtigen Marienkirche. Andere zünden rot und gelb leuchtende Grabkerzen an. Einige beten.

Zwar sind die meisten Spuren des Terroranschlags schon beseitigt, die Blutlachen aufgewischt und die Absperrungen der Polizei entfernt. Doch das Schussloch im Fenster eines beliebten Straßencafés ist noch zu sehen – außerdem viele Fotos, die Zeugen des Terroranschlags aufgenommen und an den kleinen Mahnwachen für die Toten aufgestellt haben. Der Krakauer Marktplatz mit den berühmten Tuchhallen in der Mitte wirkt zurzeit wie ein Friedhof nach einer großen Beerdigung.

Tat wochenlang vorbereitet

Tot ist inzwischen auch der mutmaßliche Attentäter Michal O. aus dem 180 Kilometer nördlich von Krakau gelegenen Ostrowiec Świętokrzyski. Der 24-Jährige war auf seiner Todesfahrt durch die Krakauer Altstadt von zwei Polizisten aufgehalten und angeschossen worden. Er starb am Montagmorgen gegen 4 Uhr früh im Krankenhaus, wie die Polizei bekannt gab.

Ob die Polen nun jemals erfahren werden, wie und warum sich der junge Mann in den letzten Wochen radikalisierte, ist offen. Zwar sprach Innenminister Marcin Kierwiński noch am Samstagabend von einer „Faszination für rechtsradikale Ideologien“, doch war dies auch das Tatmotiv? Immerhin hatte der junge Pole erst zu Hause seine Eltern und seine jüngere Schwester ermordet, um dann – Stunden später in Krakau – mit einer halbautomatischen Waffe wahllos in die Menge zu schießen.

Polizei und Geheimdienste gehen davon aus, dass O. die Tat über Wochen oder sogar Monate geplant und vorbereitet haben soll. Darauf weise die große Menge an Munition im Auto hin, mehrere Waffen, die der Täter dabei hatte, und vier Handys. Einige Polizisten im Krakauer Kommissariat äußerten der konservativen Tageszeitung Rzeczpospolita gegenüber Zweifel, dass der Täter einer rechtsradikalen oder linksradikalen Ideologie nahegestanden habe, er habe „einfach Leute eliminiert“.

Die Abteilung „Organisierte Kriminalität und Korruption“ der Staatsanwaltschaft in Krakau hatte bereits am Sonntag die Ermittlungen im Fall der insgesamt neun Morde von Krakau und Ostrowiec Świętokrzyski aufgenommen. Da derselbe mutmaßliche Täter für die sechs Toten von Krakau und die drei Familienangehörigen in Ostrowiec Świętokrzyski verantwortlich sei, werde der Fall nicht als geteilt, sondern als einer betrachtet.

Ermittlungen nicht nur wegen Mordes

Generalstaatsanwalt Waldemar Żurek bestätigte die Einstufung des sechsfachen Mords in Krakau als „terroristische Tat“. Der Tod des mutmaßlichen Attentäters habe keinen Einfluss auf die Ermittlungen, so Żurek. Allerdings werde parallel zu den Mord-Ermittlungen auch gegen das Verbreiten von Falschmeldungen, bewussten Irreführungen und Verleumdungen ermittelt.

Angeklagt werden sollten sowohl Zeitungs-, Radio- und Fernsehredaktionen, die bewusst Lügen in die Welt gesetzt hatten, als auch Politiker, Publizisten und Influencer im Internet, die durch Sensations-Postings auf hohe Klickzahlen spekulierten. Allerdings dämpfte der Krakauer Staatsanwalt Eryk Stasielak die Erwartungen auf schnelle Ergebnisse: „Wir sind erst ganz am Anfang der Ermittlungen“, sagte er laut Gazeta Wyborcza.