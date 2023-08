18 Monate Krieg in der Ukraine : 315 Quadratkilometer in 80 Tagen

Wo steht die Gegenoffensive der Ukraine? Und wie groß ist der Materialverbrauch? Ein Überblick über die wichtigsten Frontabschnitte.

BERLIN taz | Die laufende Gegenoffensive der Ukraine widerspricht allen bewährten Regeln der Kriegskunst. Ohne Lufthoheit, ohne vorherige Zerstörung der gegnerischen Artillerie aus der Luft und ohne überlegene Truppenstärke rennen ukrainische Einheiten seit Anfang Juni gegen gut befestigte russische Verteidigungsstellungen an, in die Tiefe gestaffelt und geschützt von riesigen Minenfeldern.

Solange die russischen Linien halten, sind unter diesen Umständen große Geländegewinne nicht möglich. Die Ukraine setzt darauf, dass sie die russischen Linien langsam, aber sicher schwächt und dann in die Tiefe vorstoßen kann. An einigen Stellen wurden die vordersten Verteidigungslinien bereits überwunden. Die zweiten und dritten sind vielerorts ausgedünnt, weil Russland schon viel Material und Truppen nach vorne geworfen hat.

Die Kämpfe sind sehr intensiv und es gibt keine verlässlichen Angaben über menschliche Verluste. Doch es gibt Daten zum Materialverbrauch, weil die westlichen Alliierten der Ukraine genau beobachten, wie erfolgreich die Ukraine das von ihnen gelieferte Kriegsgerät einsetzt.

Laut dem französischen Analysten @escortert, der die vorhandenen Daten täglich auswertet, liegt beim Einsatz von Artillerie das Verhältnis Russland–Ukraine bei über 7 zu 1 – Russland schießt mehr als siebenmal so viel mit schwerem Gerät wie die Ukraine, obwohl es die Ukraine ist, die sich in der Offensive befindet und daher stärker feuern müsste.

Millionen Vertriebene Geflüchtete Fast 11 Millionen Menschen aus der Ukraine mussten aus ihrer Heimat fliehen, seit Russland am 24. Februar 2022 den Krieg auf das ganze Land ausdehnte. Der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zufolge sind davon rund 5,1 Millionen Binnenvertriebene, fast 5,9 Millionen sind laut ­UNHCR bislang in Europa als Schutzsuchende registriert worden. Aufnahmeländer Fast 1,1 Millionen halten sich laut Ausländerzentralregister in Deutschland auf. Damit hat die Bundesrepublik zahlenmäßig die meisten Ukrai­ne­r*in­nen aufgenommen, dicht gefolgt von Polen mit etwa 970.000. Die an die Ukraine grenzende Republik Moldau, die selbst nur rund 2,5 Millionen Ein­woh­ne­r*in­nen hat, hat mit rund 117.000 relativ gesehen deutlich mehr Menschen registriert. Aktuelle Entwicklung Die Zahl der Neuankommenden ist zuletzt wieder leicht angestiegen, lag im Juni 2023 aber mit rund 23.000 deutlich geringer als zu Hochzeiten – im März 2022 waren es über 430.000. (dir)

Zahlenmäßig ist die Ukraine erfolgreicher

Bei Verlusten von Artillerie liegt das Verhältnis hingegen bei 1 zu 3 – Russland verliert dreimal so viele Geschütze wie die Ukraine, obwohl die russischen Truppen siebenmal mehr schießen, als sie selbst beschossen werden. Dies zeugt von einer deutlich höheren Trefferquote der ukrainischen Seite. Materialverluste insgesamt sind auf russischer Seite etwa ein Drittel höher als auf ukrainischer.

Sowohl in Ausrüstung als auch in Ausbildung, Organisation und Kommandostruktur und nicht zuletzt in der Moral ist die Ukraine Russland überlegen. Russlands Übergewicht besteht allein in der Masse. Es ist ein Krieg von Qualität gegen Quantität. Das ukrainische Kalkül ist: Qualität schlägt Quantität – zumal ihre eigene Qualität durch verstärkte westliche Unterstützung steigt, während die russische Quantität durch ständige Verluste sinkt.

In 80 Tagen hat die Ukraine rund 315 Quadratkilometer befreit.

Ein Überblick

Cherson: Ukrainische Einheiten haben an mehreren Stellen den Dnipro-Fluss überquert und halten kleinere Brückenköpfe. Russische Militärblogger bezeichneten die Lage jüngst als „total Scheiße“, zumal russische Einheiten von dort zur Verstärkung anderer Frontabschnitte abgezogen wurden.

Orichiw: Im westlichen Bereich der Südfront laufen ukrainische Angriffe seit dem 7. Juni. Zuletzt wurde vor wenigen Tagen der Ort Robotyne befreit, 10 Kilometer südlich der ursprünglichen Front. 20 Kilometer weiter liegt der Ort Tokmak, durch den die einzige durchgehende Ost-West-Eisenbahnlinie im russisch besetzten Süden der Ukraine verläuft.

Sollte die Ukraine Tokmak befreien und die Kertsch-Brücke zwischen Russland und der besetzen Krim durch Beschuss dauerhaft unbrauchbar machen, wären die russischen Einheiten auf der Krim und südlich von Cherson vom Nachschub abgeschnitten.

Bisher befreites Gebiet: rund 80 Quadratkilometer

Welika Nowosilka: Im östlichen Bereich der Südfront laufen ukrainische Angriffe seit dem 4. Juni. Zuletzt wurde vor wenigen Tagen der Ort Uroschajne befreit, 9 Kilometer südlich der ursprünglichen Front. Nur wenige Kilometer trennen die ukrainischen Truppen noch vom Ort Staromlyniwka. Dahinter werden die russischen Verteidigungslinien dünner.

Von dort aus könnte die Ukraine entweder nach Südosten Richtung Mariupol vorstoßen, eine vergangenes Jahr fast komplett von Russland zerstörte Großstadt mit immenser symbolischer Bedeutung für die Ukraine, oder nach Süden Richtung des wichtigen Hafens Berdjansk.

Bisher befreites Gebiet: rund 190 Quadratkilometer

Awdijiwka: Seit 2014 liegt die westliche Vorstadt von Donezk an der Kriegsfront. Im Frühjahr dieses Jahres versuchte Russland, sie zu umzingeln. Im Sommer hat die Ukraine dies gestoppt.

Bachmut: Die Industriestadt im Donbass war der heißeste Brennpunkt des Krieges in der ersten Hälfte 2023 bis zur Einnahme durch Russland Ende Mai. Seit Juni hat die Ukraine nördlich und südlich der Stadt wichtige Anhöhen zurückerobert.

Bisher befreites Gebiet: rund 45 Quadratkilometer

Kupjansk: Nahe der Grenze im Gebiet Charkiw hat Russland im August Entlastungsangriffe gestartet.

Bisher erobertes Gebiet: rund 65 Quadratkilometer