+++ Nachrichten im Ukrainekrieg +++ : Russischer Rückzug bei Charkiw

Erste ukrainische Truppen erreichen nach eigenen Angaben die Grenze zu Russland. Doch herrscht Sorge vor einer neuen russischen Offensive im Donbass.

Ukrainisches Bataillon erreicht russische Grenze

In der Region Charkiw hat ein ukrainisches Bataillon nach eigenen Angaben die russische Grenze erreicht. Die Soldaten feierten ihren Erfolg mit einem Video, in dem sie sich an Präsident Wolodimir Selenski wandten. Die Einheit sei bis zur Grenze der Russischen Föderation vorgedrungen, sagte einer von ihnen in der Aufnahme, die das ukrainische Verteidigungsministerium bei Facebook veröffentlichte. „Herr Präsident, wir haben sie erreicht. Wir sind da.“ Die russischen Truppen hatten sich zuvor aus der Gegend um Charkiw, der zweitgrößten ukrainischen Stadt im Osten des Landes, zurückgezogen. Der Gouverneur sagte, in der Stadt seien seit Tagen keine russischen Geschosse mehr eingeschlagen, allerdings werde die Umgebung weiterhin angegriffen.

Unklar ist, wo genau das Video aufgenommen wurde. Von der Stadtgrenze Charkiws bis zur ukrainische-russischen Staatsgrenze sind es nur rund 25 Kilometer Luftlinie. (ap/taz)

Donbass: Kiew rechnet mit verstärkten russischen Angriffen

Die Ukraine bereitet sich auf eine neue russische Offensive im Osten des Landes vor. Nach dem Rückzug russischer Einheiten rund um Charkiw würden nun weitere Soldaten in den Donbass verlegt, sagte der ukrainische Präsidentenberater Oleksij Arestowitsch. Die Ukraine bereite sich auf „neue Angriffsversuche“ der russischen Armee im Donbass vor, die darauf abzielten, „ihre Bewegungen in den Süden der Ukraine zu verstärken“, sagte Präsident Wolodimir Selenski in der Nacht zum Montag in einer Videobotschaft. „Die Besatzer wollen immer noch nicht zugeben, dass sie sich in einer Sackgasse befinden und ihre sogenannte Sonderoperation bereits gescheitert ist“, fügte er hinzu. (afp)

Renault-Anteile an Lada gehen an russischen Staat

Nach dem Rückzug des französischen Autokonzerns Renault aus Russland sind die Anteile des Konzerns am Lada-Hersteller Awtowas in den Besitz des russischen Staates übergegangen. Das russische Handelsministerium teilte am Montag in Moskau mit, es seien Verträge für den „Übergang“ der russischen Aktien der Renault-Gruppe an den russischen Staat und die Regierung in Moskau unterzeichnet worden. Renault erklärte in Paris, die Option auf einen Rückkauf bleibe bestehen. Renault besaß die Mehrheit an Awtowas; Minderheitseigner war das staatliche russische Rüstungskonglomerat Rostec, das von Sergej Tschemesow, einem Verbündeten des russischen Präsidenten Wladimir Putin, geführt wird.

Renault hatte im März die Produktion in seinem Werk in Moskau eingestellt und damals mitgeteilt, das Unternehmen prüfe mögliche Optionen bezüglich seiner Beteiligung an Awtowas. Renault hatte 2016 die Mehrheit an Awtowas übernommen, dem Hersteller der zwei meistverkauften Autos in Russland, den Lada-Modellen Vesta und Granta. Awtowas betreibt in Toljatti im Südwesten Russlands ein Werk mit 35.000 Mitarbeitern. (afp)

Verteilstationen für Gastransit wieder in Betrieb

Die Ukraine kann den Gastransit in zwei Verteilerstationen wieder aufnehmen. Der Betreiber des ukrainischen Gastransitsystems teilt mit, dass zwei Knotenpunkte in der Region Charkiw nach der Reparatur von kriegsbedingten Schäden an der Hauptgasleitung wieder in Betrieb seien und die Gasversorgung sichergestellt sei. Etwa 54 Gasverteilerstationen in sieben Regionen der Ukraine blieben weiterhin abgeschaltet. (rtr)

Belarus leidet unter westlichen Sanktionen

Die westlichen Sanktionen gegen Belarus verursachen nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Belta Ausfälle in Milliardenhöhe. „Aufgrund der Sanktionen sind fast alle belarussischen Exporte in die Länder der Europäischen Union und nach Nordamerika blockiert“, zitiert Belta Regierungschef Roman Golowtschenko aus einer Abschrift eines Interviews mit dem in Dubai ansässigen Fernsehsender Al-Arabija. Der Schaden belaufe sich „auf etwa 16 bis 18 Milliarden Dollar pro Jahr“. (rtr)

Brandbomben auf Stahlwerk?

Auf das Stahlwerk Asowstal in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol gehen einem auf Telegram veröffentlichten Video zufolge Brandbomben nieder. Weiße, hell glühende Geschosse sind auf einem Video zu sehen, das Alexander Chodakowski, ein Kommandeur der pro-russischen selbsternannten Republik Donezk, am Sonntag auf Telegram veröffentlicht. Reuters konnte nicht sofort feststellen, welche Art von Munition eingesetzt wurde und wann das Video aufgenommen wurde. Ein britischer Militärexperte sagt, es sehe aus wie ein Angriff mit Phosphor- oder Brandwaffen. Nach Angaben der Ukraine harren noch rund 600 Soldaten in dem Werk aus, von denen 40 schwer verletzt sind. Weißer Phosphor wird eingesetzt, um Rauchschwaden zu erzeugen, Ziele zu markieren oder Bunker und Gebäude in Brand zu setzen. Phosphorwaffen sind nach den internationalen Übereinkommen offiziell nicht verboten, Menschenrechtsgruppen fordern allerdings ein Verbot des Einsatzes wegen der schwersten Verbrennungen, die sie verursachen. (rtr)