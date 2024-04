+++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++ : Forderungen nach Zurückhaltung

Nach dem Angriff Irans auf Israel nimmt die Sorge vor einer weiteren Eskalation zu. International steigt der diplomatische Druck auf alle Seiten.

Großbritannien fordert von Israel Verzicht auf Gegenschlag

Der britische Außenminister David Cameron fordert Israel auf, nach dem iranischen Angriff auf Vergeltungsmaßnahmen zu verzichten. Das Vorgehen der Teheraner Führung sei ein fast völliger Fehlschlag gewesen und man solle sich weiterhin auf die Vereinbarung einer Waffenruhe im Gazastreifen konzentrieren.

„Wenn Sie heute Morgen in Israel sitzen, denken Sie zu Recht, dass wir jedes Recht haben, darauf zu reagieren, und das haben sie auch. Aber wir drängen darauf, dass sie nicht eskalieren“, sagte Cameron dem Sender Sky News. „In vielerlei Hinsicht war dies eine doppelte Niederlage für den Iran. Der Angriff war ein fast völliger Fehlschlag, und sie haben der Welt gezeigt, dass sie der bösartige Einfluss in der Region sind, der zu so etwas bereit ist. Deshalb hoffen wir, dass es keine Vergeltungsmaßnahmen geben wird.“

Auch Frankreich wird sich nach den Worten von Präsident Emmanuel Macron dafür einsetzen, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation im Konflikt zwischen dem Iran und Israel kommt. „Wir machen uns alle Sorgen wegen einer möglichen Eskalation“, sagte er in einem Interview mit dem TV-Sender BFM und dem Radiosender RMC.

UN-Generalsekretär António Guterres rief nach dem iranischen Angriff auf Israel zu äußerster Zurückhaltung auf. Er verurteilte den Angriff und warnt vor einer weiteren Eskalation. „Der Nahe Osten steht am Abgrund“, sagte Guterres bei der Sitzung. „Die Menschen in der Region sind mit der realen Gefahr eines verheerenden umfassenden Konflikts konfrontiert. Jetzt ist es an der Zeit, die Lage zu entschärfen und zu deeskalieren.“

Der Iran hatte Vergeltung für einen Israel zugeschriebenen Angriff auf sein Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus am 1. April angedroht. In der Nacht zu Sonntag griff der Iran erstmals Israel direkt an und feuerte mehr als 300 Drohnen und Raketen ab, die nach israelischen Angaben zu 99 Prozent abgefangen wurden. (rtr)

USA erhöhen diplomatischen Druck

US-Außenminister Antony Blinken hat nach dem iranischen Angriff auf Israel mit seinen Amtskollegen aus Saudi-Arabien, Jordanien und Ägypten beraten. Auch mit dem türkischen Außenminister habe Blinken telefoniert, erklärte das US-Außenministerium. In den getrennten Gesprächen habe Blinken bekräftigt, dass die USA keine Eskalation wollten. Er habe wiederholt, dass die USA Israel bei seiner Verteidigung weiterhin unterstützen würden.

Mit seinem ägyptischen Amtskollegen Sameh Schukry habe Blinken zudem darüber gesprochen, die humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen auszuweiten. Thema seien hier auch der Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung und eine sofortige Waffenruhe gewesen, durch die die Freilassung der israelischen Geiseln im Gazastreifen sichergestellt werden solle. Die USA und Ägypten sind neben Katar die wichtigsten Vermittler in dem seit mehr als einem halben Jahr anhaltenden Krieg zwischen dem israelischen Militär und der Hamas im Gazastreifen. (rtr)

Saudi-Arabien: Hamas hat Krieg in Gaza angezettelt

Ein namentlich nicht genannter Beamter der saudischen Königsfamilie teilte dem öffentlich-rechtlichen Sender Kan mit, dass „jedes verdächtige Objekt“, das in den saudischen Luftraum gelangt, abgefangen wird, eine offensichtliche Anspielung auf die angebliche Rolle des Königreichs beim Abschuss iranischer Angriffsdrohnen, die letzte Nacht auf Israel zusteuerten.

Der saudische Beamte kritisierte den Iran auch dafür, dass er „einen Krieg in Gaza angezettelt“ habe, um die Fortschritte zu zerstören, die das Land bei der Normalisierung der Beziehungen zu Israel gemacht habe, berichtete Kan. „Iran ist ein Land, das den Terrorismus fördert, und das hätte schon vor langer Zeit gestoppt werden müssen“, zitierte Kan den Beamten. (taz)

EASA rät zu Vorsicht im israelischen Luftraum

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) rät weiterhin zur Vorsicht im israelischen Luftraum sowie in einem Umkreis von rund 100 Seemeilen um das Land. Auch im iranischen Luftraum rät sie dazu, Vorsicht walten zu lassen. Sie beobachte die Lage im Nahen Osten genau, erklärt die EASA, fügt aber hinzu, dass zu keinem Zeitpunkt eine Überfluggefahr für die zivile Luftfahrt bestanden habe.

Als Reaktion auf die Eskalation in Nahost nach dem iranischen Angriff auf Israel verstärkt Frankreich die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen. Angesichts des bevorstehenden Pessachfestes und der aktuellen internationalen Lage seien die örtlichen Behörden angewiesen worden, die Sicherheit an Orten, die von jüdischen Mitbürgern besucht würden, wie insbesondere Synagogen und jüdische Schulen, deutlich zu erhöhen, schreibt Innenminister Gerald Darmanin auf der Online-Plattform X. (rtr)

US-Militär fing mehr als 80 Drohnen ab

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben mit Unterstützung von Zerstörern des U.S. European Command am Samstag und Sonntag mehr als 80 Drohnen und mindestens sechs ballistische Raketen mit Ziel Israel abgefangen und zerstört. Die Geschosse seien vom Iran und Jemen aus abgefeuert worden, teilt das U.S. Central Command (Centcom) auf X mit. „Centcom ist weiterhin bereit, Israels Verteidigung gegen diese gefährlichen Aktionen des Irans zu unterstützen. Wir werden weiterhin mit allen unseren regionalen Partnern zusammenarbeiten, um die regionale Sicherheit zu erhöhen.“

Der Angriff mit mehr als 300 Drohnen und Raketen, die größtenteils aus dem Iran abgefeuert wurden, hat nur geringen Schaden angerichtet. Die meisten Geschosse wurden von Israels Abwehrsystem „Arrow“ und mit Hilfe der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Jordaniens abgefangen.