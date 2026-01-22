piwik no script img

1.429 Tage Krieg in der UkraineHurra, ich bin kein Eisblock!

von Yuliia Shchetyna

Bei Minusgraden bombardiert Russland verstärkt die Energieinfrastruktur. Unsere Autorin entflieht ihrer kalten Kyjiwer Wohnung – für einen Tag.

Eine weite verschneite Fläche unter blauem Himmel
Wie in einem eisigen Märchen: Wintertag am Kyjiwer Meer Foto: Yuliia Shchetyna

N ach dem Aufstehen führte mein erster Gang zur Heizung. Kalt! Draußen lag Schnee, das Thermometer zeigte minus 9 Grad.

Die ganze Nacht lang waren über Kyjiw russischen Raketen und Drohnen geflogen. Alle zehn Minuten konnte man Explosionen hören. Deshalb hatte ich entschieden, im Flur zu schlafen. Der nächste Schutzraum ist zu weit von meiner Wohnung entfernt. Ich nahm also wichtige Dokumente, Telefon, Notebook, Powerbank und das neue Kleid, das ich erst kürzlich gekauft hatte. Wäre schade, wenn es durch russische Drohnen zerstört würde.
über leben

Für die Menschen in der Ukraine ist der Krieg zum Alltag geworden. Trotz der Todesangst vor Luftangriffen und Kämpfen geht das Leben weiter: Die Menschen gehen zur Arbeit, zur Schule und zur Uni. Sie lieben, lachen, heiraten, bekommen Kinder, machen Urlaub. Sie trauern, sorgen sich – und hoffen auf Frieden. ➝ zur Kolumne

Gegen drei Uhr nachts las ich auf Telegram Nachrichten und sah dort, wie Drohnen und ihre Trümmer über Kyjiwer Wohnhäuser flogen. Und in diesem halbdämmernden Zustand schlief ich irgendwann wieder ein.

Ohne Heizung, Strom und Wasser

Morgens ging dann die Heizung nicht mehr. Strom und Wasser waren auch weg. Ich lag auf meinem improvisierten Nachtlager im Flur und hatte keine Lust, den Tag zu beginnen. Und ich hatte Angst, denn es waren 17 Grad Frost angesagt. Und dann keine Heizung! Wie kann man so überleben? In Zeichentrickfilmen über Superhelden werden die Menschen in solchen Situationen zur Schneeskulptur oder zum Eisblock. Und wenn es wieder wärmer wird, tauen sie halt wieder auf und laufen weiter. Sind Ukrainer jetzt also auch Superhelden?

Die ukrainische Journalistin Yuliia Shchetyna
Bild: privat
Yuliia Shchetyna

Ukrainische Journalistin und Produzentin aus der Region Cherson, 28 Jahre, lebt in Kyjiw. Master in Kulturwissenschaften. Seit 2022 arbeitet sie an einem Nachrichten- und Analyseprojekt über das Leben der Menschen im Süden der Ukraine während des Krieges. Als Produzentin erstellt sie das Geschichts-Projekt „Deokupowana istoriia“ (Befreite Geschichte) über russische Mythen im Süden der Ukraine.

Der Strom blieb den ganzen Tag über weg. Abends fuhr ich mit einer Freundin ins Büro, um Telefon und Notebook aufzuladen. Unser Gespräch hob meine Stimmung, gleich war alles ein bisschen leichter. Und so beschlossen wir gemeinsam, am nächsten Tag einen kleinen Ausflug zu machen: zum zugefrorenen Kyjiwer Meer.
Recherchefonds Ausland e.V.

Dieser Artikel wurde möglich durch die finanzielle Unterstützung des Recherchefonds Ausland e.V. Sie können den Recherchefonds durch eine Spende oder Mitgliedschaft fördern.

➡ Erfahren Sie hier mehr dazu

Das Kyjiwer Meer ist ein Stausee – nur 60 Kilometer von der ukrainischen Hauptstadt entfernt. Dieses Jahr gibt es hier wirklich Eis und Schnee, darum ist der See zugefroren und hat sich in eine endlose weiße Fläche verwandelt, fast wie in der Antarktis. In den sozialen Medien haben die Kyjiwer das bereits zum neuen Fotospot erkoren. Und auch wir wollten uns ein bisschen davon inspirieren lassen.

Wie ein eisiges Märchen

Den See erreicht man nur mit dem eigenen Auto. Die meisten Busse fahren nicht so weit raus. Die Straße war rutschig und nicht überall war geräumt worden. Eisstücke und gefrorener Schnee lagen in der Mitte. Es war wie in einem eisigen Märchen. In der Woche zuvor hatte es geregnet, dann kam plötzlich starker Frost und alles vereiste quasi über Nacht: Bäume, Sträucher, Dächer, Stromleitungen. Märchenhaft, aber auch beunruhigend – denn vereiste Leitungen bedeuten neue Herausforderungen für die Energieversorger. Und eine lange Zeit ohne Strom.

Eine halbe Stunde später lag die Kyjiwer Antarktis vor uns. Die Sonne schien und daher fühlte es sich trotz der minus 13 Grad fast warm an. Viele Menschen waren mit Schlitten und Skiern unterwegs. Sie tranken Tee aus Thermoskannen und machten Fotos, wir auch. Und dann legten wir uns einfach in den Schnee und schauten ein paar Minuten in den Himmel.

Für mich hält in solchen Momenten einfach die Zeit an. Der Lärm der Stadt verstummt, Jobdeadlines verschwinden aus meinem Kopf. Aber das Wichtigste und Schönste ist, dass man mal für eine Weile den Krieg und die Raketen vergisst, die fliegen, um dich umzubringen.

Nach einer Stunde fuhren wir zurück. In Kyjiw dämmerte es schon, der Strom war immer noch nicht zurück. Aber die Heizung ging wieder. Hurra, ich werde nicht zum Eisblock! Schon ist alles etwas leichter.

Ich wärmte mich an der Heizung wie an einem Kaminfeuer. Und ertappte mich bei dem Gedanken: Wir lernen, uns über Dinge zu freuen, die wir früher gar nicht wahrgenommen haben. Die Wärme im Haus, das Wasser aus der Leitung, das Licht im Zimmer – Alltägliches, das jetzt zum Ereignis wird. Und obwohl uns der Krieg jede Nacht das Leben nehmen will, erkämpfen wir es uns hartnäckig zurück.

Aus dem Ukrainischen Gaby Coldewey

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Kolumne über leben #Krieg in der Ukraine #Luftangriffe #Stromausfall #Kyjiw #Heizung #Kritische Infrastruktur #Recherchefonds Ausland
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Gräber auf einem Friedhof in der Ukraine
1.421 Tage Krieg in der Ukraine Länger als der Große Vaterländische Krieg
Kolumne über leben von Juri Konkewitsch und Barbara Oertel

Russland führt jetzt schon länger Krieg gegen die Ukraine als Nazideutschland gegen die Sowjetunion. Die Menschen sind demoralisiert.

Eine Frau mit verbundenem Arm und eine ältere Frau mit Kopftuch und Brille
1.413 Tage Krieg in der Ukraine Wenn die Feiertage ausfallen
Kolumne über leben von Julia Surkowa

Im ostukrainischen Kramatorsk haben die Menschen weder Weihnachten noch Silvester gefeiert. Die Front rückt immer näher, der Beschuss nimmt zu.

Viele Menschen stehen auf einem Platz um einen geschmückten Weihnachtsbaum herum
1.400 Tage Krieg in der Ukraine Weihnachtsbaum steht für Widerstand
Kolumne über leben von Yuliia Shchetyna

Familienfeste, Weihnachtsbeleuchtung – all das ist in der Ukraine heute etwas Kostbares. Unsere Autorin reflektiert über die kommenden Feiertage.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Trump in Davos Keine echte Entwarnung
2
Nordamerika-WM 2026 Würden Sie wegen Trump auf Fußball verzichten?
3
Überweisung zum Facharzt „Dringlichkeit“ ist das neue Normal
4
Subventionen für E-Autos Strohhalm für Verbrennerfans
5
Armut ist eine Systemfrage Ein Gefühl von Ausschluss
6
SPD-Idee einer Erbschaftssteuerreform Wider den Triumph der Ungerechtigkeit