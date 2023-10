+++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++ : Scholz plant offenbar Israel-Reise

Der Bundeskanzler will Dienstag nach Israel reisen. US-Präsident Biden sagt, Gaza-Besetzung wäre ein „großer Fehler“. Israel dementiert Berichte über Feuerpause.

Scholz reist Dienstag nach Israel

Bundeskanzler Olaf Scholz plant Medienberichten zufolge am morgigen Dienstag einen Besuch in Israel. Das berichten unter anderen die Sender Welt und n-tv unter Berufung auf Regierungskreise. (rtr)

Israel dementiert Berichte über Feuerpause

Israel hat am Montag Berichte über eine angeblich geplante Feuerpause mit der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Palästinenserorganisation Hamas dementiert. „Es gibt keine Waffenruhe“, teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit. Zuvor hatte es Berichte gegeben, eine mehrstündige Feuerpause solle die Ausreise ausländischer Staatsbürger nach Ägypten sowie die Einfuhr von Hilfsgütern über den Rafah-Grenzübergang ermöglichen. (dpa)

WHO: Lebensrettende Hilfsgüter an geschlossenem Grenzübergang

Vor dem geschlossenen Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen stauen sich die Hilfsgüter für das palästinensische Gebiet. Unter den Lieferungen seien lebensrettende medizinische Güter für 300.000 Patientinnen und Patienten, teilte die Weltgesundheitsorganisation der Nachrichtenagentur AP mit. Erneut rief sie zu einer unverzüglichen Öffnung des Grenzübergangs Rafah auf, damit die Hilfsgüter, Treibstoff, Trinkwasser und Nahrungsmittel in den Gazastreifen gebracht werden können. Man sei besorgt über den Mangel an Wasser und sanitären Einrichtungen in dem abgeriegelten palästinensischen Gebiet. Dies gelte vor allem für Kliniken, wo für Patienten wegen Infektionen und dem Ausbruch von Krankheiten Lebensgefahr bestehen könne. (ap)

Israel evakuiert 28 Orte an der Grenze zum Libanon

Nach wiederholten Angriffen der proiranischen Hisbollah-Miliz aus dem Südlibanon auf Israel sollen Orte in bis zu zwei Kilometer Entfernung zum Grenzgebiet evakuiert werden. Das Büro des israelischen Verteidigungsministers Joav Galant teilte am Montag mit, dies betreffe 28 Ortschaften an Israels Nordgrenze. Die Einwohner sollten auf Staatskosten in Sicherheit gebracht und in Gästehäusern untergebracht werden.

Am Sonntag hatte die Armee bereits einen vier Kilometer breiten Streifen im Grenzgebiet zu einer Sperrzone erklärt. (dpa)

🐾 Pro-Israel-Demonstrationen: Uns doch egal

Die Solibekundungen der Deutschen für Israel sind im Vergleich zum Ukrainekrieg dürftig. Die eigentliche Prüfung steht noch bevor, kommentiert Klaus Hillenbrand.

Biden warnt Israel vor Gaza-Besetzung

US-Präsident Joe Biden hat Israel vor einer erneuten Besetzung des Gazastreifens als Reaktion auf die brutalen Großangriffe der islamistischen Hamas gewarnt. „Ich denke, das wäre ein großer Fehler“, erklärte Biden in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview der CBS-Sendung 60 Minutes. „Sehen Sie, was in Gaza passiert ist, ist aus meiner Sicht die Hamas, und die extremen Elemente der Hamas repräsentieren nicht das gesamte palästinensische Volk. Und ich denke, dass es ein Fehler wäre, wenn Israel erneut Gaza besetzt.“ Zugleich betonte Biden, es sei eine Notwendigkeit, „die Extremisten auszuschalten“. (ap)

US-Präsident Joe Biden zieht US-Medien zufolge eine Reise nach Israel in den kommenden Tagen in Betracht. Das berichtete unter anderem das Portal Axios am Sonntagabend (Ortszeit) unter Berufung auf Quellen in der israelischen und US-amerikanischen Regierung. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu habe Biden während eines Telefonats am Samstag nach Israel eingeladen. Die endgültige Entscheidung über eine Reise sei aber noch nicht getroffen. (dpa)

🐾 Diplomatie in Nahost: Einen Flächenbrand verhindern

Die EU ringt um eine Haltung zum Krieg in Israel. US-Außenminister Blinken bringt Verhandlungen in der Region voran. Tanja Tricarico und Eric Bonse berichten über den Stand der diplomatischen Bemühungen.

Israels Militär setzt Bombardement im Gazastreifen fort

Während Hunderttausende Palästinenser im Süden des Gazastreifens Schutz vor der erwarteten israelischen Bodenoffensive suchen, bombardiert Israels Luftwaffe nach eigenen Angaben weiter Hamas-Ziele. In den vergangenen 24 Stunden seien die Angriffe im Gazastreifen fortgesetzt worden, gab das israelische Militär am frühen Montagmorgen bekannt. Wie die Nachrichtenseite Ynet unter Berufung auf Palästinenser berichtete, handelte es sich um die bislang schwersten Angriffe. Israels Luftwaffe fliegt seit den Hamas-Terrorangriffen vor zehn Tagen mit mehr als 1400 Toten unablässig Gegenangriffe im Gazastreifen. (dpa)

Gaza meldet insgesamt bisher 2.670 Tote

Das Bombardement hat schwere Verwüstungen in dem schmalen Küstenstreifen angerichtet. Die Zahl der Toten stieg auf inzwischen auf 2670. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Gaza, das auch der Hamas untersteht, am Sonntagabend mit. (dpa)

🐾 Flucht aus dem Gazastreifen: Wo ist der Ausweg?

Israel für den Tod Unschuldiger allein verantwortlich zu machen, greift zu kurz. Ägypten könnte zigtausende Menschen bei sich aufnehmen. Ein taz-Kommentar von Susanne Knaul.

Abbas distanziert sich von Hamas

Die Taten und die Politik der Hamas repräsentieren nach den Worten von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas nicht das palästinensische Volk. Er lehne die Tötung von Zivilisten auf beiden Seiten ab, betonte Abbas, der die Autonomiebehörde im Westjordanland leitet, am Sonntag in einem Telefonat mit Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete. Abbas forderte alle Beteiligten auf, Gefangene freizulassen. (dpa)

UN-Chef Guterres: Naher Osten „am Rand des Abgrunds“

Angesichts eines Nahen Ostens „am Rande des Abgrunds“ forderte auch UN-Generalsekretär António Guterres eindringlich die sofortige Freilassung der Geiseln sowie einen raschen humanitären Zugang zum Gazastreifen. „Jedes dieser beiden Ziele ist berechtigt“, sagte Guterres am Sonntag in New York laut einer Mitteilung. Unterdessen soll der einzige Grenzübergang aus dem Gazastreifen zum Nachbarland Ägypten einer ägyptischen Sicherheitsquelle zufolge am Montag für die Ausreise von ausländischen Staatsangehörigen geöffnet werden.

Den Angaben zufolge laufen dafür die Vorbereitungen. Auch die Einfuhr von humanitären Hilfslieferungen über den Grenzübergang Rafah soll demnach ermöglicht werden. Wegen der israelischen Luftangriffe ist der Grenzübergang derzeit außer Betrieb. Für die Menschen im Gazastreifen gibt es keine Möglichkeit, das Gebiet zu verlassen. (dpa)

USA: Mann ersticht 6-jährigen Muslim

Wegen deren muslimischer Religionszugehörigkeit soll ein Mann in den USA einen sechsjährigen Jungen erstochen und dessen 32-jährige Mutter mit einem Messer schwer verletzt haben. Der 71-Jährige aus dem Bundesstaat Illinois habe aus Hass gehandelt, teilte der Sheriff von Will County südwestlich von Chicago am Sonntag (Ortszeit) mit: „Die Ermittler konnten feststellen, dass beide Opfer dieses brutalen Angriffs von dem Verdächtigen ins Visier genommen wurden, weil sie Muslime sind und wegen des weiter andauernden Nahostkonflikts zwischen der Hamas und den Israelis.“ (ap)

Palästina-Flagge auf NS-Gedenkstein

Unbekannte haben eine palästinensische Flagge auf einen Gedenkstein in der Saarbrücker Innenstadt gesprüht, der an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Die Polizei habe den Fall aufgenommen, auch der Staatsschutz werde eingeschaltet, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken am Montagmorgen. Die Flagge wurde demnach auf einen Gedenkstein gesprüht, der sich an einem Plateau vor dem Saarbrücker Schloss befindet. Auf dem Stein, der am Ende einer steinernen Treppe steht, sei eine Inschrift zu lesen, die an die Opfer des Faschismus erinnert. Die Flagge wurde nach Angaben des Polizeisprechers am Sonntagabend entdeckt. (dpa)