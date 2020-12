Aktuelle Entwicklungen in der Coronakrise : Erneut über 800 Tote

Erstmals gibt es über 30.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Jens Spahn kündigt vereinfachten Impfplan an. Und Brasiliens Oberstes Gericht erlaubt Impfpflicht.

Spahn will vereinfachten Impfplan

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will an diesem Freitag seine Verordnung zum Ablauf der Corona-Impfungen vorstellen und unterzeichnen. Damit wird festgelegt, in welcher Reihenfolge Bürger:innen Anspruch auf eine Immunisierung haben.

Dabei will Spahn nur teilweise den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) beim Robert-Koch-Institut folgen. In seiner Verordnung sind nur drei Gruppen aufgeführt, die hintereinander geimpft werden sollen. Die Stiko hatte fünf Kategorien vorgeschlagen.

Durch die Einordnung in drei Gruppen sei eine gewisse Flexibilität vor Ort möglich, sagte Spahn am Freitag im ZDF-“Morgenmagazin“. An der Reihenfolge, in der Bürger Impfungen erhalten können, habe sich jedoch nichts geändert, auch an der „Definition der Gruppen“. „Das haben wir zu 99 Prozent übernommen“.

Zugleich mahnte Spahn die Bürger mit Blick auf die Impfungen zu Geduld. „Wir fangen jetzt mit den über 80-Jährigen, den Höchstbetagten, den Pflegebedürftigen und denjenigen, die sie pflegen und betreuen, an“, begründete Spahn die Ausgestaltung der Verordnung. Diese Gruppe sei bereits so groß, dass sie in den „nächsten Wochen das Impfgeschehen in Deutschland prägen wird“. „Alle anderen muss ich weiter um Geduld bitten.“

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA wird am Montag ihre Entscheidung über eine Zulassung des Impfstoffs der Firmen Biontech und Pfizer in der EU fällen. Es wird allgemein mit einem positiven Entscheid gerechnet. (afp/dpa/taz)

Erneut mehr als 800 Tote an einem Tag

In Deutschland sind am Donnerstag 813 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie. Die Gesamtzahl der Menschen, die an den Folgen von Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg bis Freitag auf 24.938. Ein Abflachen der Sterbezahlen ist auch in den nächsten Wochen nicht in Sicht, da die Neuinfektionen weiter offenbar ungebremst zunehmen.

Erstmals sind in Deutschland mehr als 30.000 neue Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines einzigen Tages registriert worden. Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) 33.777 Infektionen gemeldet, wie das RKI am Freitagmorgen mitteilte. In der Zahl sind 3.500 Nachmeldungen aus Baden-Württemberg enthalten, die am Vortag aus technischen Gründen nicht übermittelt worden waren. Abzüglich der Nachmeldungen wurden somit 30.277 neue Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. (dpa/taz)

Berliner Charité nur noch mit Notfallprogramm

Wegen eines erwarteten weiteren Anstiegs an Covid-19-Patienten schränkt Berlins Universitätsklinikum Charité den Betrieb in anderen Bereichen ab Montag ein. „Während wir bislang mit eher mäßigen Einschränkungen der klinischen Versorgung ausgekommen sind, [...] müssen wir nun zunächst in den kommenden 14 Tagen unsere Aktivitäten auf ein reines Notfall-Programm reduzieren“, teilte der Vorstand Krankenversorgung, Ulrich Frei, am Donnerstagabend mit. „Wir befinden uns nach wie vor in einer ungewöhnlich schweren Krise, wie wir sie noch nicht erlebt haben. Wir haben noch schwere Wochen vor uns.“

Das Zurückfahren des Betriebs auf ein Notfall-Programm über Weihnachten und den Jahreswechsel bedeutet nach Freis Worten, dass es zunächst keine planbaren Eingriffe mehr geben wird und dass die Bettenbelegung um mindestens weitere 300 Betten reduziert wird. Notfälle werden nach Klinikangaben weiterhin behandelt und Tumoroperationen durchgeführt. Es gebe keine Einschränkungen für die Rettungsstellen. (dpa)

Schutzmaßnahmen kommen gut an

Eine Mehrheit der Deutschen will die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen über Weihnachten beachten, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf eine Umfrage des Online-Meinungsforschungsinstituts Civey berichten. Demzufolge geben rund 53 Prozent der Befragten an, die Regeln „sehr genau“ einhalten zu wollen, 24 Prozent immerhin „eher genau“. (rtr)

Über 17 Millionen Infektionen in den USA

In den USA sind nach Reuters-Berechnungen mittlerweile in mehr als 17 Millionen Fällen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zahl der Fälle steigt demnach um knapp 240.000 auf 17,16 Millionen. Die Zahl der Fälle, in denen positiv getestete Menschen starben, erhöht sich um mindestens 3.335 auf 311.102. (rtr)

Brasilianisches Gericht erlaubt Impfpflicht

In Brasilien urteilt der Oberste Gerichtshof, dass die Behörden den Bürger:innen Impfungen vorschreiben dürfen. Die Brasilianer:innen könnten dazu „aufgefordert, aber nicht gezwungen“ werden, befindet die Mehrheit der Richter:innen. Wie genau die Verwaltung Impfungen durchsetzen darf, lässt das Urteil offen. Richter Ricardo Lewandowski führt darin lediglich aus, dass Impfverweiger:innen womöglich Sanktionen akzeptieren müssten, etwa ein Verbot der Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen oder des Aufenthalts an bestimmten Orten. (rtr)