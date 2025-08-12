piwik no script img

taz zahl ich

+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++Ungarn boykottiert EU-Erklärung zum Ukraine-Krieg

Die 26 Staats- und Regierungschefs fordern eine Waffenruhe. Ukrainische Soldaten haben Ortschaften in der Grenzregion Sumy zurückerobert.

Viktor Orbán steht vor Flaggen der EU
Ungarns Ministerpräsident Orbán stellt sich wieder einmal quer Foto: Virginia Mayo/AP/dpa

Ukraine dementiert Durchbruch

Die ukrainische Armee hat Berichte zu einem russischen Frontdurchbruch im Abschnitt bei den Städten Pokrowsk und Dobropillja im Gebiet Donezk zurückgewiesen. Das Durchsickern russischer Gruppen mit wenigen Mann bedeute noch nicht, dass sie diese Gebiete unter Kontrolle bringen würden, teilte die für den Frontabschnitt zuständige Armeegruppe „Dnipro“ bei Telegram mit. Die Situation bleibe schwierig und die Kämpfe in dieser Region seien die intensivsten im Vergleich zu anderen Frontabschnitten.

Vorher hatten ukrainische Militärbeobachter von einem russischen Vorrücken um mehr als zehn Kilometer nordöstlich der von einer Einschließung bedrohten Stadt Pokrowsk berichtet. Mehrfach war in Berichten von Militärs bereits vom Vordringen von Kleingruppen russischer Soldaten nach Pokrowsk selbst die Rede. Die Agglomeration der Städte Pokrowsk und Myrnohrad ist von drei Seiten durch russische Truppen eingeschlossen. Für den Nachschub ist nur noch ein etwa 15 Kilometer breiter Korridor verblieben. (dpa)

Europäer fordern Souveränität

Im Vorfeld des Treffens von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin veröffentlichen alle EU-Länder bis auf Ungarn eine gemeinsame Erklärung. Die 26 Staats- und Regierungschefs fordern darin, dass die Ukraine die Freiheit haben müsse, selbst über ihre Zukunft zu entscheiden. „Sinnvolle Verhandlungen können nur im Zusammenhang mit einer Waffenruhe oder einer Reduzierung der Kampfhandlungen stattfinden“, heißt es weiter.

Eine diplomatische Lösung müsse die Sicherheitsinteressen der Ukraine und Europas schützen. Die EU-Staaten einigten sich am Montagabend auf die gemeinsame Erklärung, der sich Ungarn als einziges Mitgliedsland nicht anschloss. Die rechtskonservative Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán lehnt nicht nur Militärhilfe der Europäischen Union für die Ukraine als sinnlos und kriegsverlängernd ab. Auch die EU-Sanktionen gegen Russland hält Orbán für nicht zielführend: Er hat sie wiederholt als nutzlos und schlecht für die europäische Wirtschaft kritisiert – und in der Vergangenheit auch schon die Aufhebung von EU-Sanktionen gegen mehrere Russen erzwungen. (rtr)

Ukraine erobert Orte in Sumy zurück

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der Grenzregion Sumy zwei Ortschaften zurückerobert. Die Streitkräfte hätten die Siedlungen Stepne und Nowokostjantyniwka befreit, teilt der Generalstab in Kyjiw mit. Die Lage an der Front sei schwierig, aber es gebe einige Fortschritte. In den vergangenen Tagen hatte die Ukraine bereits die Rückeroberung eines Dorfes gemeldet. Den geringfügigen Geländegewinnen der Ukraine steht der stete Vormarsch russischer Truppen gegenüber.

Trump dämpft Erwartungen

US-Präsident Donald Trump bezeichnet seine für Freitag in Alaska geplante Begegnung mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin als „Sondierungstreffen“. Er werde Putin auffordern, den Krieg in der Ukraine zu beenden, sagt Trump vor der Presse. Im Zuge einer Einigung könne es auch zu Gebietsveränderungen kommen. Er werde jedoch versuchen, für die Regierung in Kyjiw Gebiete zurückzugewinnen. Nach einem Abkommen mit der Ukraine könne er sich einen zunehmenden Handel mit Russland vorstellen, sagt Trump weiter. Bei einem zukünftigen Treffen könne auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dabei sein. (rtr)

Trump: Ich rufe nach Putin-Treffen Selenskyj und Europäer an

US-Präsident Donald Trump will direkt nach dem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj anrufen. Zudem werde er europäische Staats- und Regierungschefs über das Treffen informieren, kündigte der Republikaner an.(dpa)

Selenskyj hofft auf Frieden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht eine Chance auf Frieden. „Jetzt ist der Moment gekommen, in dem es eine echte Chance gibt, Frieden zu erreichen“, erklärt Selenskyj auf der Plattform X. „Die Kommunikation mit den Staats- und Regierungschefs läuft praktisch rund um die Uhr – wir stehen in ständigem Kontakt“, erklärt Selenskyj nach Beratungen mit dem saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Er habe Salman gedankt für seine „Bereitschaft, sich um den Frieden zu bemühen“. (rtr)

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Krieg in der Ukraine #Donald Trump #Wladimir Putin #Viktor Orbán #Friedensverhandlungen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein zerbombtes Gebäude im Hintergrund, ein Polizist und ein Sanitäter kümmern sich um eine ältere Frau, die sehr erschrocken wirkt

Geplantes Treffen von Putin und Trump

Frieden zum Ausverkauf

In Kyjiw, Odessa und an der Front diskutieren Ukrai­ne­r*in­nen über Trumps Treffen mit Putin. Sie haben Angst vor dem Verlust ihres Landes.
Von Klochko Anna und Artem Perfilov
Wladimir Putin und der US-Sondergesandte Steve Witkoff

Geplantes Treffen von Trump und Putin

Eine Belohnung für den Kremlchef

Donald Trump lädt Wladimir Putin nach Alaska ein. Damit holt der US-Präsident Putin aus der internationalen Isolation, statt ihn zu sanktionieren.
Von Anastasia Magasowa
Ein Paar läuft in unpassenden Schuhen (Crocs und Plateauschuhe) über einen Spielplatz in Trümmern

Europäische Erklärung

Auf Kosten der Ukraine

Per Handschlag wollen Trump und Putin Russlands Krieg in der Ukraine durch Grenzverschiebungen beenden. Die Europäer lassen sich allmählich darauf ein.
Von Dominic Johnson

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Kürzungsdebatte im Sozialbereich

Und eure Lösung, liebe Linke?

2

Patriarchale Schönheitsbilder

Unsere Bäuche gehen Euch nichts an!

3

Krieg in Gaza

Israel tötet Al-Jazeera-Korrespondenten in Gaza

4

Noch ein allerletztes Mal

Verlasst diese Institution!

5

Neonazi-Angriff in Berlin

Junge Jour­na­lis­t*in­nen geschlagen und getreten

6

Abschied von Russland

Mütterchen, es ist Zeit zu gehen