+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ : Offensive nach Belgorod wächst wohl

Laut Berichten auf russischen Telegram-Kanälen versuchen ukrainische Truppen die Grenze zu der russischen Region Belgorod zu durchbrechen.

Wohl doch keine Truppenbewegungen in Belarus

Der ukrainische Grenzschutz beobachtet nach eigenen Angaben keine konkreten Truppenbewegungen in Belarus. In der Nähe zur Grenze sei keine Bewegung von Soldaten oder Ausrüstung festzustellen, sagt Grenzschutzsprecher Andrij Demtschenko im ukrainischen Fernsehen. Von der Grenze zu Belarus gehe aber weiterhin allgemein eine Bedrohung für die Ukraine aus. Das ukrainische Außenministerium hatte kürzlich erklärt, Belarus habe an der Grenze im großen Stil Truppen und Ausrüstung zusammengezogen. Belarus ist enger Verbündeter Russlands. (rtr)

Offensive nach Belgorod wächst

Ukrainische Truppen versuchen Berichten auf russischen Telegram-Kanälen zufolge, die Grenze zur Region Belgorod zu durchbrechen. Rund 500 ukrainische Soldaten griffen Kontrollpunkte in Nechotejewka und Schebekino an, heißt es auf dem Kanal Mesch. In beiden Gebieten werde gekämpft. Belgorod grenzt an die Ukraine und an die russische Region Kursk, in die ukrainische Truppen am 6. August überraschend vorgedrungen waren. (rtr)

Modi telefoniert nach Ukraine-Reise mit US-Präsident

Indiens Premierminister Narendra Modi hat nach seinem Besuch in der Ukraine mit US-Präsident Joe Biden gesprochen. Modi habe in dem Telefonat Indiens „konsequente Haltung“ für den Dialog und die Diplomatie bekräftigt und seine „volle Unterstützung“ für eine baldige Rückkehr zum Frieden und zur Stabilität zum Ausdruck gebracht, erklärte das indische Außenministerium am Montag.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, sagte, die Vereinigten Staaten würden alle Länder unterstützen, die sich die Perspektiven des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zur Beendigung des Krieges anhören würden. Das Weiße Haus veröffentlichte später eine Erklärung zu dem Telefonat, in dem Biden Modi für seine „Friedensbotschaft“ und die „anhaltende humanitäre Unterstützung für die Ukraine“ gelobt habe.

Modi war in der vergangenen Woche erstmals seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine gereist. Indien hat es bislang vermieden, den russischen Angriff auf die Ukraine ausdrücklich zu verurteilen. Das Land unterhält seit dem Kalten Krieg enge Beziehungen zum Kreml. Noch immer ist Russland einer der wichtigsten Waffenlieferanten Indiens. (afp)

IAEA-Chef auf Visite in Kursk

09.32 Uhr – Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, ist einem Bericht der russischen Staatsagentur Tass zufolge zu seiner Visite des Atomkraftwerks Kursk in der gleichnamigen russischen Grenzregion eingetroffen. Grossi hatte am Vortag angekündigt, die Inspektion der Anlage nahe der Stadt Kurtschatow wegen der ernsten Lage persönlich leiten zu wollen. Tausende ukrainische Soldaten waren in einem Überraschungsangriff am 6. August in der Region Kursk eingerückt. Russland wirft der Ukraine vor, die Anlage wiederholt angegriffen zu haben. Die Regierung in Kiew hat sich dazu bisher nicht offiziell geäußert. (rtr)

Weitere Luftangriffe auf Ukraine

Russland setzt seine Welle von Luftangriffen gegen die Ukraine in der Nacht unvermindert fort. Moskau habe mehrere Wellen von Raketen- und Drohnenangriffen auf Kiew und andere Landesteile gestartet, teilt das ukrainische Militär mit. Die Luftverteidigungssysteme in der Region Kiew seien die ganze Nacht im Einsatz, um die auf die Hauptstadt gerichteten Raketen und Drohnen abzuwehren, so die regionale Militärverwaltung über den Kurznachrichtendienst Telegram.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurden fünf von Russland abgeschossene Raketen und 60 Drohnen zerstört. Insgesamt habe Russland mit zehn Raketen und 81 Drohnen auf das Land gezielt, teilt die Luftwaffe auf Telegram mit. Etwa 15 Drohnen und mehrere Raketen seien rund um Kiew abgefangen worden, teilt der Chef der dortigen Militärverwaltung, Serhij Popko, auf Telegram mit. „Alles, was in Richtung Hauptstadt Kiew geflogen ist, wurde zerstört.“ (rtr)

Selenskyj droht mit Vergeltung für Luftangriffe

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Vergeltung für die großangelegten russischen Luftangriffe auf sein Land angekündigt. An der militärischen Antwort würden auch vom Westen gelieferte F-16-Kampfjets beteiligt sein, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Russland hatte das Nachbarland nach Angaben aus Kiew binnen kurzer Zeit mit 236 Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen attackiert. Die Angriffe galten vor allem der Energieinfrastruktur des Landes.

Details zur angekündigten Vergeltung für die Luftangriffe vom Montag nannte Selenskyj nicht. Allerdings verwies er auch auf die seit drei Wochen laufende ukrainische Offensive im russischen Gebiet Kursk. Die ukrainischen Truppen hätten dort ihre Kontrolle ausgeweitet und erneut russische Kriegsgefangene genommen, was die Möglichkeiten für den Austausch von Gefangenen verbessere.(dpa)