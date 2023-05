+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ : Weitere Sanktionen gegen Russland

Die USA, die EU und Großbritannien kündigten zu Beginn des G7-Gipfels Sanktionen gegen Russland an. In der Nacht gab es erneut Angriffe auf die Ukraine.

G7-Staaten planen neue Russland-Sanktionen

Die USA, die EU und Großbritannien haben zu Beginn des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima neue Sanktionen gegen Russland verkündet. So kündigten EU-Ratspräsident Charles Michel und der britische Premierminister Rishi Sunak am Freitag unter anderem Sanktionen gegen den russischen Diamantenhandel an.

Großbritannien will zudem ein Importverbot für Metalle wie Kupfer, Aluminium und Nickel aus Russland verhängen. Michel und Bundeskanzler Olaf Scholz betonten, dass bei dem G7-Treffen keine Abkoppelung von der chinesischen Wirtschaft beschlossen werden soll.

Die Beziehungen zu Russland und China dominieren die dreitägigen Beratungen der G7-Staaten, zu denen USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Kanada gehören. Gastgeber Japan hat für Samstag zudem wichtige Schwellenländer wie Indien dazugeladen. (rtr)

USA und Großbritannien verhängen neue Sanktionen

Das jüngste US-Sanktionspaket sieht Regierungsvertretern zufolge unter anderem vor, „Kategorien von Gütern, die für das Schlachtfeld wichtig sind, umfassend einzuschränken“. Zudem sollen etwa 70 Einrichtungen aus Russland und Drittländern auf die schwarze Liste des US-Handelsministeriums. Darüber hinaus würden die Vereinigten Staaten rund 300 neue Sanktionen gegen Einzelpersonen, Einrichtungen, Schiffe und Flugzeuge ankündigen, die sich gegen „Finanzvermittler“, Russlands künftige Energiegewinnungskapazitäten und Personen in Europa, dem Nahen Osten und Asien richten, die den Krieg unterstützten.

Der britische Premierminister Sunak will zur Unterstützung der Ukraine ein Verbot für russische Diamanten und die Einfuhr von Metallen wie Kupfer, Aluminium und Nickel aus Russland verkünden. Zudem hat Großbritannien weitere 86 Personen und Unternehmen aus dem militärisch-industriellen Bereich um den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Visier, die in der Energie-, Metall- und Schifffahrtsindustrie tätig sind, heißt es in einer Erklärung der Regierung. (rtr)

Ukraine bestätigt Selenskyj-Reise zu G7-Gipfel

Die Ukraine bestätigt, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj persönlich am Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industrieländer (G7) im japanischen Hiroshima teilnimmt. Selenskyj werde zu dem Treffen reisen, sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Olexij Danilow, dem staatlichen Fernsehen. „Dort werden sehr wichtige Dinge entschieden werden, und deshalb ist die Anwesenheit unseres Präsidenten absolut notwendig, um unsere Interessen zu verteidigen“, fügte er hinzu. (rtr)

Ukraine – Haben russischen Luftangriff abgewehrt

Die ukrainische Luftabwehr hat nach eigenen Angaben am Morgen einen erneuten russischen Luftangriff abgewehrt. Dabei seien 19 von 28 Drohnen und Raketen abgefangen worden, teilt ein Sprecher der Luftwaffe im ukrainischen Fernsehen mit. Dabei handele es sich um drei Marschflugkörper vom Typ Kalibr und 16 Drohnen. Berichte, dass kritische Infrastruktur oder militärische Einrichtungen getroffen wurden, gab es nicht.

Russland hat seine Raketen- und Drohnenangriffe in diesem Monat wieder verstärkt. Der Regierung in Kiew zufolge will Russland damit Pläne für eine ukrainische Gegenoffensive erschweren. (rtr)

EU-Ratspräsident Michel – China soll Druck auf Russland erhöhen

Kurz vor Beginn des Gipfeltreffens der G7-Staaten im japanischen Hiroshima betont EU-Ratspräsident Charles Michel auf einer Pressekonferenz den Wunsch der EU nach einer guten Zusammenarbeit mit China. Michel zufolge will die Europäische Union eine stabile und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Land pflegen und fordert von China gleichzeitig, seine Vermittlerrolle ernst zu nehmen: „Wir fordern China auf, Russland zu drängen, seine militärische Aggression zu beenden“, so der Präsident des Europäischen Rates.

Zusätzlich bekräftigte er in seiner Rede noch einmal die Unterstützung der Ukraine durch die Europäische Union: „In der EU arbeiten wir hart daran, der Ukraine das zu geben, was sie braucht.“ (rtr)

Pistorius – Ende von Waffenlieferungen wäre Ende von Ukraine

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) appelliert daran, die Ukraine weiterhin mit Waffen zu unterstützen. „Wer heute fordert, die Waffenlieferungen in die Ukraine zu stoppen, der überlässt die Ukraine ihrem Schicksal. Das Ende der Waffenlieferungen heute wäre das Ende der Ukraine morgen“, sagt der Minister der „Augsburger Allgemeine“ und der „Main-Post“ einem Vorabbericht zufolge. Es müsse darum gehen, die Ukraine mit allem zu unterstützen, „was wir leisten können“. Pistorius schloss im Gespräch mit den Zeitungen allerdings wiederholt die Lieferung von deutschen Kampfflugzeugen aus. (rtr)