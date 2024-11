ARD-Serie „Room Tour“Das Wohnen der anderen

Das Beste am November, diesem grauen Monat, sind die Wohnungen der anderen. Wenn es draußen so dunkel ist wie jetzt, dann werden die hell erleuchteten Fenster durchsichtig. Wie eine Bühne öffnen sich dann ihre Innenräume und die Be­woh­ne­r*in­nen treten auf: Welche Bilder hängen an den Wänden, welche Lampen an der Decke? Wie groß ist der Fernseher und wie sieht das Bücherregal aus?

Über diejenigen, die drinnen wohnen, kann man nur fantasieren. Bekommt man sie zu sehen, machen sie meistens nichts Besonderes: Sie sitzen an Tischen, auf Sofas oder auf Sesseln, hängen Wäsche auf oder saugen Staub.

Aber wenn die Lichter ihrer Wohnungen warm leuchten, ist es leicht, sich eine behagliche Fantasie zu spinnen: In dieser Wohnung riecht es vielleicht nach frisch gebackenen Keksen, auf dem Herd steht eine heiße Suppe und drinnen sitzen glückliche, Tee trinkende Menschen. Wer nicht seine eigene Wohnung verlassen will, um in warm beleuchtete Räume anderer zu blicken, kann auch mit der Serie „Room Tours“ von der ARD ein wenig innere Gemütlichkeit aufbauen.

Die Serie besucht Menschen in ihrem „besonderen Zuhause“ und ist dazu in ganz Deutschland unterwegs. Sie zeigt zum Beispiel ein Holzhaus mitten im Weinberg, eine umgebaute Squashhalle, ein Loft in einer ehemaligen Kläranlage, ein energieneutrales Wabenhaus oder ein Reetdachhaus, das schon seit 350 Jahren steht.

Oft sind die Besuchten Künstler*innen, die mitten in ihren eigenen Werken leben. Viele zeigen ihre Projekte, zusammengesuchte und gebrauchte Möbel, Buntes, Ausgefallenes und Bezahlbares. Aber nicht alle Menschen, die hier ihre Türen öffnen, leben außergewöhnlich.

Eine depressive Frau zeigt, wie sie sich einen sicheren Rückzugsort geschaffen hat, mit wenig Geld, aber voller Farben und Persönlichkeit. Eine junge Familie hat ein Reihenhaus mit Fundstücken und Selbstgemachtem individualisiert. Die Episoden dauern jeweils nur 10 bis 15 Minuten, perfekt, um ein paar Eindrücke zu bekommen und sich daraus zusammenzuspinnen, wie sich die Gemütlichkeit in diesen Wohnungen wohl anfühlt.

„Room Tour“, mehr als 300 Folgen in der ARD-Mediathek