+++ Nachrichten im Ukrainekrieg +++ : Getreideschiff startet von Odessa

Ein erstes Schiff ist am Montag mit Exportgetreide aus der Ukraine Richtung Libanon ausgelaufen. Selenski droht Russland mit Vergeltung für die Angriffe auf Mykolajiw.

Selenski: Kein russischer Angriff bleibt unbeantwortet

Nach folgenschwerem Beschuss in der Südukraine hat Präsident Selenski Russland mit Konsequenzen gedroht. In seiner Videoansprache in der Nacht zum Montag berichtete er zudem von russischen Truppenverlegungen in besetzte südliche Gebiete, die Kiew derzeit zurückzuerobern versucht. In der Schwarzmeer-Region Odessa schlugen am Sonntag nach ukrainischer Darstellung mehrere russische Raketen ein. Am Vorabend des 159. Kriegstags wurde zwischenzeitlich fast in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst.

„Kein russischer Angriff bleibt von unseren Militärs und Geheimdienstlern unbeantwortet“, betonte Selenski mit Blick auf den Beschuss von Mykolajiw. Er erinnerte auch an Olexij Wadaturskyj, den Besitzer eines der größten ukrainischen Getreidehandelsunternehmen, der in der südukrainischen Stadt getötet wurde.

Der Stadtrat von Odessa teilte am Sonntag unter Berufung auf das Kommando Süd der ukrainischen Armee mit, zwei russische Raketen vom Typ „Iskander“ seien von der von Russland annektierten Halbinsel Krim aus abgeschossen worden. Zu möglichen Opfern wurden keine Angaben gemacht. Moskau äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. In der Region Odessa liegen alle drei Häfen, über die infolge eines kürzlich erzielten Abkommens bald wieder Getreide über das Schwarze Meer exportiert werden soll. (dpa)

Erstes Getreideschiff startet in Odessa

Nach einem Abkommen zum Ende der ukrainischen Getreide-Blockade hat am Montagmorgen das erste mit Mais beladene Schiff nach Angaben der Türkei den Hafen von Odessa verlassen. Der Frachter „Razoni“ sei um 08.19 Uhr (MESZ) aus dem ukrainischen Hafen ausgelaufen und werde am 2. August zu seiner Inspektion in Istanbul erwartet, teilte das türkische Verteidigungsministerium mit. Ziel des Schiffs ist demnach der Libanon. Die Getreidelieferung erfolge im Rahmen des am 22. Juli geschlossenen Abkommens, weitere Exporte sollen folgen, hieß es.

Die Kriegsgegner Ukraine und Russland hatten unter Vermittlung der UN und der Türkei ein Abkommen unterzeichnet, um von drei Häfen Getreideausfuhren aus der Ukraine zu ermöglichen. Von der Vorjahresernte warten ukrainischen Angaben zufolge noch über 20 Millionen Tonnen Getreide auf die Ausfuhr. Der Hafenbetrieb wurde nach der russischen Invasion Ende Februar aus Sicherheitsgründen eingestellt. Die Ukraine warf Russland eine Blockade des Getreides vor. Wegen ausbleibender Getreidelieferungen befürchten die UN zunehmend Hungerkrisen auf der Welt. (dpa/afp)

Bundesregierung verdoppelt Hilfe gegen Hungerkrise

Im Kampf gegen die aktuelle globale Hungerkrise stellt die Bundesregierung laut einem Medienbericht 880 Millionen Euro zur Verfügung. Damit habe Deutschland eine erste Zusage von 430 Millionen Euro mehr als verdoppelt, die Bundeskanzler Olaf Scholz im März gemachte hatte, um die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu bewältigen, melden die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag) unter Berufung auf ein Papier aus dem Entwicklungsministerium. Demnach werden die Mittel dort investiert, „wo die Not am größten ist, weil sich mehrere Krisen überlappen“ wie in den dürregeplagten Ländern Äthiopien, Sudan und Kenia. (epd)

Russische Armee kommt im Osten nicht voran

Russland macht bei seinem Angriff auf die Bachmut-Achse im Osten der Ukraine nach Erkenntnissen des britischen Militärgeheimdienstes wenig Fortschritte. Die russischen Truppen hätten in den vergangenen vier Tagen weiterhin taktische Angriffe auf die Bachmut-Achse unternommen, teilt das britische Verteidigungsministerium auf Twitter aus dem jüngsten Geheimdienstbericht mit. Sie kämen aber nur langsam voran. Wie in der vergangenen Woche von der ukrainischen Führung mitgeteilt, werde Russland wahrscheinlich eine beträchtliche Zahl seiner Streitkräfte aus dem nördlichen Donbass in die Südukraine verlegen. Wahrscheinlich passe Russland seine Donbass-Offensive an und habe seine Saporischschja-Front vermutlich als gefährdetes Gebiet eingestuft, das Verstärkung brauche. (rtr)