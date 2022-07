Afghanische Ortskräfte in Katar : Kein Platz mehr wegen Fußball-WM

Die Unterkünfte, die in Katar von afghanischen Ortskräften genutzt wurden, stehen nicht mehr zur Verfügung. Das Auswärtige Amt äußert sich nicht.

ERLIN taz | Die Wohnungen waren luxuriös, erzählen Leute, die sie gesehen haben: schicke Apartments in Doha, neugebaut für die Fußball-WM in Katar. Katar hatte vorübergehend Af­gha­n*in­nen darin wohnen lassen, die nach der Machtübernahme der Taliban im August 2021 geflohen und auf der Durchreise in andere Länder waren. Katar hatte Deutschland und anderen Ländern damit geholfen, die Evakuierung ihrer Ortskräfte voranzubringen.

Das hat mittlerweile ein Ende, berichten Mit­ar­bei­te­r*in­nen verschiedener Hilfsorganisatio­nen der taz. Der Grund ist offenbar die Fußball-WM – Katar braucht die Wohnungen jetzt wohl für die Vorbereitungen. Für Af­gha­n*in­nen ist damit kein Platz mehr in Katar.

Pass, Visum, Flug – schwer zu organisieren

Das Auswärtige Amt will sich zu den Unterbringungen öffentlich nicht äußern. Es bestätigt allerdings, dass die Zahl der Afghan*innen, die über Katar nach Deutschland kommen, in den vergangenen Monaten stark abgenommen hat. Der Grund liegt demnach nicht nur in den fehlenden Wohnungen in Katar, sondern auch in den fehlenden Transportmöglichkeiten. Die Bundesregierung und andere Länder hatten Direktflüge aus Kabul nach Doha organisiert. Dort blieben die Menschen so lange, bis die Papiere für die Weiterreise nach Deutschland fertig waren. Allerdings haben die Taliban die Flüge aus Kabul Ende des Jahres 2021 gestoppt.

Wer jetzt aus Afghanistan über Doha nach Deutschland kommen will, muss also selbst einen Flug organisieren, braucht einen Pass und ein Visum für Katar. Beides ist nicht mehr leicht zu bekommen. Die, die noch aus Afghanistan ausreisen, reisen meist über Pakistan oder den Iran aus.

Kritik an Kooperation mit Katar

Sevim Dağdelen, Die Linke „Desaster des Nato-Krieges mit deutscher Beteiligung“

Die Linken-Abgeordnete Sevim Dağdelen, Obfrau im Auswärtigen Ausschuss, hat die Bundesregierung in der vergangenen Woche auch nach dem Stand der Wohnungen in Katar befragt. Die Bundesregierung bestätigt in ihrer Antwort, dass die Wohnungen nicht mehr zur Verfügung stehen, sie aber aktuell Verhandlungen zur Wiederaufnahme der Ausreisen über Katar führe.

Gegenüber der taz kritisierte Dağdelen die Kooperation mit Katar: Dass die Bundesregierung bei der ohnehin nur schleppend verlaufenden Evakuierung der Ortskräfte ausgerechnet auf den „Goodwill von Katar“ angewiesen sei, offenbare „das ganze Desaster des 20-Jährigen Nato-Krieges in Afghanistan mit deutscher Beteiligung“. Katar steht immer wieder für die Missachtung von Menschenrechten und die Unterstützung internationaler Terrorgruppen in der Kritik. Im Herbst findet dort die Fußball-Weltmeisterschaft statt.