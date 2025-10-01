piwik no script img

Alternativer NobelpreisSelbsthilfe zum Überleben in Sudan

Im Sudan-Krieg bieten die „Emergency Re­sponse Rooms“ Schutzräume, wo es sonst keine Hilfe mehr gibt. Dafür erhalten sie den Alternativen Nobelpreis.

Frauen und Kinder stehen vor einem Zelt von Unicef - auf dem rötlichen Boden stehen aufgestapelte Grundnahrungsmittel
Freiwillige des Netzwerks Emergency Response Rooms helfen Menschen in El-Obeid im Sudan Foto: LCC – ERR of North Kordofan/dpa
Dominic Johnson

Von

Dominic Johnson

Wenn die Welt einen im Stich lässt, muss man sich selber helfen – das ist das Prinzip hinter den „Emergency Re­sponse Rooms“ in Sudan. Die „Räume“ sind manchmal lediglich virtuell, aber die „Notfallreaktion“ ist real: Wo sich Sudans Armee und die paramilitärische Miliz RSF (Rapid Support Forces) ohne jede Rücksicht auf die Zivilbevölkerung mit schwerer Artillerie bekriegen, brauchen die Menschen Schutzräume und Anlaufstellen, wo sie Erste Hilfe erhalten und etwas zu essen, wo sie ihre Kinder unterbringen und ihre Telefone aufladen können.

Die „Emergency Response Rooms“ entstanden aus den Graswurzelstrukturen der Demokratiebewegung, die Ende 2018 todesmutig in den Aufstand gegen Sudans Militärdiktatur getreten war und im April 2019 tatsächlich Langzeitdiktatur Omar Hassan al-Bashir von der Macht verjagen konnte. Die „Widerstands­komitees“ zur Selbstorganisation und Koordination ziviler Kräfte waren auch wichtig, um den demokratischen Aufstand zusammenzuhalten.

Sudans demokratischer Frühling damals war allerdings kurz, das Militär behielt die Oberhand – nur um ab April 2023 selbst in einem brutalen Machtkampf zu versinken, der bis heute andauert. Da wurden viele „Widerstandskomitees“ praktisch über Nacht Schutzstrukturen, in denen Leute auf Stadt­teil­ebene Lebensmittel, Wasser, Strom und medizinische Versorgung organisierten, später auch Dienstleistungen wie Geldtransfer und Internet.

Sudans Graswurzelstrukturen sind in dieser Form einzigartig, und die Ehrung durch den Alternativen Nobelpreis ist lange überfällig: als Anerkennung einer zivilen Widerstandsform, „ein Modell dekolonialisierter humanitärer Hilfe, das Würde und Gestaltungsmacht wieder in die Hände lokaler Gemeinschaften legt“, wie es in der Preisbegründung heißt.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Alternativer Nobelpreis #Sudan #Graswurzelbewegung #Schutz #Krieg
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine von Eva Hild im Jahr 2020 geschaffene Skulptur, hergestellt aus eingeschmolzenen illegalen Schusswaffen die in Konfliktgebieten beschlagnahmt wurden
Alternativer Nobelpreis Hilflos und alternativlos
Kommentar von Anna Klöpper
Ganz kurz für ganz große Aufmerksamkeit sorgen die Alternativen Nobelpreise. Sie bieten Menschen eine Bühne, die darum kämpfen, die Welt zu retten.
Der Klimaschützer Julian Aguon steht mit einem Halsschmuck aus Polynesien auf einem Platz, es ist regnerisch
Alternativer Nobelpreis Mit dem Recht gegen die Erderwärmung
27 Jura-Studierende aus dem Südpazifik erhalten den alternativen Nobelpreis. Der Grund ist ihre erfolgreiche Kampagne für mehr Klimagerechtigkeit.
Von Anne Diekhoff
Audrey Tang schaut in die Kamera. Im Hintergrund sieht man eine efeubewachsene Mauer
Alternativer Nobelpreis Eine konservative Anarchistin
Taiwans erste Digitalministerin Audrey Tang sieht sich als „staatsbürgerliche Hackerin“. Sie will die digitale Zukunft radikaldemokratisch gestalten.
Von Sven Hansen
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Beamte und Rentenkasse Lasst die Beamten einzahlen
2
„Heimatland“ von Güner Balci Nicht Klartext, sondern Kulturkampf
3
Donald Trumps Gaza-Plan Hauptsache, der Krieg hört auf
4
Elektronische Patientenakte Das digitale Gesundheits­archiv startet
5
Trumps Friedensplan Neues Machtspiel oder Ausweg?
6
Böhmermann sagt Konzert mit Chefket ab Im Stich gelassen