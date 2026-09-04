Winnetou-Darsteller Alexander Klaws sieht einen klaren Widerspruch zwischen dem Charakter der Figur Winnetou und der AfD. „Ich bin sicher, dass er nicht die AfD wählen würde, er würde sie aber auch nicht verbieten“, sagte Klaws der taz.

An Winnetou schätzt er dessen Positionierung gegen Rassismus, die zum Ausdruck komme in dem Satz: „Schauen wir nicht auf die Farbe der Haut, sondern auf die Farbe des Herzens.“

Auch für sich selbst sagt Klaws: „Ich würde niemals die AfD wählen, ich habe da eine ganz klare Meinung.“ Aber, so Klaws weiter: „Wenn man Lösungen finden will, muss man alle hören und sich mit allen beschäftigen und auch in den Dialog gehen und nicht einfach jemanden ignorieren. Sonst gerät man nur tiefer in den Sumpf.“

Alexander Klaws, 43, spielt die Rolle des Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg seit Sommer 2019. Bekannt wurde er als Sieger der ersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Seit 2006 arbeitet er als Musical-Darsteller. Zu sehen war er unter anderem als Tarzan in Hamburg, als Jesus an der Oper Dortmund und dem Theater Basel und in der Doppelrolle Jekyll und Hyde am Staatstheater Darmstadt.

Das ganze Interview mit der taz erscheint am Samstag in der wochentaz.