F ür Schü­le­r:in­nen ist das Ende des Schuljahrs meist ein Grund zum Feiern – für den Rest der Bevölkerung leider nicht. Daran sind auch die unvermeidlichen ­Bullshitdebatten schuld, die pünktlich zu den Sommerferien losgetreten werden: etwa wenn sich die nordrhein-westfälische Schulministerin über die unverdienten bajuwarischen Privilegien der späten Ferienzeiten beschwert – aber gleichzeitig das Einstimmigkeitsprinzip in der Kultusministerkonferenz mitträgt, das jede Änderung verhindert.

Gänzlich sinnbefreit ist, wie Leh­rer:in­nen­verbände und Uni­ons­po­li­ti­ker:in­nen aktuell wieder mal das Ende des Leistungsprinzips beklagen, weil aus ihrer Sicht zu viele Ab­itu­ri­ent:in­nen eine Topnote geschafft haben. Zunächst ein kleiner Faktencheck für die Früher-war-alles-besser-Fraktion: Für eine „Flut an Einser-Abis“, wie sie Stefan Düll, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, gerade wieder beklagt, gibt es schlicht keine Datengrundlage. In manchen Ländern wie Bayern oder Hessen gibt es in diesem Jahr zwar wieder mehr 1,0-Schnitte – in anderen wie Sachsen oder Niedersachsen aber nicht. Und wenn mehrere Ministerien öffentlich widersprechen, wäre das eigentlich ein guter Moment, die eigene Argumentationskette zu reflektieren.

Aber selbst wenn Düll recht hätte mit seiner Behauptung, wäre die Aufregung irritierend. Ein Schulsystem, das Jahr um Jahr 50.000 Ab­bre­cher:in­nen produziert und das Nichtakademikerkinder systematisch gleiche Bildungschancen verwehrt, hat ein ganz anderes Leistungsproblem als das der Benotung guter oder sehr guter Gymnasiast:innen. Es wäre schön, wenn der Verband diese Missstände mit der gleichen Verve anprangerte.

Dazu gehört auch die Frage, warum sich Deutschland als nahezu einziges westliches Industrieland noch die frühe Verteilung in Gymnasien und andere Schulformen leistet – obwohl längst nachgewiesen ist, wie sehr das die Chancenungleichheit im Land zementiert. Diese Frage ist dringlich. Ob den ohnehin privilegierteren Schü­ler:in­nen beim Abitur möglicherweise noch was „geschenkt“ wird, nicht.