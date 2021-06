Aktuelle Nachrichten in der Coronakrise : G7 wollen Impfdosen spenden

Die USA verpflichten sich, 500 Millionen Pfizer-Dosen abzugeben, auch die EU kündigt eine Millionenspende an. Kanzleramtschef: Weiterer Lockdown unwahrscheinlich.

Kein normaler Reisesommer

Trotz steigender Buchungszahlen und allmählich sinkender Corona-Infektionszahlen wird das Geschäft der Reisebranche nach Einschätzung ihres Verbandes DRV im Sommer noch weit unter Vorkrisenniveau bleiben. Das Buchungsvolumen belaufe sich derzeit auf 30 Prozent des Niveaus im Vorkrisenjahr 2019, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Reiseverbandes, Dirk Inger, am Freitag. „Wir können also noch nicht von einem normalen Sommer sprechen.“ Der DRV gehe davon aus, dass der Reisemarkt im Sommer etwa 40 Prozent des Volumens von 2019 erreichen werde.

„Das Flugnetz, das wir vor der Coronapandemie hatten, ist größtenteils wieder hergestellt“, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Luftfahrtverbandes BDL, Matthias von Randow, bei dem Pressgespräch zu Corona-Reiseregeln im Sommer. In Europa seien 217 Flugziele wieder zu erreichen, im Vergleich zu 226 vor zwei Jahren. Außerhalb Europas seien es 115 gegenüber 141 vor der Coronakrise. Allerdings würden die Ziele nicht mit der gleichen Häufigkeit angeflogen wie vor der Pandemie. Innerhalb Europas liege die Zahl der Frequenzen noch ein Drittel unter der von 2019, bei Fernreisen seien es 44 Prozent weniger.

Die Verbände wiesen auf die vielen Regeln hin, die Reisende zu beachten haben, wie Corona-Testpflicht für Nicht-Geimpfte oder das Hochladen von Impfdokumenten. Gute Vorbereitung, frühere Anreise an den Flughafen und Geduld seien notwendig für einen reibungslosen Start in den Urlaub. (rtr)

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben Die Zahl der in Deutschland gemeldeten #Corona-Neuinfektionen sinkt weiterhin schnell. Der Tageswert von 2440 lässt den 7-Tage-Mittelwert auf 2277 fallen, das sind 38 % weniger als von einer Woche. [1/x] pic.twitter.com/KDbQ4K252L — Malte Kreutzfeldt (@MKreutzfeldt) June 11, 2021

Kanzleramtschef: Bei hoher Impfquote kein neuer Lockdown

Kanzleramtsminister Helge Braun hat sich zuversichtlich geäußert, dass es im Kampf gegen die Coronapandemie nicht noch einmal zu einem harten Lockdown kommen wird. Im Herbst könnten die Infektionszahlen durchaus wieder ansteigen, sagt Braun in einem Interview der Sender RTL und ntv.

„Ob das wieder eine richtige Welle wird, hängt echt davon ab, wie viele Menschen sich in Deutschland impfen lassen. Wenn wir eine Impfquote von 80 Prozent schaffen, glaube ich nicht, dass es noch einmal eine relevante Welle gibt“, so Braun. (rtr)

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 18,6

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 2.440 neue Positivtests. Das sind 725 weniger als am Freitag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 18,6 von 19,3 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

102 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 89.687. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,7 Millionen Coronatests positiv aus. (rtr)

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

G7 verpflichten sich zu Impfstoff-Spenden

Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industriestaaten (G7) wollen sich verpflichten, Hunderte Millionen Impfstoffe an ärmere Länder zu spenden. Insgesamt sollen es gar eine Milliarden Impfdosen werden, so Großbritanniens Premierminister Boris Johnson.

US-Präsident Joe Biden erklärt nach einem Treffen mit dem Pfizer-Geschäftsführer, er werde 500 Millionen Dosen des Pfizer/Biontech-Vakzins kaufen und an mehr als 90 Länder spenden. „Die Vereinigten Staaten stellen diese halbe Milliarde Dosen ohne Bedingungen zur Verfügung“, so Biden.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagt, die Europäische Union wolle bis Ende 2021 mindestens 100 Millionen Impfdosen gegen Covid-19 an Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen spenden. Großbritannien wolle 100 Millionen Impfdosen abgeben, kündigt Johnson an. (rtr)

Kritik an Mi­nis­ter­prä­si­den­t:in­nen­run­de

Deutsche Städte und Gemeinden kritisieren, dass sich die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin nicht auf bundeseinheitliche Regelungen für Großveranstaltungen geeinigt haben. „Es muss nun rasch in weiteren Gesprächen eine klare, einheitliche Linie gefunden werden, wann, wie und unter welchen Voraussetzungen Großveranstaltungen und Volksfeste wieder zulässig und möglich sind“, sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, der „Rheinische Post“ einem Vorabbericht zufolge.

Landsberg weiter: „Auch wenn mit den Cannstatter Wasen und dem Münchner Oktoberfest schon zwei sehr große Volksfeste dieses Jahres abgesagt sind, braucht es doch Perspektiven für die vielen Veranstaltungen, die sonst in den Kommunen mit mehreren tausend Menschen gefeiert werden.“ (rtr)

Japan: „Quasi-Notstand“ in Tokio bis zu Olympia

Die japanische Regierung erwägt den Ausnahmezustand in Tokio und mehreren Präfekturen wie geplant am 20. Juni zu beenden. Ein „Quasi-Notstand“ solle jedoch bis zum Beginn der Olympiade am 23. Juli aufrecht erhalten bleiben, berichtet die lokale Tageszeitung „Mainichi“.

Neue Coronavirus-Infektionen sind in Tokio während des vergangenen Monats zurückgegangen. Die Behörden sind jedoch weiterhin besorgt über die Ausbreitung von Varianten und die Überlastung der Krankenhäuser. Unter den neuen Regeln dürfen Bars und Restaurants keinen Alkohol ausschenken und müssen um 20 Uhr schließen. (rtr)