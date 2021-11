Aktuelle Nachrichten in der Coronakrise : Impfzentren sind wieder gefragt

Zahl der Neuinfektionen steigt weiter deutlich. Gesundheitsminister Spahn will Impfzentren offen lassen. Australien öffnet die Grenzen.

Spahn will wieder Impfzentren

Angesichts weiter stark steigender Coronazahlen fordert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Bundesländer auf, ihre Impfzentren wieder zu öffnen. Spahn sagte der Düsseldorfer Rheinischen Post (Montag): „Um möglichst vielen möglichst schnell eine Auffrischungsimpfung zu ermöglichen, sollten die Länder die Impfzentren, die sie seit Ende September in Stand-by bereithalten, nun wieder startbereit machen.“

Ärztepräsident Klaus Reinhardt stellte sich hinter den Vorstoß des geschäftsführenden Ministers. Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte am Wochenende bereits auf eine Wiedereröffnung der Impfzentren gedrängt.

Spahn riet dazu, in einem ersten Schritt alle Über-60-Jährigen schriftlich zu einer Auffrischungsimpfung einzuladen. „Das hat bei den Erstimpfungen auch gut geklappt“, sagte der Minister. Hintergrund ist, dass mehr Menschen eine Auffrischungsimpfung, die sogenannte Booster-Impfung, gegen die nachlassende Wirkung des Impfstoffs wahrnehmen sollen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten unter anderem dazu ab Donnerstag in Lindau. (epd/taz)

Zahl der Neuinfektionen stiegt weiter an

Der seit etwa zweieinhalb Wochen anhaltende Anstieg der 7-Tage-Inzidenz in Deutschland setzt sich fort. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 154,8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 149,4 gelegen, vor einer Woche bei 110,1.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 9.658 Neuinfektionen. Der 7-Tage-Mittelwert klettert damit auf 19.211. Der Höchststand der dritten Welle dürfte im Laufe der Woche übertroffen werden. Er lag am 27. April bei 20.999.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben Die #Corona-Zahlen in Deutschland sind auch am Montag kräftig gestiegen. Der Tageswert von 9658 Neuinfektionen liegt fast 47% höher als letzten Montag. Der 7-Tage-Mittelwert klettert damit auf 19211. Der Höchststand der 3. Welle dürfte im Laufe der Woche übertroffen werden. (1/x) pic.twitter.com/KuzCLTLLRy — Gereon Asmuth (@gereonas) November 1, 2021

Der Anstieg des 7-Tage-Mittelwertes ist nahezu unverändert sehr hoch, wenn auch nicht mehr ganz so extrem wie Ende letzter Woche. Er liegt heute 41,7 Prozent über dem Wert der Vorwoche.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 23 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 17 Todesfälle gewesen. Der 7-Tage-Mittelwert steigt damit sanft auf 90,7 nach 89,6 am Vortag. Er liegt jedoch fast 30 Prozent über dem der Vorwoche. Im Vergleich mit den Spitzenwerten der dritten Welle ist das weiterhin noch sehr niedrig.

Auf dem Höhepunkt der zweiten Welle rund um den Jahreswechsel 2020/21 lagen die Todeszahlen sogar noch zehnmal höher. Aktuell gibt es jedoch mehr Coronatote als genau vor einem Jahr zu Beginn der zweiten Welle. (taz)

Australien öffnet nach fast 2 Jahren wieder die Grenzen

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben Besonders gut sieht man das, wenn man die Jahreskurve insgesamt betrachtet. Dann erkennt man, dass vor allem in der 2. Welle die Todeszahlen noch 10 mal höher lagen. Man sieht aber auch, dass es aktuell mehr #Coronatote gibt, als genau vor einem Jahr zu Beginn der 2.Welle. (4/x) pic.twitter.com/5EREEHLHLo — Gereon Asmuth (@gereonas) November 1, 2021

Zum ersten Mal seit 20 Monaten hat Australien am Montag seine Grenzen geöffnet. Zu den Klängen der inoffiziellen Australien-Hymne „I Still Call Australia Home“ umarmten und küssten sich Menschen und feierten am Flughafen von Sydney ihr Wiedersehen.

Angesichts eines fortgeschrittenen Impfprogramms setzt Australien darauf, dass die Impfraten hoch genug sind, um weitere Ausbrüche einzudämmen. Daher wurden internationale Besucher wieder zugelassen, nachdem während der Coronapandemie einige der strengsten und längsten Grenzkontrollen überhaupt durchgeführt wurden. Vollständig geimpfte australische Staatsbürger mit ständigem Wohnsitz in Australien können das Land verlassen, ohne die Regierung um eine Ausnahmegenehmigung von dem Reiseverbot zu bitten, das seit dem 25. März 2020 galt.

Geimpfte Australier können nach Hause kommen, ohne zwei Wochen lang in einem Hotel unter Quarantäne gestellt zu werden. Die begrenzte Zahl der verfügbaren Quarantäneplätze in den Hotels hielt bisher Tausende Australier im Ausland fest. Diese Regelung gilt jetzt nur noch für nicht geimpfte Reisende. (ap)