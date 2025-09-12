Nach Razzia in den USA: Hunderte Südkoreaner in Heimat zurückgekehrt
Eine Woche nach ihrer Festnahme bei einer Razzia in den USA sind hunderte südkoreanische Arbeiter wieder frei. Nun kehren sie größtenteils nach Südkorea zurück.
Beamte der US-Einwanderungspolizei ICE hatten am Donnerstag vergangener Woche in einer im Bau befindlichen Batteriefabrik der südkoreanischen Unternehmen Hyundai und LG in Georgia 475 Arbeiter festgenommen, die größtenteils aus Südkorea stammen. Nach einer Woche in einem Internierungslager waren sie am Donnerstag wieder freigekommen und mit Bussen zum Flughafen gebracht worden.
Südkoreas Präsident Lee Jae Myung hatte nach der Razzia von einem „verstörenden“ Vorfall gesprochen, der eine abschreckende Wirkung auf zukünftige Investitionen in den USA haben könne. Nach der Festnahme der Arbeiter kämen „südkoreanische Unternehmen nicht umhin, sich zu fragen, ob die Errichtung einer Fabrik in den USA die potenziellen Risiken wert ist“, erklärte Lee.
Südkorea hatte US-Präsident Donald Trump Ende Juli im Zuge einer Zollvereinbarung Investitionen von 350 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Im Gegenzug verkündete Trump Zölle von 15 Prozent für das ostasiatische Land – zehn Prozentpunkte weniger als zunächst angedroht.
Trump verteidigte Vorgehen
Die Razzia gegen Migranten verstimmte die Regierung in Seoul danach schwer. Trump dagegen verteidigte das Vorgehen und gab an, die Arbeiter hätten sich „illegal“ in den USA aufgehalten. Auch Präsident Lee räumte indirekt ein, die Arbeiter hätten keine gültigen Papiere gehabt. In Südkorea arbeiteten allerdings auch viele US-Touristen mit Touristenvisa, etwa als Englischlehrer, betonte er.
Südkorea, die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens, ist ein wichtiger Automobil- und Elektronikhersteller mit mehreren Werken in den USA. Die größten Unternehmen, darunter der Autobauer Hyundai und der Technologieriese LG, haben Milliarden Dollar in den Aufbau neuer Fabriken in den USA investiert. Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass sie künftig Ortskräfte anlernen und beschäftigen müssen, wie von Trump gewünscht.
Der US-Präsident hatte im Wahlkampf angekündigt, hart gegen Einwanderer ohne gültige Aufenthaltserlaubnis vorzugehen und Millionen Ausländer ohne Papiere abzuschieben. Seit seinem Amtsantritt nehmen vermummte ICE-Beamte bei Razzien im ganzen Land Einwanderer fest. Das Vorgehen ist höchst umstritten.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Attentat auf Charlie Kirk
Ein Spektakel der Gewalt
Russische Drohnen über Polen
Testballon in Richtung Nato
Präsidentin der UN-Vollversammlung
Baerbocks bizarre Ämterrochade
ARD-Doku über Autos und Deutschland
Das Monster, ein Horrorfilm
US-Armee
Avantgarde des Faschismus
Diskussion um Wehrdienst
Doppelte Solidarität