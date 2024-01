49-Euro-Ticket in Berlin : Noch fahren Azubis teuer

Analog zum vergünstigten Semesterticket fordern die Grünen ein 29-Euro-Ticket auch für Auszubildende. Das Geld dafür wäre wohl da.

BERLIN taz | Was für Stu­den­t*in­nen gilt, sollte auch Azubis zugute kommen, fordern die Grünen. Geht es nach ihnen, sollte Berlin das 49-Euro-Ticket auch Auszubildenden zu einem subventionierten Preis von 29 Euro pro Monat anbieten. Das Geld dafür sei da, argumentieren sie. Es brauche also nur noch einen entsprechenden Beschluss des Senats.

Bisher gibt es in Berlin und Brandenburg – neben vergünstigten Monatskarten für einzelne Städte – das VBB-Abo Azubi. Mit entsprechender Berechtigung bekommen Auszubildende darüber im Jahresabo ein Ticket für 34,50 Euro pro Monat. Das Ticket gilt im gesamten VBB-Bereich – also in Berlin und Brandenburg. Stu­den­t*in­nen bekommen ab dem Sommersemester das deutschlandweit im Nahverkehr gültige 49-Euro-Ticket zum Preis von rund 29 Euro.

Analog zum Studierendenticket werde es auch in Berlin Zeit für ein vergünstigtes 49-Euro-Ticket für Azubis, sagt Oda Hassepass, verkehrspolitische Sprecherin der Grünenfraktion im Abgeordnetenhaus. „Es gibt keinen Grund, Azubis schlechter zu behandeln als Studierende“, sagt sie. „Gleiche Ticketpreise für alle Menschen in Ausbildung ist eine Frage der Gerechtigkeit“, es würde auch dazu beitragen, dass Ausbildungen attraktiver werden.

Hassepass hat dazu an den Senat eine kleine Anfrage gestellt, die Antworten liegen der taz vor. Demnach gibt es in Berlin aktuell knapp 53.000 Azubis. Im vergangenen Jahr haben Berlin und Brandenburg den Angaben zufolge rund 35.000 VBB-Abos Azubi subventioniert.

Deutschlandweites Ticket wäre nicht teurer

Berlin bezuschusst demnach ein jedes solches von der BVG verkaufte Abo mit 215 Euro pro Jahr – das wären rund 7,5 Millionen für die derzeit bestehenden 35.000 Abos, und 11,4 Millionen, für den Fall, dass alle rund 53.000 Berliner Azubis das VBB-Abo Azubi abschließen würden.

Im aktuellen Haushalt sind dafür bis zu 12,5 Millionen Euro eingestellt. „Bei gleichbleibenden Preisen des Deutschlandtickets könnte die Preisabsenkung für bis zu rund 53.100 Berechtigte finanziert werden“, heißt es in der Antwort auf die kleine Anfrage. Die Voraussetzung, das Ticket parallel zu dem vergünstigten Semesterticket einzuführen wäre neben der Finanzierung „ein entsprechender Beschluss“, heißt es seitens der Verkehrsverwaltung.

Hassepass meint: Das 49-Euro-Ticket zu bezuschussen sei „ein besseres und günstigeres Angebot“ für Azubis, der Senat sollte es daher auch einführen. Ähnliche Angebote gibt es bereits in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und in Bayern.

Die Verkehrsverwaltung wiederum pocht auf die Unterschiede: Das Azubi-Ticket sei frei verkäuflich und freiwillig, das Semesterticket sei solidarisch finanziert für alle Stu­den­t*in­nen verpflichtend. Ob und inwieweit die Verwaltung erwägt, ein deutschlandweites Azubi-Ticket für rund 29 Euro mit den vorhandenen Mitteln trotzdem einzuführen, ist bislang unklar.