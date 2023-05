+++ Nachrichten zur Türkei-Wahl +++ : Opposition sieht Kılıçdaroğlu knapp vorn

Am Abend sehen Staatsmedien Erdoğan deutlich vorn. Laut Oppositionsmedien führt Kılıçdaroğlu sehr knapp. Zuvor gab es Berichte über Betrugsversuche.

17.45 Uhr: Erdogans Vorsprung schmilzt laut Staatsmedien

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu führt Erdogan auch nach Auszählung von 75 Prozent der Wahlurnen. Sein Vorsprung sinkt aber leicht auf nur noch 54 Prozent. Kılıçdaroğlu kommt demnach auf 46 Prozent.

Die oppositionsnahen Medien sehen den Herausforderer weiter hauchdünn vorn. Demnach kommt Kılıçdaroğlu auf 50,8, Erdogan auf 49,2 Prouzent der Stimmen. (ga/taz)

17.40 Uhr: Erdogan profitiert offenbar von Nationalisten

Laut CNN Türk sind die mittlerweile 8 Proznet er Auslandswahlstimmen ausgezählt. Demnach kommt Erdogan auf 61,4 Prozent, das wäre 0,1 Prozentpunkt mehr als bei der ersten Runde.

Kemal Kılıçdaroğlu liegt vorn in Izmir.

Recep Tayyip Erdoğan liegt in der Stadt Bayburt vorne. Das ist eine Hochburg der Nationalisten, Kommentatoren sehen hier einen Einfluss der Unterstützung von Sinan Oğan, der in der ersten Wahlrunde auf Platz 3 gekommen war. (cin/taz)

17.35 Uhr: Opposition sieht Kılıçdaroğlu weiter vorn

Laut Zahlen oppositisnaher Medien leigt Kilicdaroglu weiter mit rund 51 Prozent knaappe vor Erdogan mit rund 49 Prozent nachdem hier 65 Prozent aller Wahlurnen eingerechnet sind. (ga/taz)

17.30 Uhr: Erdogans Vorsprung schrumpft

Wie erwartet schmiltz der Vorsprung von Erdogan auch laut den Staatsmedien. Laut Anadolu kommt er nach 60 Prozent geöffneter Wahlurnen nun auf noich gut 55 Prozent. Kilicdaroglu verbessert sich demnach auf fast 435 Prozent. (ga/taz)

17.25 Uhr: Hoffnung bis zum Schluss

Die Wahlen sind seit Wochen das Gesprächsthema Nummer eins in der Türkei. Es gab kaum einen Ort, an dem Menschen mit Türkeibezug nicht über die heutige Wahl gesprochen haben. Spätestens seit der Ultranationalist Sinan Oğan, der in der ersten Runde selbst für die Präsidentschaft kandidierte, seine Unterstützung für Erdoğan verkündet hat, sieht es schlecht für die Opposition aus. Das hielt viele Oppositionelle nicht davon ab bis zum letzten Moment die Hoffnung zu wahren. Die Arbeiterpartei TİP hat sich gefragt, wie wohl eine Türkei aussehen könnte, wenn Erdoğan die Wahl verliert: Der Präsidentenpalast wird zu einem Museum der Schande, die Wiedereintritt in die Istanbul- Konvention, die Rückkehr aller politischen Migranten, die das Land verlassen haben. (cin/taz)

17.20 Uhr: Oppositionsmedien sehen Kılıçdaroğlu vorn

Anders als die regierungsnahe Anadolu sehen oppistonsnahe Meiden jedoch ein Kopf an Kopf Rennen. So sieht die Zeitung Birgün Kılıçdaroğlu knapp mit 51 zu 49 Prozent vor Erdogan. (ga/taz)

17.15 Uhr: Erste Zahlen sehen Erdogan vorn.

Laut ersten Zahlen der Nachrichtenagentur Anadulo kommt Amtsinhaber Erdogan nach Auszählung vom 43 Prozent aller Wahlurnen auf 57 Prozent der Stimmen. Herausforderer Kılıçdaroğlu nur auf 42 Prozent. (ga/taz)

17.05 Uhr: Jede Stimme zählt

Alle Parteien rufen dazu auf, die Wahllokale zu schützen. Die oppositionellen Parteien, von CHP über die YSP bis zur TIP, kommunizieren allerdings mit mehr Nachdruck, dass jede Stimme zählt.

Der Twitter Account von Recep Tayyip Erdoğan ist betont gelassen. Es sind lediglich zwei Beiträge vom Wahltag – im aktuellen bedankt er sich bei allen Beteiligten, die die Wahl ermöglich haben und lädt „alle seine Geschwister dazu auf, sich zum Schutz der Stimmen an die Wahlurnen zu begeben“. Im Beitrag von heute früh gratuliert er Aserbaidschan zum Unabhängigkeitstag. (cin/taz)

16.50 Uhr: Zwei verschiedene Ergebnisse erwartet

Da es in der Türkei keine exakten Hochrechnungen gibt, werden im Laufe des Abends wieder sehr unterschiedliche Zahlen im Umlauf sein.

Die einen stammen von der regierungsnahen Nachrichtenagentur Anadolu, die erwartungsgemäß den Amtsinhaber Erdogan zunächst deutlich höher einschätzen wird. Dies Zahlen werden von regierungsnahen Medien wie etwa CNN Türk übernommen.

Die anderen Zahlen stammen von der Nachrichtenagentur Anka. Sie wird Kilicdaroglu besser sehen. Ihre Zahlen werden von oppositionsnahen Medien wie der Tageszeitung Birgün übernommen.

Bei der ersten Wahlrunde vor 14 Tagen lagen die Zahlen der beiden Agenturen teils um mehr als 10 Prozentpunkte auseinander und näherten sich erst im Laufe es Abends aneinander an.

Beide Seiten stützen ihre Zahlen vor allem auf Angaben der Aus­zäh­lungs­be­ob­ach­te­r:in­nen der jeweiligen Parteien in den Wahllokalen. (ga/taz)

16.30 Uhr: Wahlbehörde sieht keine Unregelmäßigkeiten

Ahmet Yener, Vorsitzender der Hohen Wahlbehörde YSK, verkündet eine Viertelstunde nach Schließung der Wahllokale vor der türkischen Presse, dass es zu keinerlei Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen gekommen sei. Er bedankt sich bei allen beteiligten Personen. Die Verkündung dauert nur 2 Minuten.

Ein nahezu identisches Statement hatte er nach der ersten Wahlrunde vor 14 Tagen abgegeben. (cin/ga/taz)

16.25 Uhr: Kreative Wahlbetrugsversuche

Landesweit gibt es Berichte über Wahlbetrugsversuche, die aufgeflogen sind. Gazeteduvar berichtet, dass in der ägaischen Stadt Afyon ein Mann dabei erwischt wurde, wie er versucht, für ein Familienmitglied zu wählen (unklar, ob Bruder oder Schwester). In dem Video sieht man, wie die entsprechende Person mit Wahlbeobachtern darüber diskutiert, dass er eine Unterschrift und damit eine Vollmacht dazu habe.

In der südosttürkischen Stadt Hatay hat ein Mann versucht, gleich für mehrere Menschen zu wählen. Die Tageszeitung Birgün berichtet, dass der CHP-Abgeordnete Servet Mullaoğlu das ganze verhindert bemerkt und verhindert hat. In dem dazugehörigen Video ist ein Mann in schwarzem Hemd zu sehen. Offenbar wollte er einen Umschlag einwerfen, indem gleich mehrere Stimmzettel enthalten waren. (cin/taz)

16.05 Uhr: Erdoğan bedankt sich bei Wahlhelfern

Amtsinhaber Erdoğan hat sich per Twitter bei den Wahlhelfern bedankt und seine Unterstützer aufgefordert, sich um die Wahlurnen zu kümmern, um „den Willen der Nation“ zu schützen.

Beide Seiten hatten schon bei der ersten Wahlrunde vor 14 Tagen ihre An­hän­ge­r:in­nen aufgefordert, die Auszählung der Stimmen im Auge zu behalten. (ga/taz)

16.00 Uhr: Wahllokale schließen

Es ist 17 Uhr in der Türkei. Die Wahllokale schließen. Es haben laut Birgün 53.993.683 von 60.721.745 registrierten Wählern im Land abgestimmt. 52.972.934 der Stimmen waren gültig und 1.200.749 ungültig. Die Wahlbeteiligung lag bei 88,92 Prozent.

Politikerinnen rufen Wählerinnen im ganzen Land dazu auf, die Wahlen nicht übers TV zu verfolgen, sondern vor Ort an den Wahllokalen. Die Angst vor Wahlbetrug sitzt tief.

Bis kurz vor Schließung der Wahlokale haben Politikerinnen die Bürgerinnen dazu aufgerufen zur Wahl zu gehen und darüber hinaus im Anschluss die Wahllokale zu beschützen. Canan Kaftancıoğlu, Istanbuler Vorsitzende der CHP, sagte in ihrer Presseansprache: „Es ist Zeit, Verantwortung für jede Stimme zu übernehmen“. (cin/taz)

Erste Ergebnisse werden am frühen Abend erwartet. Anders als in Deutschland gibt es in der Türkei keine klassischen Hochrechnungen. Die Ergebnisse werden im wesentlichen nach Stand der Auszählung veröffentlicht. Das führt in der Regel dazu, dass zunächst konservative Kandidaten weiter vorn liegen als am Ende.

Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen vor 14 Tagen hatte Erdoğan nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur anfangs bei 57 Prozent gesehen, am Ende landete er knapp unter 50 Prozent. (ga/taz)

15.55 Uhr: Angriff auf CHP-Politiker in Şanlıurfa

Das oppositionelle Onlinemedium gazeteduvar berichtet von einem Angriff auf den Istanbuler CHP-Abgeordneten Ali Şeker. Der Politiker wurde in einem Vorort der südosttürkischen Stadt Şanlıurfa angegriffen, nachdem er auf Unregelmäßigkeiten an den Wahlurnen hingewiesen hat, darunter, dass offenbar Männer versuchten, die Wahlzettel von Frauen auszufüllen.

Özgür Özel, stellvertretender Vorsitzender der CHP-Fraktion, rief über Twitter dazu auf, die Wahlurnen zu sichern. Mahmut Tanal von CHP gab bekannt, dass es sich bei den Angreifern um 40 Personen handelte, und reichte Strafanzeige ein. (cin/taz)

15.45 Uhr: Behinderung von Wahlbeobachtern in Ankara

Die linke Partei SOL-Parti berichtet über Twitter, dass Polizisten versucht hätten, Wahlbeobachter ihrer Partei zu behindern bzw. aus dem Wahllokal zu entfernen. Unter großem Protest haben es die Wahlbeobachter geschafft, ihre Posten zu behalten. Der Vorfall hat sich laut der Partei im Stadtteil Seyranbağları in der Hauptstadt Ankara ereignet. (cin/taz)

15.30 Uhr: Tumulte an Wahlurnen in Istanbul

Noch knapp eine Stunde haben die Wahllokale in der Türkei geöffnet. In sozialen Netzwerken und oppositionellen Medien gibt es Berichte von Tumulten an Wahlurnen. Der linken Tageszeitung Birgün zufolge kam es zum Beispiel im Istanbuler Stadtteil Bostancı vor einem Wahllokal zu Angriffen von AKP Anhängern auf Wähler:innen. In dem Video, dass eine Augenzeugin gemacht hat, ist zu sehen, wie eine Gruppe von Männern handgreiflich werden. Laut Augenzeugin handelt es sich bei den Angreifern um Mitglieder der AKP-Jugendorganisation. (cin/taz)

13.30 Uhr: Özil postet Pro-Erdogan-Video

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Mesut Özil hat am Tag der Präsidentschaftswahl in der Türkei einen Wahlaufruf für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan gepostet. „Zu dir immer ja“, hieß es in dem Video unter Bezug auf den türkischen Präsidenten, das Özil am Sonntag via Twitter teilte.

Vor der WM 2018 war der gebürtige Gelsenkirchener Özil wegen kritisiert worden, weil er mehrfach Fotos von sich mit dem türkischen Staatschef Erdoğan gepostet hatte. Der 92-malige deutsche Nationalspieler, der zuletzt in der Türkei bei Basaksehir Istanbul aktiv war, hatte seine Karriere vor knapp zwei Monaten offiziell beendet. (dpa)

12.30 Uhr: Kılıçdaroğlu fordert Ende der „autoritären Herrschaft“

Der oppositionelle türkische Präsidentschaftskandidat Kemal Kılıçdaroğlu hat seine Mitbürgerinnen und Mitbürger bei der Stichwahl aufgefordert, die „autoritäre“ Herrschaft von Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan zu beenden. „Damit echte Demokratie und Freiheit hier Einzug halten, damit wir uns von einer autoritären Regierung befreien, rufe ich die Bürger zur Wahl auf“, sagte Kılıçdaroğlu am Sonntag, als er in Ankara seine Stimme bei der Stichwahl um das Präsidentenamt abgab.

Der 74-Jährige rief außerdem dazu auf, die Wahlurnen auch nach der Schließung der Wahllokale gut im Auge zu behalten. Schließlich sei die Präsidentschaftswahl „unter schwierigen Bedingungen abgehalten“ worden. „An die Wahlurne kommen diejenigen, die ihr Land lieben“, schrieb Kılıçdaroğlu auf Twitter. (afp/taz)

11.00 Uhr: Wahlbehörde erwartet Ergebnis früher als in erster Runde

Die Ergebnisse der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei sollen früher verfügbar sein als die Ergebnisse der ersten Runde. Weil es nur eine Abstimmung mit zwei Kandidaten sei, werde die Auszählung voraussichtlich schneller gehen, erklärte der Leiter der türkischen Wahlbehörde, Ahmet Yener, am Sonntag. Eine Zeit nannte er nicht. Die Wahllokale schließen um 16.00 Uhr (MESZ). Die Abstimmung laufe bisher störungsfrei ab, so Yener am Sonntagmorgen.

Nach der ersten Abstimmung am 14. Mai hatten sowohl die Staatsagentur Anadolu als auch die oppositionsnahe Agentur Anka bereits am Abend gemeldet, dass es in eine zweite Runde gehen würde. Die Wahlbehörde verkündete ihr vorläufiges Endergebnis allerdings erst gegen Mittag am Folgetag. (dpa)

Stichwahl zwischen Erdoğan und Kılıçdaroğlu hat begonnen

In der Türkei hat die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Die Wahllokale öffneten am Sonntagmorgen. Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan, der seit 20 Jahren an der Spitze der Türkei steht, gilt als Favorit für eine weitere fünfjährige Amtszeit, nachdem der 69-Jährige in der ersten Wahlrunde am 14. Mai nur knapp an einem Sieg vorbeigeschrammt war. Der Populist, der sein Land zu einem geopolitischen Akteur gemacht hat, lag vier Prozentpunkte vor Kemal Kılıçdaroğlu, dem 74-jährigen Kandidaten eines Sechs-Parteien-Bündnisses und Führer der größten türkischen Mitte-Links-Oppositionspartei.

Mehr als 64 Millionen Menschen sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Vorläufige Ergebnisse werden am Abend erwartet. Bei der Wahl am 14. Mai hatte die Wahlbeteiligung bei 87 Prozent gelegen, und auch am Sonntag wurde mit einer hohen Beteiligung gerechnet. Beobachtern zufolge zeigte dies, dass die Wähler der Abstimmung in einem Land, in dem die Meinungs- und Versammlungsfreiheit unterdrückt wird, große Bedeutung beimessen.

Im Falle eines Sieges könnte Erdoğan bis 2028 an der Macht bleiben. Nach drei Amtszeiten als Ministerpräsident und zwei als Staatspräsident ist der gläubige Muslim, der der islamisch-konservativen Partei AKP vorsteht, bereits der dienstälteste Regierungschef der türkischen Geschichte. Erdoğan hatte die Präsidentschaft durch ein knapp gewonnenes Referendum 2017 von einer weitgehend zeremoniellen Rolle in ein mächtiges Amt verwandelt.

Kılıçdaroğlu ist ein ehemaliger Beamter, der seit 2010 die pro-säkulare Republikanische Volkspartei CHP führt. Im Wahlkampf hatte er versprochen, demokratische Rückschritte unter Erdoğan rückgängig zu machen, die Wirtschaft zu sanieren und die Beziehungen zum Westen zu verbessern. (ap)