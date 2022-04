+++ Nachrichten zum Ukrainekrieg +++ : Detonantionen in Kiew und Lwiw

Die russichen Angriffe auf ukrainische Städte gehen unvermindert weiter. Ministerpräsidentin Schwesig steht wegen Nord Stream 2 weiter unter Druck.

Explosionen in Kiew, Dnipropetrowsk und Lwiw

Ein Reuters-Reporter berichtet von mehreren Detonationen in Kiew. Auch in den Regionen Lwiw im Westen der Ukraine und im östlichen Landesteil sind nach Angaben örtlicher Behörden mehrere Explosionen zu hören. Der Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowyj, teilt mit, in der Stadt seien fünf Raketen eingeschlagen. Rettungsdienste seien im Einsatz.

Lwiw und der Rest des Westens der Ukraine sind bislang weniger stark von den Kämpfen in Folge der russischen Invasion betroffen. Sie gelten als relativ sicherer Hafen in dem Krieg. Der Sender Suspilne berichtet, bei Luftangriffen in der Region Dnipropetrowsk seien zwei Menschen verletzt worden.(ap/rtr)

Schwesig wegen Nord Stream 2 immer weiter unter Druck

Das Siegerlächeln ist aus Manuela Schwesigs Gesicht verschwunden. Bei der Landtagswahl im September hatte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin die Sozialdemokraten noch zu einem fulminanten Erfolg geführt, die Macht im Land zementiert und ihre eigene Position in der SPD-Spitze gefestigt. Gut sechs Monate und viele Tausend russische Granaten und Raketen auf die Ukraine später ist Schwesig in Erklärungsnot.

„Putin-Helferin“, „Handlanger von Gazprom“ – so lauten nur zwei der vielen Schlagzeilen über die 47-Jährige in jüngster Zeit. Die Ministerpräsidentin aus Schwerin, die noch vor Kurzem unangreifbar schien, muss nun um ihr Amt in der Staatskanzlei bangen. Auch Forderungen nach ihrem Rücktritt gibt es schon. „Wenn die zuletzt in Medien beschriebenen Sachverhalte zutreffen, dann kann Frau Schwesig nicht im Amt bleiben; das ist völlig ausgeschlossen“, sagte der Bundestagsabgeordnete und CDU-Außenexperte Norbert Röttgen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Die frühere Bundesfamilienministerin erhält nun die Quittung für ihr lange Zeit sehr entgegenkommendes Agieren gegenüber Russland. Vehement hatte sie den Bau der Ostsee-Erdgasleitung Nord Stream 2, durch die unter Umgehung der Ukraine weiteres russisches Gas nach Deutschland fließen sollte, gegen alle Kritik aus dem In- und Ausland verteidigt: Man müsse mit Russland im Gespräch bleiben und Gas sei eine wichtige Brückentechnologie, sagte sie immer wieder. Eine Argumentation, mit der Schwesig unter Politikern nicht allein stand und die Umfragen zufolge auch von der Mehrheit der Bevölkerung im Nordosten lange Zeit mitgetragen wurde. (dpa)

Selenskyj: Fünf Tote durch Bombenangriffe in Charkiw

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat es bei der Bombardierung der Innenstadt von Charkiw fünf Tote und 15 Verletzte gegeben. Der Präsident erklärt außerdem, dass sich russische Truppen weiterhin auf eine Offensive im Osten des Landes vorbereiten würden: „Wir tun alles, um die Verteidigung zu gewährleisten.“ (rtr)

Selenskyj wirft russischen Truppen Folter vor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den russischen Truppen im Süden der Ukraine Folter und Entführungen vorgeworfen. Er rief die Welt auf, zu reagieren. „Folterkammern werden dort gebaut“, sagte er in einer abendlichen Ansprache an die Nation. „Sie entführen Vertreter lokaler Regierungen und jeden, der als sichtbar für lokale Gemeinden erachtet wird.“

Selenskyj sagte, humanitäre Hilfsgüter seien gestohlen worden, was zu Hunger führe. In besetzten Teilen der Regionen Cherson und Saporischschja gründeten die Russen separatistische Staaten und führten den Rubel ein, erklärte er.

Allein in den vergangenen vier Tagen seien bei verstärktem Beschuss der zweitgrößten Stadt des Landes, Charkiw, 18 Menschen getötet und 106 verletzt worden. „Dies ist nichts als vorsätzlicher Terror. Mörser, Artillerie gegen gewöhnliche Wohnviertel, gegen gewöhnliche Zivilisten“, sagte er. Eine geplante russische Offensive im Osten der Ukraine „wird in der nahen Zukunft beginnen.“

Selenskyj forderte erneut verschärfte Sanktionen gegen Russland, einschließlich des gesamten Bankensektors und der Ölindustrie. „Jeder in Europa und Amerika sieht bereits, dass Russland offen Energie einsetzt, um westliche Gesellschaften zu destabilisieren“, sagte er. „All dies erfordert von westlichen Ländern größere Geschwindigkeit bei der Vorbereitung eines neuen, kraftvollen Sanktionspakets.“ (ap)

