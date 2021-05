Aktuelle Nachrichten in der Coronakrise : Neuinfektionen sinken weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter 60. Kreise warnen vor Impftourismus in die Städte. Ein Bericht des Wallstreet Journal befeuert Spekulationen um den Virusursprung.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz unter 60

Das Robert Koch-Institut (RKI) registriert 1.911 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 2.298 weniger als eine Woche zuvor. 33 weitere Menschen starben, am Dienstag vor einer Woche waren es 221. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 58,4, am Tag zuvor betrug der Wert 62,5, in der Vorwoche 79.

Das RKI weist darauf hin, dass wegen der Feiertage weniger Menschen einen Arzt aufgesucht haben und damit weniger Tests vorgenommen wurden. Die Zahlen sind damit schwer vergleichbar. Insgesamt wurden bislang mehr als 3,65 Millionen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, 87.456 Menschen starben. (rtr)

Landkreise fordern mehr Impfstoff

Die deutschen Landkreise fordern mehr verlässliche Impfstofflieferungen für die Impfzentren, um Impftourismus zu vermeiden. „Die Lieferungen an viele Zentren sind noch immer zu unzuverlässig, so dass Erstimpfungen zurückgefahren werden müssen. Deshalb weichen die Leute aus und nehmen auch lange Wege auf sich.“, sagt der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, der Zeitung Rheinische Post (Dienstagausgabe) laut Vorabbericht.

Der Impftourismus zwischen den Bundesländern zeige aber das Versagen der Politik, die Zentren mit ausreichend Impfstoff zu versorgen. (rtr)

Neue Spekulationen um Ursprung des Virus

Ein US-Medienbericht hat den Mutmaßungen über einen Laborunfall in China als Ausgangspunkt der Coronapandemie neuen Auftrieb gegeben. Das Wall Street Journal berichtet unter Berufung auf einen US-Geheimdienstbericht, im November 2019 seien drei Mit­ar­bei­te­r:in­nen des Instituts für Virologie in der Stadt Wuhan so schwer erkrankt, dass sie ein Krankenhaus aufgesucht hätten.

Allerdings machten derzeitige und frühere US-Regierungsvertreter:innen gegenüber dem Wall Street Journal unterschiedliche Angaben darüber, wie belastbar die zugrunde liegenden Informationen sind.

Das US-Außenministerium hatte im Januar – zum Ende der Amtszeit von Präsident Donald Trump – erklärt, es gebe Anlass zu der Annahme, dass mehrere Mit­ar­bei­te­r:in­nen des Labors in Wuhan im Herbst 2019 und damit vor den ersten offiziellen Coronafällen erkrankt seien. Sie hätten Symptome gehabt, „die sowohl mit Covid-19 als auch mit gewöhnlichen saisonalen Erkrankungen übereinstimmen“.

Neu an dem Bericht des „Wall Street Journal“ ist nun die Zahl der erkrankten Mit­ar­bei­te­r:in­nen und die Tatsache, dass sie ins Krankenhaus mussten. Die ersten Corona-Infektionen waren Ende 2019 in Wuhan bekannt geworden.

Seitdem wurde immer wieder darüber spekuliert, dass das Virus bei einem Unfall aus dem Institut für Virologie, in dem mit Coronaviren geforscht wird, entwichen sein könnte. Die chinesische Regierung hat das energisch bestritten.

Ein Team internationaler Ex­per­t:in­nen stufte es im März als „extrem unwahrscheinlich“ ein, dass das Virus versehentlich aus einem Labor entwichen sei. Daher hätten sie diese Spur nicht weiter verfolgt. Es sei vielmehr „wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich“, dass das Virus Sars-CoV-2 von einer Fledermaus über ein Zwischenwirt-Tier auf den Menschen überging.

An dem Bericht wurden aber schnell Zweifel laut. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, forderte, die Hypothese eines Laborunfalls in Wuhan weiter zu prüfen. Zahlreiche Staaten äußerten ihre Besorgnis darüber, dass den Experten bei ihrer Untersuchung in China der Zugang zu Daten verwehrt worden sei.

Die Coronapandemie ist das zentrale Thema der am Montag begonnenen WHO-Jahrestagung in Genf. Dabei geht es auch um die Kompetenz der Organisation beim Auftreten neuer Krankheiten. Die WHO kann Ex­per­t:in­nen bislang nur mit Zustimmung des jeweiligen Landes in eine Krisenregion schicken. Es gibt Forderungen, dies zu ändern. Internationale Ex­per­t:in­nen hatten erst Monate nach dem Corona-Ausbruch nach China reisen dürfen. (afp)

Altmaier verspricht, Wirtschaftshilfen fortzusetzen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) verspricht den Unternehmen, die staatlichen Coronahilfen über den bislang geplanten 30. Juni hinaus zu verlängern. „Ich sage Ihnen zu: Wir werden das so lange fortführen, wie es eine nennenswerte Zahl von Unternehmen gibt, die unter den Spätfolgen von Corona nach wie vor leiden“, sagt Altmaier im Polittalk der Zeitung Bild.

Über das konkrete Datum der Verlängerung von Überbrückungshilfen werde in der Bundesregierung noch diskutiert. „Ich würde es eigentlich gerne bis Ende des Jahres verlängern, weil ich weiß, dass viele Geschäfte eine Zeit lang brauchen werden, um das alles wieder aufzuholen.“ Voraussetzung der Hilfe bleibe, dass der Umsatz mindestens 30 Prozent unter dem Vorjahr liege. Dann könne man bestimmte Fixkosten angeben und andere Leistungen erhalten. (rtr)