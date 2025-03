+++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++Geheimdienstchef Ronen Bar entlassen

Aus für Shin Bet-Chef Ronen Bar

Die israelische Regierung hat die Entlassung von Inlandsgeheimdienstchef Ronen Bar beschlossen. Die Regierung sei dem Vorschlag von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu „die Amtszeit (Bars) zu beenden“ einstimmig gefolgt, teilte Netanjahus Büro am Freitag mit. Bar werde als Chef des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet spätestens am 10. April zurücktreten oder sobald ein Nachfolger nominiert sei. Netanjahu hatte in der vergangenen Woche bereits von einem „fortwährenden Misstrauen“ gegenüber Bar gesprochen.

Dieser hatte Anfang März das Versagen seines Geheimdienstes in Bezug auf den Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 eingeräumt. „Hätte der Shin Bet anders gehandelt, (…) hätte das Massaker verhindert werden können“, hatte Bar bei der Vorstellung eines Untersuchungsberichts gesagt. Die interne Untersuchung habe ergeben, dass der Shin Bet sich sowohl in der Nacht des Angriffs als auch in den Jahren davor falsch verhalten habe, hatte der Geheimdienstchef erklärt. „Wir sind gescheitert“, hatte Bar die Ergebnisse des Berichts zusammengefasst.

Die Regierung warf ihm laut Times of Israel außerdem vor, in den Verhandlungen um einen Geisel-Waffenruhe-Deal zu handzahm vorgegangen zu sein und zu wenig erreicht zu haben. Als der Deal Mitte Januar, in dessen Zuge der Großteil der noch in Gaza ausharrenden Geiseln freikam, verhandelt wurde, war Bar noch im Amt und Teil des Verhandlungsteams. Seitdem konnte keine Einigung über eine weitere Geiselfreilassung mehr erzielt werden. Dass die Entlassung Ronen Bars viel mehr mit den Ermittlungen seiner Behörde in der Katargate-Affäre gegen enge Vertraute Netanjahus zu tun hat, analysiert etwa die Times of Israel.

Umfragen legen außerdem nahe: Das Vertrauen der befragten Israelis in Ronen Bar ist höher als das in Netanjahu. Den Unmut vieler zeigen auch die großen Proteste in Tel Aviv und Jerusalem in den vergangenen Tagen. (afp/taz)

Israels Militär wieder mit Bodentruppen in Rafah

Israels Militär läutet nach eigenen Angaben den Einsatz von Bodentruppen in Rafah im südlichen Gazastreifen ein. In den vergangenen Stunden sei dieser im Schabura-Distrikt begonnen worden, heißt es. Zudem seien die Einsätze im Süden allgemein ausgeweitet und im Norden und Zentrum des Küstenstreifens fortgesetzt worden. (rtr)

Katar und Ägypten mühen sich um Waffenruhe

Die Vermittler Katar und Ägypten verstärken ihre Bemühungen um eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Es sei notwendig, die gemeinsamen Anstrengungen zur Umsetzung der drei Phasen des Waffenstillstandsabkommens im Gazastreifen zu intensivieren, erklärt Katar. Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, der Ministerpräsident und zugleich Außenminister ist, habe in einem Telefongespräch mit dem ägyptischen Außenminister Badr Abdelatty über die Koordinierungsbemühungen und die jüngsten Entwicklungen im Gazastreifen gesprochen. (rtr)

Israel fliegt Luftangriffe im Libanon

Die israelische Armee hat im Libanon nach eigenen Angaben mehrere Stellungen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz angegriffen. Die Luftangriffe hätten sich gegen eine „militärische Anlage mit einer unterirdischen Einrichtung“ in der ostlibanesischen Region Bekaa und eine weitere Stellung im Süden des Libanon mit mehreren Raketenwerfern gerichtet, in der „Aktivitäten“ der Hisbollah festgestellt worden seien, erklärte die Armee am Donnerstagabend. Libanesische Medien berichteten ebenfalls über die Angriffe.

Der staatlichen Nachrichtenagentur ANI zufolge nahmen Kampfflugzeuge in Bekaa einen Hang in der Ortschaft Janta sowie einen Vorort der Stadt Taraja westlich von Baalbek ins Visier. Auf Ziele in der Region Nabatija seien vier Raketen abgefeuert worden. Es gab zunächst keine Berichte über Tote oder Verletzte. (afp)