piwik no script img

Aktien für 1,3 Milliarden beschlagnahmtItaliens Steuerfahndung schlägt bei Campari zu

Aperol, Campari, Crodino – die Getränke sind weit über Italien hinaus bekannt. Doch die Holding dahinter soll massiv Steuern hinterzogen haben.

Campari in Gläsern
Bei der Steuererklärung zu tief ins Glas geschaut? Foto: Georg Wenzel/dpa

dpa | Der weltweit tätige Spirituosenkonzern Campari ist ins Visier der italienischen Steuerfahndung geraten. Die Finanzpolizei beschlagnahmte Aktien des Traditionsunternehmens aus Mailand im Wert von annähernd 1,3 Milliarden Euro. Hintergrund sind Vorwürfe, dass in den vergangenen Jahren nach Milliardengewinnen in großem Stil Steuern hinterzogen worden seien, wie die Ermittlungsbehörden mitteilten. Die Aktien gehören dem Mehrheitsaktionär von Campari, einer Holding namens Lagfin mit Sitz in Luxemburg.

Campari gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Außer dem gleichnamigen Bitterlikör vertreibt der Konzern Getränke wie Aperol, Crodino oder Cynar. Die Geschichte des Unternehmens – mit vollem Namen Davide Campari-Milano – reicht bis 1860 zurück. Benannt ist es nach dem Sohn des Gründers. Aus dem Familienbetrieb ist jedoch längst ein internationaler Großkonzern geworden.

Gewinne aus Italien sollen dort nicht versteuert worden sein

Die Ermittlungen gegen die Holding kamen durch eine Steuerprüfung bei der italienischen Niederlassung 2023/24 ins Rollen. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion sogenannte Exit-Tax-Gewinne nicht gemeldet wurden – steuerpflichtige Veräußerungsgewinne, die bei der Verlagerung von Vermögenswerten ins Ausland entstehen. Dabei soll es um eine Summe von mehr als fünf Milliarden Euro gehen, die nicht besteuert worden sei.

Die Ermittler legen der Holding deshalb eine „betrügerische Steuererklärung“ zur Last. Dabei stützen sie sich unter anderem auf interne E-Mails zwischen den Eigentümern, Managern, Bankern und Beratern. Dem italienischen Fiskus sei nach Berechnungen der Finanzpolizei ein Betrag von mehr als 1,29 Milliarden Euro entgangen – die Summe, die nun durch die Sperre von Davide-Campari-Stammaktien sichergestellt wurde.

Konzern an der Börse mehr als sieben Milliarden Euro wert

Die Beschlagnahmung erfolgte am Freitagabend nach Börsenschluss. Lagfin hält 51,8 Prozent der Campari-Aktien. Die Holding zeigte sich in einer schriftlichen Mitteilung überzeugt, „stets in voller Übereinstimmung mit allen Vorschriften gehandelt zu haben, einschließlich der italienischen Steuervorschriften“. An der Börse ist der Konzern aktuell mehr als sieben Milliarden Euro wert.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Steuerfahndung #Steuersünder #Steuerflucht #Italien #Steuerhinterziehung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Die Band Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys
Italo-Pop-Revival Deutsches dolce far niente

Musica leggera, Moshpits und Crucchi am Teutonengrill: Italo-Pop erlebt den zigsten Hype in Deutschland. Warum ist das so? Ein Zustandsbericht.

Von Ruth Lang Fuentes
Eine Frau im Bett presst sich einen rosa Waschlappen auf das Gesicht.
Schlafforscherin über Hitze „Eis essen und Aperol-Spritz trinken bringen leider nichts“

Ab 25 Grad Celsius leidet der Schlaf, sagt die Schlaftherapeutin Christine Blume von der Uni Basel. Da helfen nur Klimaschutz und lauwarme Fußbäder.

Interview von Charlotte Kranenberg
Eine Illustation von einem Cocktailglas, darin schwimmt ein Knochen. Auf dem Tisch liegen Tomate, Gurke, Kürbis und Trüffel
Salzig-herzhafte Cocktails Prost Mahlzeit!

Frisch und süß: So kennen wir die meisten Trendcocktails der letzten Jahrzehnte. Jetzt wird es nahrhafter – mit Essiggurkenwasser und Rinderbrühe.

Von Juliane Reichert
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Sozialstaat vs. Aufrüstung Wer Zeitenwende sagt, muss auch Mietendeckel sagen
2
Kontroverse um Ehrung für Imam Ein Brückenbauer unter Druck
3
Fast vier Jahre Krieg in der Ukraine Wenigstens Waffenstillstand
4
Bildungsbohème in der Linkspartei Linke Folklore
5
Nahostkonflikt an deutschen Unis Don’t mention the Islamismus
6
Aufrüstung als Sackgasse Militärische Zeitenwende