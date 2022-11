+++ Nachrichten im Ukrainekrieg +++ : Getreideabkommen verlängert

Das Ausfuhrabkommen zwischen der Ukraine und Russland soll um 120 Tage verlängert werden. UN rufen nach dem Raketeneinschlag in Polen zur Deeskalation auf.

Getreide-Exportabkommen wird um 120 Tage verlängert

Das Getreide-Ausfuhrabkommen zwischen der Ukraine und Russland wird nach ukrainischen Angaben um 120 Tage verlängert. Das teilte der ukrainische Infrastrukturminister am Donnerstag auf Twitter mit, ohne Details zu nennen. Das von der Türkei und den UN vermittelte Abkommen soll es der Ukraine ermöglichen, trotz des Krieges Getreide aus ihren Schwarzmweer-Häfen zu exportieren. (rtr)

Raketeneinschlag in Polen: Biden widerspricht Selenski

US-Präsident Joe Biden widerspricht dem ukrainischen Staatschef Selenski, der bislang davon ausgeht, dass es sich bei dem Raketeneinschlag in Polen um ein russisches und nicht um ein ukrainisches Geschoss handelt. Das entspreche nicht den Hinweisen, sagt Biden in Washington zu Reportern nach seiner Rückkehr vom G20-Gipfel in Indonesien. Polen, die USA und die Nato halten es für sehr wahrscheinlich, dass eine ukrainische Luftabwehrrakete versehentlich auf polnischem Gebiet eingeschlagen ist. Bei dem Vorfall waren am Dienstag zwei Menschen getötet worden. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. (rtr)

Gouverneur: Russischer Raketenangriff auf Odessa

Erstmals seit Wochen ist die Region Odessa nach Angaben von Gouverneur Maxym Martschenko wieder von russischen Raketen getroffen worden. Dabei sei am Donnerstag ein Ziel getroffen worden, das zur Infrastruktur der Region gehöre, schrieb Martschenko auf Telegram. Er warnte davor, dass es zu einem neuen massiven Raketenbeschuss auf das gesamte Territorium der Ukraine kommen könnte. Auch aus anderen Teilen der Ukraine gab es Berichte über Explosionen. Regionalgouverneure riefen ihre Bürger auf, in Schutzräumen zu bleiben.

Am Dienstag hatte Russland mit Raketen das Stromnetz der Ukraine massiv attackiert. Dabei schlug auch ein Geschoss in Polen ein. Mittlerweile wird aber im Westen davon ausgegangen, dass es eine ukrainische Flugabwehrrakete war. (ap)

US-General – Militärischer Sieg der Ukraine kurzfristig unwahrscheinlich

Dem ranghöchsten US-General zufolge hat die Ukraine auf kurze Sicht keine große Chance auf einen militärischen Sieg gegen Russland. Die Regierung in Moskau verfüge trotz der Rückschläge im Krieg noch über eine bedeutende Kampfkraft in der Ukraine, sagte Generalstabschef Mark Milley am Mittwoch vor Journalisten. „Die Wahrscheinlichkeit eines ukrainischen militärischen Sieges – definiert als der Rauswurf der Russen aus der gesamten Ukraine, einschließlich der von ihnen beanspruchten Krim – ist militärisch gesehen nicht sehr hoch.“ Es könne aber eine politische Lösung geben, bei der Russland sich zurückziehe. „Das ist möglich“, sagte Milley. Russland liege „im Moment auf dem Rücken“.

Milley wie auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin erklärten vor Journalisten, die USA würden der Ukraine bei der Verteidigung helfen so lange wie es nötig sei. „Die Ukraine wird weiter standhaft bleiben“, sagte Milley. „Die Ukraine wird nicht nachgeben.“ (rtr)

Vereinte Nationen rufen nach Raketeneinschlag zu Deeskalation auf

Nach dem tödlichen Raketeneinschlag in Polen haben die Vereinten Nationen zur Deeskalation aufgerufen. Der Vorfall sei „eine beängstigende Erinnerung an den absoluten Bedarf, jede weitere Eskalation zu vermeiden“, sagte die UN-Beauftragte für politische Angelegenheiten, Rosemary DiCarlo am Mittwoch vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York. „Bei dem Krieg ist kein Ende in Sicht“, sagte sie. Solange er anhalte, bleibe das Risiko einer „möglicherweise katastrophalen“ weiteren Ausbreitung des Kriegs.

Auch wenn noch nicht alle Fakten über den Vorfall bekannt seien, sei letztlich doch Russland verantwortlich, sagte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield: „Diese Tragödie wäre nie passiert, hätte es Russlands grundlose Invasion der Ukraine und die jüngsten Raketenangriffe auf zivile Infrastruktur in der Ukraine nicht gegeben.“ Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja warf der Ukraine und Polen vor, einen direkten Konflikt zwischen Russland und der Nato provozieren zu wollen. Die Vertreter Chinas und Indiens riefen erneut zu einem Ende der Gewalt auf.

Im polnischen Grenzgebiet zur Ukraine war am Dienstag eine Rakete eingeschlagen. Aktuell wird im Westen davon ausgegangen, dass es eine ukrainische Flugabwehrrakete war, die zur Verteidigung gegen massive Angriffe des russischen Militärs eingesetzt wurde. Unmittelbar nach der Explosion mit zwei Toten im Nato-Land Polen war in Medienberichten aber auch von einer möglicherweise russischen Rakete die Rede gewesen. (dpa)

Ukrainischer Innenminister – Leichen mit Folterspuren in Cherson gefunden

Rund eine Woche nach dem Abzug der russischen Truppen aus der südukrainischen Region Cherson haben Ermittler nach Angaben der Regierung dort 63 Leichen mit Folterspuren entdeckt. Die Untersuchungen seien aber erst am Anfang, sagte der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj am Donnerstag laut der heimischen Nachrichtenagentur Interfax Ukraine. Die Strafverfolgungsbehörden hätten 436 Fälle von Kriegsverbrechen während der russischen Besatzung aufgedeckt. Elf Haftorte seien gefunden worden, darunter vier, in denen gefoltert worden sei. „Die Ermittler sind dabei, diese zu untersuchen und jeden Fall von Folter festzuhalten. Auch die Leichen der Getöteten werden exhumiert“, sagte Monastyrskyj. (rtr)