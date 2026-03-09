D as Ritual folgt jedes Jahr demselben Ablauf. Traditionell markieren Männer seinen Beginn. Während andere in Daunenschichten gehüllt an der Bushaltestelle ihren Atemwölkchen hinterherschauen, schlurfen sie in Kurzarmhemd und Cargoshorts durch die Stadt. Das Orakel ist zuverlässig: Wenige Tage später streckt im Wetterbericht die erhoffte Sonnengrafik ihre Strahlen über die Deutschlandkarte. Schon kriechen alle wieder aus den Löchern. In den Fahrradläden türmen sich Räder mit festgerosteten Ketten und platten Reifen. Die Frage kommt auf: Seit wann ist Berlin so voll? (Antwort: Schon immer.)

Auch meine Mitbewohnerin und ich tun unseren Dienst und holen uns auf dem Balkon den ersten Sonnenbrand des Jahres. Und gehen Kaffeetrinken. Natürlich im Draußenbereich, natürlich mit Sonnenbrille. Doch die Idylle droht zu bröckeln: Vor dem Dönerladen nebenan baut ein Straßenmusiker Lautsprecher und Mikro auf. Erwartet uns etwa die erste Edition „Hit The Road Jack“/„I’m a Barbie Girl“ noch vor der 20-Grad-Marke?

Aus der Box tönen zurückhaltende Pianoklänge auf angenehmer Lautstärke. Jackpot. Eigentlich wollte er gestern hier singen, erzählt der Sänger, aber er habe sich nicht getraut. Immer wieder schaut er sich nervös nach Ordnungshütern um. Bald tun das hier alle, so herzlich begleitet seine Stimme uns durch die R&B-Klassiker. Gleißendes, warmes Licht reflektiert von den Gehwegplatten, wir tanzen spontan.

Auch den Dönerbesitzer – Selbstbezeichnung „Der Manager“, markante Zahnlücke, wilde Locken – zieht es aus seinem Laden. Von ihm gibt’s eine Fistbump für den Künstler, ein Bier und schließlich einen fetten Bud Gras in die Spendentasche. Und mir in die Hand, fürs gute Tanzen. Höchste Ehre auf oldschool Basis. Der Frühling ist damit offiziell eingeläutet.