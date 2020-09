Aktuelle Entwicklung der Pandemie : 1 Million Coronatote weltweit

Das Virus wütet weiter rund um den Globus. In Deutschland gibt es derweil Streit um Obergrenzen für Privatfeiern. Und Markus Söder will eine bundesweite „Corona-Ampel“.

BERLIN/PARIS dpa/afp | Mehr als eine Million gezählte Tote weltweit: Diese symbolisch bedeutsame Marke hat die Coronapandemie, die sich vor weniger als einem Jahr über den Globus auszubreiten begann, inzwischen überschritten. Die Nachrichtenagentur AFP zählte in der Nacht zum Montag um 00.30 Uhr MESZ genau 1.000.009 Todesfälle. Die Zahl der erfassten Infektionsfälle lag zu diesem Zeitpunkt bei 33.018.877. Rund 22,5 Millionen dieser Fälle gelten als geheilt.

Laut der auf Behördenangaben beruhenden AFP-Statistik sind Lateinamerika und die Karibik die am schlimmsten von der Pandemie heimgesuchte Weltregion: Dort wurden bislang insgesamt etwa 341.000 Todes- und mehr als 9 Millionen Ansteckungsfälle registriert. An zweiter Stelle folgt Europa mit und 230.000 Todes- und etwa 5,27 Millionen Infektionsfällen. Dahinter liegen die USA und Kanada mit zusammen etwa 214.000 Todes- und 7,26 Millionen Infektionsfällen.

Die einzelnen Länder mit der höchsten Zahl von Todesopfern der Pandemie sind die USA (fast 205.000 verzeichnete Todesfälle), Brasilien (fast 142.000), Indien (fast 95.000) und Mexiko (mehr als 76.000). In diesen vier Ländern allein wurde mehr als die Hälfte der weltweit erfassten Todesopfer gezählt.

In Deutschland stieg die Zahl der bekannten Infektionen innerhalb von 24 Stunden um 1.192, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag bekannt gab. Allerdings sind die Infektionszahlen zu Beginn der Woche stets deutlich niedriger als sonst, da viele lokale Gesundheitsämter über das Wochenende nicht damit hinterherkommen, die aktuellsten Zahlen zu übermitteln. Drei weitere Menschen starben. Die Zahl der Todesfälle summiert sich damit auf 9.460. Am Sonntag hatte das RKI 1.411 neue Infektionen gezählt.

Forderungen im Vorfeld des Coronagipfels

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Ministerpräsidenten der Bundesländer für Dienstag zu einem Coronagipfel eingeladen. Auf einer Videokonferenz soll die Coronapolitik abgestimmt werden. Mediziner warnen für den Herbst und Winter seit längerem vor steigenden Coronazahlen.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich vor dem Gipfel gegen bundesweit einheitliche Obergrenzen für die Teilnehmerzahl bei Privatfeiern ausgesprochen. „Ich bin skeptisch, ob es wirklich Sinn macht, bundesweit eine solche Regelung einzuführen“, sagte er am Sonntagabend in der ARD. Man müsse sich die Lage sehr regional differenziert anschauen. Scholz forderte für den Gipfel am Dienstag, an dem auch er als Vizekanzler teilnehmen wird, zügige und gut verabredete Reaktionen zu vereinbaren. Es gelte, konkrete Kriterien festzulegen, wie man mit den einzelnen Fällen umgehe.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach spricht sich dagegen für eine Teilnehmer-Obergrenze bei privaten Feiern aus. „Natürlich wäre es richtig, bei den privaten Feiern eine Obergrenze zu setzen. Ich persönlich würde so weit gehen: 25 Leute maximal“, sagte der Mediziner am Sonntagabend bei „Bild live“.

Lauterbach ist nicht der Erste, der vor dem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder am Dienstag eine Party-Obergrenze befürwortet. Auch der Landkreistag sprach sich am Wochenende dafür aus. „Ab 50 Teilnehmern wird es logistisch extrem schwierig, die Kontakte nachzuverfolgen, wenn ein Covid-Positiver unter der Gesellschaft war“, hatte Landkreistagspräsident Reinhard Sager der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt. Bislang gibt es keine einheitliche Begrenzung.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert derweil eine bundesweite „Corona-Ampel“. „Wir brauchen jetzt ein verbindliches, verhältnismäßiges und verlässliches Regelwerk für den Winter“, sagte Söder der Süddeutschen Zeitung laut Vorabbericht aus der Montag-Ausgabe. Kern müsse die Einführung einer Warnampel für alle Bundesländer sein sowie Vorgaben, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen, wenn die Zahl der Infizierten bestimmte Grenzwerte überschreite. Söders Vorschlag zufolge springe die Corona-Ampel auf Gelb, wenn es in einem Landkreis 35 oder mehr Infizierte auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gebe, so die SZ.

Mehrere führende Berliner Linke-Politiker haben sich indes für mehr Aufklärung statt mehr Verbote angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen ausgesprochen. „Wenn wir jetzt in Land und Bezirken die richtigen Weichen stellen, können wir gemeinsam das Virus unter Kontrolle halten. Dabei setzen wir auf Verständnis, Vernunft und Solidarität“, schreiben Berlins Bürgermeister und Kultursenator Klaus Lederer und die Bezirksbürgermeister von Pankow, Sören Benn, von Lichtenberg, Michael Grunst sowie von Mahrzahn-Hellersdorf, Dagmar Pohle, in einem Beitrag im Tagesspiegel (Montag).